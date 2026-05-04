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Zee SalaamIndian Muslimपहले बाप अब बेटा निशाने पर; RJD के मरहूम सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के ठिकानों पर छापेमारी

पहले बाप अब बेटा निशाने पर; RJD के मरहूम सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के ठिकानों पर छापेमारी

Bihar News: बिहार के सिवान में आरजेडी विधायक ओसामा शहाब के दो आवासों पर पुलिस ने छापेमारी की. कार्रवाई करीब दो घंटे चली, लेकिन वह मौके पर नहीं मिले. जमीन कब्जा और धमकी के आरोप में केस दर्ज है. कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 04, 2026, 04:04 PM IST

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पहले बाप अब बेटा निशाने पर; RJD के मरहूम सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के ठिकानों पर छापेमारी

Bihar News: बिहार के दिवंगत बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के बेटे और सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ओसामा शहाब के आवास पर आज सुबह पुलिस ने छापेमारी की. यह छापेमारी लगभग दो घंटे तक चला, हालांकि मौके पर विधायक ओसामा शहाब या उनकी माँ हिना शहाब नहीं थी. पुलिस अधिकारियों ने अभी यह साफ नहीं किया है कि छापेमारी के दौरान ओसामा शहाब के आवास से क्या कुछ बरामद किया गया है?

सोमवार (4 मई) की सुबह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की अगुवाई में विधायक ओसामा शहाब के दो आवासों पर छापेमारी हुई. पुलिस ने ओसामा शहाब के नवलपुर स्थित आवास और प्रतापपुर स्थित उनके पुश्तैनी आवास पर छापेमारी हुई. इस छापेमारी को एसपी पूरन कुमार झा ने लीड किया. छापेमारी के दौरान भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे. 

दरअसल, ओसामा शहाब पर एक डॉक्टर की जमीन जबरन कब्जा करने और उसे मारने की धमकी देने के आरोप हैं. संबंधित डॉक्टर ने ओसामा शहाब के खिलाफ महादेवा थाना में शिकायत दर्ज कारई थी. इस मामले में ओसामा शहाब को जिला और सत्र न्यायाधीश ने जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से ओसामा शहाब अंडरग्राउंड हैं. वहीं, कोर्ट से ओसामा शहाब के खिलाफ वारंट मिलने के बाद पुलिस ने दबिश देनी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में आज सोमवार को पुलिस ने ओसामा शहाब के दो आवासों पर छापेमारी की, लेकिन ओसामा शहाब को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, क्योंकि वह मौके पर मौजूद नहीं थे. 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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