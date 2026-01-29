Etawah: एक और मजार पर बुलडोजर चलाने की तैयारी, गढ़े खोदकर रास्ते किए गए ब्लॉक

Uttar Pradesh Mazar News: उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के फिशर बन में बनी बीहड़ वाले सय्यद बाबा की मजार को लेकर वन विभाग ने नोटिस दिया है और कागजात मांगे हैं. लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक नोटिस का जवाब मजार के देखरेख करने वालों ने नहीं दिया है, जिसको लेकर अब प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई करने को लेकर तैयारियां कर रहा है. वहीं, इस मामले को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इटावा के डीएम को ज्ञापन भी दिया है.

इटावा शहर से लगे लायन सफारी के पास वन विभाग की कथित जमीन पर कई वर्षों से एक मजार बनी हुई है, जो कि मुस्लिम समुदाय के लिए आस्था का केंद्र है. इस मजार पर हर वर्ष उर्स का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष होने वाले उर्स को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन इस मजार पर बुलडोजर कार्रवाई करने की तैयारियां कर रहा है.

दरअसल मुख्यमंत्री लोकभवन कार्यालय में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें कहा गया था कि यह मजार अवैध तरीके से वन विभाग की जमीन पर बनी हुई है. इसके बाद इस पूरे मामले में वन विभाग ने सख्ती बरती है और वन विभाग की कथित जमीन पर बनी मजार के देखरेख करने वाले लोगों को नोटिस भेजकर जमीन की कागजात पेश करने को कहा. यहां तक कि मजार पर भी नोटिस चश्पा कर दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह मजार मोहम्मद गौरी के सेनापति समसुद्दीन की है, जिसे लोग बीहड़ वाले सैय्यद वाले बाबा के नाम से जानते हैं. वहीं, इस मजार की देखरेख करने वाले फजले इलाही साबरी का कहना है कि इस मजार पर वह कई वर्षों से आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि वन विभाग के द्वारा नोटिस दिया गया है, लेकिन उनके पास किसी प्रकार की कागजात नहीं हैं.

उन्होंने कहा कि उनके पास सिर्फ इस मजार पर हर वर्ष होने वाले उर्स की परमिशन के कागजात हैं. उन्होंने कहा कि प्रशासन के द्वारा इस मजार तक आने-जाने वाले रास्ते पर करीब 5 फीट गहरे गड्ढे को खोद दिया गया है और यहां जाने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही है.