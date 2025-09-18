योगी सरकार ने की सपा सांसद की मुराद पूरी! अनुज चौधरी के ट्रांसफर पर बर्क का बड़ा बयान
योगी सरकार ने की सपा सांसद की मुराद पूरी! अनुज चौधरी के ट्रांसफर पर बर्क का बड़ा बयान

Ziaur Rahman Barq on PPS Officers Transfer: उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल में 44 पीपीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया. संभल के विवादित एएसपी अनुज चौधरी को फिरोजाबाद भेजा गया. सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क ने इस कदम का स्वागत किया और कहा कि देर से ही सही, जनता को राहत मिली है.

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Sep 18, 2025, 07:38 AM IST

विवादित एएसपी अनुज चौधरी का ट्रांसफर
विवादित एएसपी अनुज चौधरी का ट्रांसफर

Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार (17 सिंतबर) की देर शाम बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया. कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने और पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के मकसद से कुल 44 प्रोविंशियल पुलिस सर्विस (PPS) अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. इनमें 17 अधिकारियों को सीओ (सर्किल ऑफिसर) से एडिशनल एसपी (अपर पुलिस अधीक्षक) पद पर प्रमोट कर भेजा गया है, जबकि 13 डिप्टी एसपी का भी ट्रांसफरस हुआ है. 

इस लिस्ट में संभल के विवादित एएसपी अनुज कुमार चौधरी का नाम भी शामिल है, जिन्हें फिरोजाबाद जिले में एडिशनल एसपी (ग्रामीण) के पद पर तैनाती दी गई है. अनुज चौधरी 2012 बैच के पीपीएस अधिकारी हैं और खेल कोटे से भर्ती हुए थे. कुश्ती में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के बाद उन्हें सरकार ने पुलिस नौकरी जॉइन करने का ऑफर दिया था. 

हालिया दिनों अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियां बटोरने वाले अनुज चौधरी को योगी सरकार ने बीते दिनों डिप्टी एसपी के पद पर प्रमोट कर चंदौली में तैनात किया था. हालांकि, नवंबर 2024 में संभल में हुए सांप्रदायिक तनाव के दौरान उनके बयानों और भूमिका को लेकर विवाद खड़ा हो गया था और उनकी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते रहे हैं. मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने उन पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग उठाई थी.

अब जब विवादित एएसपी अनुज चौधरी का तबादला हो गया है तो समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क बड़ा बयान सामने आया है. अपने व्यवहार के उलट सांसद जिया उर रहमान बर्क अनुज चौधरी के ट्रांसफर के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि यह कदम पहले ही उठाया जाना चाहिए था. बर्क मीडिया से बातचीत में कहा, "यह सिर्फ ट्रांसफर नहीं बल्कि कार्रवाई थी, जो पहले होनी चाहिए थी. खैर देर से सही, लेकिन अब संभल की जनता को राहत मिलेगी. उम्मीद है कि यहां के हालात में सुधार होगा."

गौरतलब है कि नवंबर 2024 की हिंसा के बाद से संभल में पांच लोगों की मौत हो गई थी. शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई इस हिंसा को याद कर अब भी यहां के मुस्लिम परिवार सिहर उठते हैं. इस मामले में साप सांसद बर्क पर भी हिंसा भड़काने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज हुई थी. सरकार का मानना है कि इस फेरबदल से जिलों में कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था और मजबूत होगी. वहीं, संभल से अनुज चौधरी की विदाई को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है.

;