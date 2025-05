Poonch में हुआ भारी नुकसान, सीएम उमर अब्दुल्ला ने दी अहम जानकारी

Poonch Attack News: भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जारी है. लेकिन, इस जंग में पुंछ का बड़ा नुकसान हुआ है. ये कहना है जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दु्ल्ला का. उमर अब्दुल्लाह मुतास्सिर इलाकों के दौरे पर थे, जिसके बाद उन्होंने जानकारी दी कि पाकिस्तान के जरिए किए गए हमलों में पुंछ और वहां के लोगों का भारी नुकसान हुआ है.

उमर अब्दुल्ला ने कहा,"पुंछ शहर में भारी नुकसान हुआ है. कैजुएलिटी और इंजरी भी सबसे ज्यादा पुंछ से हुई है. अभी मैं जम्मू अस्पताल में था, तो वहां सबसे ज्यादा मुतास्सि लोग पुंछ से थे. एक शख्स जो वहां सबसे ज्यादा घायल थे, उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ में शिफ्ट किया गया और उनकी सर्जरी हुई. पुंछ में हालात खराब हैं. मेरे डिप्टी सीएम पुंछ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. अगर वह पहुंच पाए तो वहां लोगों से मुलाकात करेंगे."

#WATCH | Samba: On Pakistan shelling in Poonch, J&K CM Omar Abdullah says, " Poonch has suffered a huge loss. Poonch has the highest number of casualties and the most injured. I was in Jammu hospital sometime before, and all the injured admitted there are from Poonch...the… pic.twitter.com/1VrkylxiN3

— ANI (@ANI) May 9, 2025