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UAPA केस में बढ़ीं सलीम पिस्टल की मुश्किलें, दिल्ली पुलिस को मिली 5 दिन की रिमांड

Salim Pistol Remand In UAPA Case: दिल्ली पुलिस ने कथित हथियार तस्कर सलीम अहमद उर्फ सलीम पिस्टल को UAPA के तहत गिरफ्तार कर पांच दिन की रिमांड पर लिया है. पुलिस का आरोप है कि वह विभिन्न आपराधिक गिरोहों को हथियार और गोला-बारूद सप्लाई करता था. आरोपी का नाम दो MCOCA मामलों में भी सामने आ चुका है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 02, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:45 PM IST
UAPA केस में बढ़ीं सलीम पिस्टल की मुश्किलें, दिल्ली पुलिस को मिली 5 दिन की रिमांड
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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