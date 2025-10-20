Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2968793
Zee SalaamIndian Muslim

मियाइन बनने की करे कोशिश; बेटी की तोड़ दो टांगे, प्रज्ञा ठाकुर का फिर जहरीला बयान

Pragya Thakur Statement: प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर जहरीला बयान दिया है. अब वह सीधे तौर पर लड़कियों पर अत्याचार और प्रताड़ना करने का आह्वान कर रही हैं. उनका कहना है कि अगर कोई लड़की दूसरे धर्म में शादी करे तो उसके पैर तोड़ देने चाहिए.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 20, 2025, 10:01 AM IST

Trending Photos

मियाइन बनने की करे कोशिश; बेटी की तोड़ दो टांगे, प्रज्ञा ठाकुर का फिर जहरीला बयान

Pragya Thakur Statement: प्रज्ञा ठाकुर अक्सर ऐसे बयान देती हैं, जिसकी वजह से काफी विवाद होता है. अब एक बार फिर उन्होंने ऐसा बयान दिया है जो शायद ही किसी सभ्य इंसान या माता पिता को पसंद आए. प्रज्ञा ठाकुर का मानना है कि अगर कोई लड़की किसी दूसरे धर्म में शादी करती है तो उसके पैर तोड़ देने चाहिए. उन्होंने, बच्चों को रोकने के लिए प्रताड़ना करने को सही ठहराया है.

क्या बोलीं प्रज्ञा ठाकुर?

प्रज्ञा ठाकुर का कहना है कि आप अपने मन को इतना मजबूत कर लो कि अगर आपकी लड़की किसी विधर्मी के यहां जाने की कोशिश करती है तो उसके पैर तोड़ने में भी कसर न छोड़ना. प्रज्ञा ठाकुर का मानना है कि जो लड़की संस्कारों और बातों से नहीं मानती है, उसे प्रताड़ना देनी पड़ती है. इसे भलाई का नाम देते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि उसके भले के लिए अगर आपको उसे मारना पड़े या पीटना पड़े तो पीछे नहीं हटना है. हैरानी की बात तो यह है कि पूर्व लोकसभा मेंबर सीधे तौर पर महिलाओं पर हिंसा करनी की बात करती हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है.

बड़ी होकर मियाइन बनने चली जाती है

प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि माता पिता जब बच्चे को प्रताड़ना देते हैं तो बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए देते हैं. जब बच्ची पैदा होती है तो मां-बाप कहते हैं कि हमारे घर लक्षमी और सरस्वती आई है. लेकिन जब वह बड़ी होती है तो मियाइन बनने के लिए निकल पड़ती है. जो लोग बड़ों की बात नहीं मानती हैं उन्हें मारकर, पीटकर समझाकर, या जैसे भी हो उन्हें घर से जाने न दो. ये आपको सीखना पड़ेगा और ये आपको प्रतिबंध लगाना पड़ेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह पहली बार नहीं है जब प्रज्ञा ठाकुर ने ऐसा बयान दिया हो. इससे पहले उन्होंने कहा था कि मुसलमानों में भाई-बहन का रिश्ता नहीं होता है, तो किसी भी मुसलमान को भाई न बनाना. अगर कोई ऐसा करने आए तो समझ लेना कि वह तुम्हारे साथ धोखा करेगा. वह यहीं न रुकीं और जिहादी शब्द बोलते हुए उन्होंने आर्थिक बहिष्कार का ऐलान किया. प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि अपने घरों में किसी भी जिहादी को न आने दें, लाइट सही करने, नल सही करने, गाड़ी चलाने के लिए बिल्कुल न आने दें.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Pragya Thakurmuslim newspragya thakur news

Trending news

Pragya Thakur
मियाइन बनने की करे कोशिश; बेटी की तोड़ दो टांगे, प्रज्ञा ठाकुर का फिर जहरीला बयान
Salman Khan
Pakistanis को खास पसंद नहीं आया बलूचिस्तान पर Salman Khan का ये बयान;Video हुआ Viral
Owaisi
Russia में फंसे अहमद के लिए ओवैसी ने उठाई आवाज़; इस शख्स को गिरफ्तार करने की मांग
Gaza News
सीजफायर का उल्लंघन कर इजरायल ने गज़ा पर की बमबारी, 45 लोगों की हुई मौत, 33 घायल
Hyderabad News
सलमान खान की बढ़ी मुश्किलें; हैदराबाद पुलिस ने इस मामले में दर्ज किया FIR
Bihar News
'बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले', RJD ने AIMIM से आए तीन MLAs को किया बाहर
iran news
इजरायल को मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार ईरान, इन मिसाइलों से उड़ी नेतन्याहू की नींद!
iran news
इजरायल की जासूसी चालों पर ईरान का पलटवार; तेहरान ने मोसाद एजेंट को कोम में दी फांसी!
afghanistan pakistan war
तालिबान के पलटवार से सहमा पाकिस्तान, तुर्की-कतर की मध्यस्थता में सीजाफायर पर राजी!
UP News
'लव जिहाद'के नाम पर पुलिस का खेल खत्म; इलाहाबाद HC ने अली और रश्मि को दी बड़ी राहत