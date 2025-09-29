मियाओं में नहीं होता भाई-बहन का रिश्ता; Pragya Thakur का ज़हरीला बयान: Video

Pragya Thakur News: बीजेपी की पूर्व लोकसभा मेंबर प्रज्ञा ठाकुर के एक बयान ने सोशल मीडिया पर बवाल मचाया हुआ है. इस वीडियो में वह सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय का बहिष्कार करने की बात करती नजर आ रही हैं.
Pragya Thakur News: बीजेपी की पूर्व सासंद प्रज्ञा ठाकुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आरोप लग रहे हैं कि वह इस वीडियो में वह सीधे तौर पर एक समुदाय का बहिष्कार करने की बात करती नजर आ रही हैं. यहीं नहीं, वह सीधे हिंसा को बढ़ावा देती भी दिख रही हैं.
वीडियो में प्रज्ञा ठाकुर कहती दिख रही हैं कि किसी भी मियां को अपना भाई न बनाना. इनमें भाई-बहन का रिश्ता नहीं होता है. अगर कोई ऐसा करने आ रहा तो समझ लेना कि वह तुम्हारे साथ धोखा करेगा. प्रज्ञा कहती हैं,"मियाओं में भाई बहन का रिश्ता होता ही नहीं है, तो वह तुमसे भाई का रिश्ता कैसे निभा लेंगे. वह बहन बनाने आएं तो समझ लेना कि वह बहन बनाने नहीं आ रहे हैं, बल्कि धोखा करने के लिए आ रहे हैं."
आरोप लग रहे हैं कि प्रज्ञा ठाकुर सीधे तौर पर जिहादी बोलकर मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने की बात करती नजर आ रही हैं. प्रज्ञा ठाकुर कहती हैं कि अपने घरों में किसी भी जिहादी को आने न दें. लाइट सही करने के लिए न आने दें, नल सही करने के लिए न आने दें, गाड़ी चलाने के लिए न आने दें और सफाई करने के लिए आने न दें.
यहां जो बैठे हैं वह संकल्प लें वह इन विधर्मियों को अपने घरों में न आने दें. प्रज्ञा ज़हर उगलने से यहीं नहीं रुकती हैं, वह आगे कहती हैं कि हमें एक और संकल्प लेना होगा. विधर्मियों के जरिए बनाई गई हम कोई भी चीज नहीं खाएंगे.
प्रज्ञा ठाकुर वीडियो में सीधे तौर पर हिंसा को बढ़ावा देती दिख रही हैं. वह कह रही हैं कि अगर कोई विधर्मी मंदिर के आसपास प्रसाद बेचता मिलता है तो उसे पकड़कर उसकी ठुकाई करो और फिर उसे पुलिस के हवाले करो. विधर्मियों के जरिए दिया गया हम प्रसाद न तो लेंगे, न उन्हें बेचने देंगे और न ही उन्हें कैंपस में आने देंगे.