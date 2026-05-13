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Zee SalaamIndian Muslimपूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को मिली बड़ी राहत; पुलिस छापेमारी के बीच कोर्ट से मिला स्टे ऑर्डर

पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को मिली बड़ी राहत; पुलिस छापेमारी के बीच कोर्ट से मिला स्टे ऑर्डर

Bihar News: सिवान के रघुनाथपुर से विधायक ओसामा शहाबद के खिलाफ जमीन विवाद और धमकी देने के आरोपों को लेकर सिवान पुलिस ने पटना स्थित सरकारी आवास पर छापेमारी की. हालांकि वह वहां नहीं मिले. इस बीच हाई कोर्ट से स्टे मिलने की बात सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई रोक दी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 13, 2026, 10:57 PM IST

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पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को मिली बड़ी राहत; पुलिस छापेमारी के बीच कोर्ट से मिला स्टे ऑर्डर

Bihar News: बिहार के चर्चित बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन के बेटे और रघनाथपुर क्षेत्र के विधायक ओसामा शहाब आजकल मुश्किलों में हैं. जमीन विवाद को लेकर डॉ. विनय सिंह को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में प्रशासन ओसामा शहाब को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है. पिछले कुछ दिनों में ओसामा शहाब के ठिकानों पर एक-एक कर छापेमारी की जा रही है. इसी कड़ी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ओसामा शहाब के पटना स्थित सरकारी आवास पर एक बार फिर छापेमारी की. 

यह कार्रवाई सिवान पुलिस की टीम ने पटना पुलिस के सहयोग से की. हालांकि, ओसामा शहाब अपने पटना स्थित सरकारी आवास पर मौजूद नहीं थे. इस दौरान पटना हाई कोर्ट से स्टे मिलने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद पुलिस टीम ने आगे की कार्रवाई रोक दी और सर्च ऑपरेशन समाप्त कर वापस लौट गई.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीन विवाद को लेकर पीड़िता डॉ. सुधा सिंह और उनके पति डॉ. विनय सिंह ने महादेवा थाना में ओसामा शहाब के खिलाफ रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई थी. मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कोर्ट से वारंट जारी किया गया था.

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इसी सिलसिले में सिवान के एएसपी अजय कुमार सिंह अपनी टीम के साथ पटना पहुंचे. टीम में कोतवाली थाना अध्यक्ष अजय कुमार भी शामिल थे. पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित सरकारी आवास पर सर्च ऑपरेशन चलाया और घर की तलाशी ली. छापेमारी के दौरान आवास पर मौजूद कुछ करीबी लोगों से पूछताछ भी की गई.

इसी बीच ओसामा शहाब की गिरफ्तारी पर पटना हाई कोर्ट से स्टे मिलने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद पुलिस टीम ने आगे की कार्रवाई रोक दी और सर्च ऑपरेशन समाप्त कर वापस लौट गई. मामले को लेकर सिवान एसपी पूरन झा ने बताया कि महादेवा थाना में दर्ज मामले में ओसामा शहाब के खिलाफ वारंट जारी हुआ था, जिसके आधार पर पटना स्थित सरकारी आवास पर छापेमारी की गई. उन्होंने कहा कि छापेमारी के दौरान कोर्ट से मिले स्टे आदेश की कॉपी मांगी गई थी, लेकिन आवास पर मौजूद लोगों द्वारा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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