पहले बाप अब बेटा निशाने पर; RJD के मरहूम सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के ठिकानों पर छापेमारी

Bihar News: बिहार के दिवंगत बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के बेटे और सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ओसामा शहाब के आवास पर आज सुबह पुलिस ने छापेमारी की. यह छापेमारी लगभग दो घंटे तक चला, हालांकि मौके पर विधायक ओसामा शहाब या उनकी माँ हिना शहाब नहीं थी. पुलिस अधिकारियों ने अभी यह साफ नहीं किया है कि छापेमारी के दौरान ओसामा शहाब के आवास से क्या कुछ बरामद किया गया है?

सोमवार (4 मई) की सुबह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की अगुवाई में विधायक ओसामा शहाब के दो आवासों पर छापेमारी हुई. पुलिस ने ओसामा शहाब के नवलपुर स्थित आवास और प्रतापपुर स्थित उनके पुश्तैनी आवास पर छापेमारी हुई. इस छापेमारी को एसपी पूरन कुमार झा ने लीड किया. छापेमारी के दौरान भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे.

दरअसल, ओसामा शहाब पर एक डॉक्टर की जमीन जबरन कब्जा करने और उसे मारने की धमकी देने के आरोप हैं. संबंधित डॉक्टर ने ओसामा शहाब के खिलाफ महादेवा थाना में शिकायत दर्ज कारई थी. इस मामले में ओसामा शहाब को जिला और सत्र न्यायाधीश ने जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से ओसामा शहाब अंडरग्राउंड हैं. वहीं, कोर्ट से ओसामा शहाब के खिलाफ वारंट मिलने के बाद पुलिस ने दबिश देनी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में आज सोमवार को पुलिस ने ओसामा शहाब के दो आवासों पर छापेमारी की, लेकिन ओसामा शहाब को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, क्योंकि वह मौके पर मौजूद नहीं थे.