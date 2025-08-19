इजरायली जेल में बंद फिलिस्तीनी महिलाओं पर हो रहा दर्दनाक जुल्म; PPS रिपोर्ट हुआ खुलासा

Palestinian Prisoners: इजरायली सुरक्षा बल आए दिन फिलिस्तीनी नागरिकों को गिरफ्तार कर लेते हैं और उन कैदियों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार करती है. फिलिस्तीनियों पर इजरायली जेल में जुल्म की कहानी कोई नई नहीं है. फिलिस्तीनी कैदियों के लिए काम करने वाली संगठन (PPS) ने इजरायल के 'डेमन' जेल में फिलिस्तीनी महिला बंदियों के खिलाफ इजराइली बलों द्वारा की गई अमानवीय हरकतों पर एक रिपोर्ट जारी की है.

इस रिपोर्ट में अगस्त के शुरुआत में ही इजरायली बलों के जरिए महिला कैदियों के साथ अमानवीय हरकत करने की चार घटनाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें जिसमें कुत्तों से हमला करवाना, आँसू गैस का इस्तेमाल और अपमानजनक व्यवहार शामिल है. इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इजरायली सेना फिलिस्तीनी महिला कैदियों को जबरन बेड़ियाँ पहनाती है, उन्हें अपमानित करने के लिए नीचे झूकने पर मजबूर करती है और सड़कों पर परेड करवाती है.

जानवरों से बूरी स्थिति में हैं फिलिस्तीनी कैदी?

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इजरायल के डेमन जेल में फिलिस्तीनी महिला कैदियों की रहने की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है. PPS रिपोर्ट के मुताबिक इस जेल में कैदियों के लिए भोजन की कमी, खराब भोजन, त्वचा रोगों की वजह से संक्रमण, अत्यधिक गर्मी और उमस, सीमित वेंटिलेशन जैसी गंभीर समस्याएं हैं. साथ ही कैदियों को साफ-सफाई का सामान भी बहुत मुश्किल से मिलता है.

इजरायली जेल में फिलिस्तीनी ग्रभवती महिला!

PPS की इस रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के डेमन जेल में इस वक्त 48 महिलाएँ हिरासत में हैं, जिनमें कम उम्र की युवती और एक गर्भवती महिला भी शामिल है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गर्भवती महिला की डिलिवरी की तारीख नजदीक है.

इजरायली जेल में कैदियों के मूल अधिकारों का हो रहा उल्लंघन-PPS

PPS ने कहा है कि ये हमले इजरायली अधिकारियों की ओर से लंबे वक्त से चले आ रहे हैं. संगठन का यह भी कहना है कि इजरायली अधिकारियों और सुरक्षा बलों की तरफ से फिलिस्तीनी कैदियों पर किए जा रहे हमले फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली नीति को दर्शाता है. PPS का कहना है कि गाजा पर इजरायली हमले के बाद से इन फिलिस्तीनी महिला कैदियों के खिलाफ हिंसा में बढ़ौतरी हुई है. इसके साथ ही उन महिला कैदियों के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है.