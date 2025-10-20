मियाइन बनने की करे कोशिश; बेटी की तोड़ दो टांगे, प्रज्ञा ठाकुर का फिर जहरीला बयान

Pragya Thakur Statement: प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर जहरीला बयान दिया है. अब वह सीधे तौर पर लड़कियों पर अत्याचार और प्रताड़ना करने का आह्वान कर रही हैं. उनका कहना है कि अगर कोई लड़की दूसरे धर्म में शादी करे तो उसके पैर तोड़ देने चाहिए.
Pragya Thakur Statement: प्रज्ञा ठाकुर अक्सर ऐसे बयान देती हैं, जिसकी वजह से काफी विवाद होता है. अब एक बार फिर उन्होंने ऐसा बयान दिया है जो शायद ही किसी सभ्य इंसान या माता पिता को पसंद आए. प्रज्ञा ठाकुर का मानना है कि अगर कोई लड़की किसी दूसरे धर्म में शादी करती है तो उसके पैर तोड़ देने चाहिए. उन्होंने, बच्चों को रोकने के लिए प्रताड़ना करने को सही ठहराया है.
प्रज्ञा ठाकुर का कहना है कि आप अपने मन को इतना मजबूत कर लो कि अगर आपकी लड़की किसी विधर्मी के यहां जाने की कोशिश करती है तो उसके पैर तोड़ने में भी कसर न छोड़ना. प्रज्ञा ठाकुर का मानना है कि जो लड़की संस्कारों और बातों से नहीं मानती है, उसे प्रताड़ना देनी पड़ती है. इसे भलाई का नाम देते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि उसके भले के लिए अगर आपको उसे मारना पड़े या पीटना पड़े तो पीछे नहीं हटना है. हैरानी की बात तो यह है कि पूर्व लोकसभा मेंबर सीधे तौर पर महिलाओं पर हिंसा करनी की बात करती हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है.
प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि माता पिता जब बच्चे को प्रताड़ना देते हैं तो बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए देते हैं. जब बच्ची पैदा होती है तो मां-बाप कहते हैं कि हमारे घर लक्षमी और सरस्वती आई है. लेकिन जब वह बड़ी होती है तो मियाइन बनने के लिए निकल पड़ती है. जो लोग बड़ों की बात नहीं मानती हैं उन्हें मारकर, पीटकर समझाकर, या जैसे भी हो उन्हें घर से जाने न दो. ये आपको सीखना पड़ेगा और ये आपको प्रतिबंध लगाना पड़ेगा.
यह पहली बार नहीं है जब प्रज्ञा ठाकुर ने ऐसा बयान दिया हो. इससे पहले उन्होंने कहा था कि मुसलमानों में भाई-बहन का रिश्ता नहीं होता है, तो किसी भी मुसलमान को भाई न बनाना. अगर कोई ऐसा करने आए तो समझ लेना कि वह तुम्हारे साथ धोखा करेगा. वह यहीं न रुकीं और जिहादी शब्द बोलते हुए उन्होंने आर्थिक बहिष्कार का ऐलान किया. प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि अपने घरों में किसी भी जिहादी को न आने दें, लाइट सही करने, नल सही करने, गाड़ी चलाने के लिए बिल्कुल न आने दें.