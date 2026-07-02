/UAPA केस में बढ़ीं सलीम पिस्टल की मुश्किलें, दिल्ली पुलिस को मिली 5 दिन की रिमांड

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Salim Pistol Remand In UAPA Case: दिल्ली पुलिस ने कथित हथियार डीलर सलीम अहमद उर्फ सलीम पिस्टल को UAPA के तहत गिरफ़्तार किया है. उसे गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के मामले में दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर लिया है. उसे 6 जुलाई को कोर्ट में पेश किया जाएगा. मुल्जिम सलीम अहमद का नाम दो MCOCA मामलों में भी शामिल है. एडिशनल सेशन जज (ASJ) अमित बंसल ने बुधवार (1 जुलाई) को UAPA मामले में सलीम पिस्टल को 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड दी.
दिल्ली पुलिस ने UAPA मामले में पूछताछ के लिए उसकी कस्टोडियल रिमांड मांगी थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को सलीम पिस्टल की 5 दिनों के लिए रिमांड मिल गई. इससे पहले, 12 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने सलीम अहमद उर्फ सलीम पिस्टल को दी गई अंतरिम ज़मानत के आदेश पर रोक लगा दी थी. दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट के जरिए 6 जून को दी गई अंतरिम ज़मानत के आदेश को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था. उसे गैंगस्टर हासिम बाबा से जुड़े एक मामले में ज़मानत मिली थी. जस्टिस मधु जैन ने सलीम अहमद उर्फ सलीम पिस्टल की अंतरिम ज़मानत के आदेश पर रोक लगा दी थी और उसे नोटिस जारी किया था.
स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) अखंड प्रताप सिंह दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए और कहा कि मुल्जिम सलीम पिस्टल न केवल एक मामले में मुल्जिम है, बल्कि दो MCOCA मामलों में भी शामिल है. उन्होंने आगे कहा कि सलीम पर मुल्जिम है कि वह अलग-अलग सिंडिकेट को हथियार और गोला-बारूद सप्लाई करता है, इसलिए मामले की संजीदगी को देखते हुए 6 जून, 2026 के आदेश पर रोक लगाई जाए. यह भी बताया गया कि आरोपी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने पहले ही एक MCOCA मामले में ज़मानत दे दी थी. हालांकि, मौजूदा मामले की वजह से उसे अभी तक जेल से रिहा नहीं किया गया है.
SPP की दलीलें सुनने के बाद, हाई कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाते हुए कहा, "दी गई दलीलों को देखते हुए, ट्रायल कोर्ट द्वारा 06.06.2026 को पारित आदेश पर सुनवाई की अगली तारीख तक रोक लगाई जाती है." ट्रायल कोर्ट ने सलीम पिस्टल को 10 जून से 1 जुलाई तक के लिए अंतरिम ज़मानत दी थी, जिसके लिए उसे ज़मानत बॉन्ड भरना था. 40,000 रुपये और उतनी ही राशि के दो स्थानीय ज़मानती बॉन्ड. इससे पहले, उन्हें 25 मई, 2026 को MCOCA के तहत एक मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिली थी.