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150 लड़कियों को मुसलमान बनाने का BJP MLA का दावा, फर्जी कहानी पर पुलिस ने लगाया ब्रेक!

Nanded Love Jihad Controversy: महाराष्ट्र में BJP MLA हेमंत पाटिल के 150 लड़कियों के अपहरण और धर्मांतरण के दावे पर विवाद गहरा गया. पुलिस ने आंकड़ों के जरिए दावा खारिज कर दिया है और MLA की पोल खोल दी. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 30, 2026, 03:55 PM IST

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150 लड़कियों को मुसलमान बनाने का BJP MLA का दावा, फर्जी कहानी पर पुलिस ने लगाया ब्रेक!

Maharashtra News: महाराष्ट्र की राजनीति में 'लव जिहाद' और धार्मिक धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है. विधान परिषद के सदस्य हेमंत पाटिल ने चौंकाने वाला बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पिछले दो सालों में नांदेड़ शहर की लगभग 150 लड़कियों को बहला-फुसलाकर अगवा किया गया और उनका धार्मिक धर्मांतरण कराया गया. लेकिन, पुलिस ने MLA के दावे की पोल खोल दी है. पुलिस ने जोर देकर कहा है कि कुछ लड़कियों को छोड़कर भागने वाली सभी लड़कियों को बरामद कर लिया गया है.

दरअसल, MLA हेमंत पाटिल हमेशा विवादित बयान देते हैं और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं. वह अपने कामों से ज्यादा बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं. इस बीच MLA ने आरोप लगाया है कि बाहर से नांदेड़ आने वाली लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है. पाटिल के मुताबिक, संगठित गिरोह 'लव जिहाद' की आड़ में 10वीं और 12वीं कक्षा की नाबालिग छात्राओं को अपने जाल में फंसाने में सक्रिय हैं और बाद में उन्हें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और यहां तक कि कोलकाता जैसे अन्य राज्यों में भेज देते हैं.

MLA ने लगाया बड़ा इल्जाम
एक उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि उनके एक परिचित की 14 साल की बेटी को भी इसी तरह अगवा कर लिया गया था. लेकिन, बाद में विभिन्न प्रयासों से उसे बरामद कर लिया गया. पाटिल ने जोर देकर कहा कि यह महज एक आरोप नहीं, बल्कि "सच" है और इसी सच्चाई के कारण ही धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े कानूनों को लागू करना जरूरी हो गया था. लेकिन पाटिल के दावे को लेकर पुलिस का रुख कुछ अलग ही नजर आया. पुलिस अधिकारियों ने कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया है. लेकिन उन्होंने आधिकारिक आंकड़े ज़रूर साझा किए. इस आकड़ों के मुताबिक MLA के दावे की पोल खुल गई है. 

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पुलिस ने खोल दी दावें की पोल
पुलिस के मुताबिक, पिछले छह सालों में नांदेड़ में लड़कियों के अपहरण के कुल 690 मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें से 653 लड़कियों का पता लगा लिया गया है, जबकि 37 अभी भी लापता हैं. नाम न बताने की शर्त पर एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस रिकॉर्ड में इन मामलों में से किसी में भी ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन का कोई सबूत नहीं मिला है. अब तक, इन मामलों को "लव जिहाद" या किसी संगठित धर्म परिवर्तन रैकेट से जोड़ने वाला कोई ठोस सबूत नहीं मिला है. पुलिस के दावों और MLA के खोखले बयानों के बाद राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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