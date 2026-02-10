मस्जिद को ध्वस्त कर खाली कराई गई जमीन, पुलिस थाने की रखी गई नींव में पहुंचे भाजपा नेता और संत

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimमस्जिद को ध्वस्त कर खाली कराई गई जमीन, पुलिस थाने की रखी गई नींव में पहुंचे भाजपा नेता और संत

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में एक मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त करके, जमीन खाली कराई गई और उस जमीन पर पुलिस थाने का निर्माण किया जा रहा है. इस पुलिस थाने की नींव रखने के आयोजन में संतों और सीओ कुलदीप सिंह के साथ BJP के जिला अध्यक्ष हरेंद्र सिंह रिंकू शामिल हुए. पुलिस थाने की नींव रखने के आयोजन में BJP नेता के शामिल होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 10, 2026, 03:26 PM IST

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के संभल के एचोडा कम्बोह में कथित अवैध मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई कर, उस मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया. अब उस खाली जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है. पुलिस चौकी के निर्माण के लिए हवन पूजन किया गया और नींव रखी गई. हवन पूजन के आयोजन में सीओ कुलदीप सिंह और बीजेपी जिला अध्यक्ष हरेंद्र सिंह रिंकू मौजूद थे और दोनों ने वैदिक मंत्रो के साथ पुलिस चौकी की नींव रखी है. 

पुलिस चौक की नींव रखने के आयोजन में BJP नेता के शामिल होने पर सवाल खड़े हो गए हैं. लोगों ने सवाल किया कि पुलिस चौके के निर्माण में BJP नेता का क्या काम है, वे किसी सरकारी पद पर नहीं हैं, फिर वह इस आयोजन में क्यों शामिल हुए. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस पुलिस चौकी का निर्माण श्री कल्कि धाम और जन सहयोग से किया जाएगा. प्रशासन ने इस कथित अवैध मस्जिद के खिलाफ नोटिस जारी किया था. इस नोटिस के बाद मुस्लिम समाज ने मस्जिद पर खुद ही हथौड़ा चलाकर ध्वस्त करना शुरू कर दिया.

निर्धारित अवधि में मस्जिद के अवैध निर्माण को न हटा पाने पर प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से उस मस्जिद को पूरी तरह जमींदोज कर दिया. प्रशासन का दावा है कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी थी, वह खलिहान की सरकारी जमीन है. अब उस जमीन को मस्जिद से मुक्त करा कर, वहां पुलिस थाने का निर्माण किया जा रहा है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

muslim newsPolice Station Construction vacate the mosqueUttar Pradesh newsToday News

