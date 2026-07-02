/UAPA केस में बढ़ीं सलीम पिस्टल की मुश्किलें, दिल्ली पुलिस को मिली 5 दिन की रिमांड

दिल्ली पुलिस ने UAPA मामले में पूछताछ के लिए उसकी कस्टोडियल रिमांड मांगी थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को सलीम पिस्टल की 5 दिनों के लिए रिमांड मिल गई. इससे पहले, 12 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने सलीम अहमद उर्फ ​​सलीम पिस्टल को दी गई अंतरिम ज़मानत के आदेश पर रोक लगा दी थी. दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट के जरिए 6 जून को दी गई अंतरिम ज़मानत के आदेश को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था. उसे गैंगस्टर हासिम बाबा से जुड़े एक मामले में ज़मानत मिली थी. जस्टिस मधु जैन ने सलीम अहमद उर्फ ​​सलीम पिस्टल की अंतरिम ज़मानत के आदेश पर रोक लगा दी थी और उसे नोटिस जारी किया था.