मस्जिद को ध्वस्त कर खाली कराई गई जमीन, पुलिस थाने की रखी गई नींव में पहुंचे भाजपा नेता और संत

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के संभल के एचोडा कम्बोह में कथित अवैध मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई कर, उस मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया. अब उस खाली जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है. पुलिस चौकी के निर्माण के लिए हवन पूजन किया गया और नींव रखी गई. हवन पूजन के आयोजन में सीओ कुलदीप सिंह और बीजेपी जिला अध्यक्ष हरेंद्र सिंह रिंकू मौजूद थे और दोनों ने वैदिक मंत्रो के साथ पुलिस चौकी की नींव रखी है.

पुलिस चौक की नींव रखने के आयोजन में BJP नेता के शामिल होने पर सवाल खड़े हो गए हैं. लोगों ने सवाल किया कि पुलिस चौके के निर्माण में BJP नेता का क्या काम है, वे किसी सरकारी पद पर नहीं हैं, फिर वह इस आयोजन में क्यों शामिल हुए.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस पुलिस चौकी का निर्माण श्री कल्कि धाम और जन सहयोग से किया जाएगा. प्रशासन ने इस कथित अवैध मस्जिद के खिलाफ नोटिस जारी किया था. इस नोटिस के बाद मुस्लिम समाज ने मस्जिद पर खुद ही हथौड़ा चलाकर ध्वस्त करना शुरू कर दिया.

निर्धारित अवधि में मस्जिद के अवैध निर्माण को न हटा पाने पर प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से उस मस्जिद को पूरी तरह जमींदोज कर दिया. प्रशासन का दावा है कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी थी, वह खलिहान की सरकारी जमीन है. अब उस जमीन को मस्जिद से मुक्त करा कर, वहां पुलिस थाने का निर्माण किया जा रहा है.