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छत्तीसगढ़ में जल्द ही लागू होगा धर्मांतरण कानून, मचा राजनीतिक बवाल

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सख्त कानून लागू होने जा रहा है. राज्यपाल रमेन डेका ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2026 को मंजूरी दे दी. जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन पर कड़ी सजा का प्रावधान है. इस फैसले से राज्य की राजनीति गरमा गई है और पक्ष-विपक्ष आमने-सामने हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 07, 2026, 08:41 PM IST

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AI निर्मित फोटो
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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में भी जबरन और लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने के खिलाफ कानून बन गया है. छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2026 पर राज्यपाल रमेन डेका ने किया हस्ताक्षर कर दिए. अब छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार जल्द ही इस कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिसके बाद यह कानून पूरे छत्तीसगढ़ में लागू होगा. इस कानून को लेकर राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है. 

इस कानून में जबरन और प्रलोभन देकर कराए गए धर्मांतरण पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है. वहीं, इस कानून को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी तेज हो गई है. भाजपा विधायक और रायपुर में धर्मांतरण के खिलाफ जग्गनाथ सेना बनाकर अभियान चलाने वाले पुरन्दर मिश्रा ने कहा है कि ''राज्यपाल ने विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. अब धर्मांतरण कराने वालों पर सख्त कार्रवाई हो सकेगी. इसमें कड़ी सजा का प्रावधान है''. 

धर्मांतरण मामले में दोषी पाए जाने पर 7 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 5 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है. यदि पीड़ित नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, तो सजा 10 से 20 साल तक की जेल और कम से कम 10 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है. सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में सजा और कठोर होगी, जिसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास और कम से कम 25 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

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इस कानून को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि ''राज्यपाल ने बीजेपी सरकार के धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, यह अच्छी बात है. लेकिन ये भी बताना चाहिए कि कांग्रेस सरकार के दौरान के भेजे गए आरक्षण संबंधी विधेयकों पर कब हस्ताक्षर करेंगे जो ढाई-तीन साल से राज्यपाल के पास अटका है.''

बीते 19 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2026 को पास किया गया. विधेयक के मुताबिक महिमामंडन कर, झूठ बोलकर, बल, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन, दबाव, मिथ्या जानकारी या कपटपूर्ण तरीके से धर्म परिवर्तन कराना अवैध माना जायेगा और प्रतिबंधित होगा. यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत जिला मजिस्ट्रेट या सक्षम प्राधिकारी को पहले सूचना देनी होगी. प्रस्तावित धर्मांतरण की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी और 30 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज कराने का प्रावधान होगा.

विधेयक में प्रलोभन, प्रपीड़न, सामूहिक धर्मांतरण और डिजिटल माध्यम से धर्मांतरण जैसे शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि पैतृक धर्म में वापसी को धर्मांतरण नहीं माना जाएगा. एक धर्म का व्यक्ति अगर दूसरे धर्म में शादी करता है तो ऐसे विवाह को सम्पन्न करवाने वाले फादर, प्रीस्ट, मौलवी या ऐसे विवाह को करवाने वाला जिम्मेदार व्यक्ति विवाह की तारीख से आठ दिन पहले घोषणापत्र सक्षम प्राधिकारी के सामने प्रस्तुत करेगा. सक्षम प्राधिकारी ये तय करेगा कि विवाह कहीं धर्मांतरण के उद्देश्य से तो नहीं किया जा रहा है, ऐसा हुआ तो अवैध घोषित किया जा सकेगा.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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