मियाओं में नहीं होता भाई-बहन का रिश्ता; Pragya Thakur का ज़हरीला बयान: Video

Pragya Thakur News: बीजेपी की पूर्व सासंद प्रज्ञा ठाकुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आरोप लग रहे हैं कि वह इस वीडियो में वह सीधे तौर पर एक समुदाय का बहिष्कार करने की बात करती नजर आ रही हैं. यहीं नहीं, वह सीधे हिंसा को बढ़ावा देती भी दिख रही हैं.

प्रज्ञा ठाकुर का वीडियो वायरल

वीडियो में प्रज्ञा ठाकुर कहती दिख रही हैं कि किसी भी मियां को अपना भाई न बनाना. इनमें भाई-बहन का रिश्ता नहीं होता है. अगर कोई ऐसा करने आ रहा तो समझ लेना कि वह तुम्हारे साथ धोखा करेगा. प्रज्ञा कहती हैं,"मियाओं में भाई बहन का रिश्ता होता ही नहीं है, तो वह तुमसे भाई का रिश्ता कैसे निभा लेंगे. वह बहन बनाने आएं तो समझ लेना कि वह बहन बनाने नहीं आ रहे हैं, बल्कि धोखा करने के लिए आ रहे हैं."

सीधे तौर पर आर्थिक बहिष्कार

आरोप लग रहे हैं कि प्रज्ञा ठाकुर सीधे तौर पर जिहादी बोलकर मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने की बात करती नजर आ रही हैं. प्रज्ञा ठाकुर कहती हैं कि अपने घरों में किसी भी जिहादी को आने न दें. लाइट सही करने के लिए न आने दें, नल सही करने के लिए न आने दें, गाड़ी चलाने के लिए न आने दें और सफाई करने के लिए आने न दें.

Kya Tawqir ki tarah pragya par bhi karyawahi hogi. Ek samaj ke khilaf nafrat phelayi ja rhi hai. Aarthik bahishkar ki baat ho rhi hai. Sath mai thukai karne ki bhi baat ho rhi hai. pic.twitter.com/VvhJ0ofXtS — Sami Siddiqui (@siddiquisami23) September 29, 2025

यहां जो बैठे हैं वह संकल्प लें वह इन विधर्मियों को अपने घरों में न आने दें. प्रज्ञा ज़हर उगलने से यहीं नहीं रुकती हैं, वह आगे कहती हैं कि हमें एक और संकल्प लेना होगा. विधर्मियों के जरिए बनाई गई हम कोई भी चीज नहीं खाएंगे.

हिंसा को प्रोत्साहन

प्रज्ञा ठाकुर वीडियो में सीधे तौर पर हिंसा को बढ़ावा देती दिख रही हैं. वह कह रही हैं कि अगर कोई विधर्मी मंदिर के आसपास प्रसाद बेचता मिलता है तो उसे पकड़कर उसकी ठुकाई करो और फिर उसे पुलिस के हवाले करो. विधर्मियों के जरिए दिया गया हम प्रसाद न तो लेंगे, न उन्हें बेचने देंगे और न ही उन्हें कैंपस में आने देंगे.