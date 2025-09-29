Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2940851
Zee SalaamIndian Muslim

मियाओं में नहीं होता भाई-बहन का रिश्ता; Pragya Thakur का ज़हरीला बयान: Video

Pragya Thakur News: बीजेपी की पूर्व लोकसभा मेंबर प्रज्ञा ठाकुर के एक बयान ने सोशल मीडिया पर बवाल मचाया हुआ है. इस वीडियो में वह सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय का बहिष्कार करने की बात करती नजर आ रही हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 29, 2025, 09:54 AM IST

Trending Photos

मियाओं में नहीं होता भाई-बहन का रिश्ता; Pragya Thakur का ज़हरीला बयान: Video

Pragya Thakur News: बीजेपी की पूर्व सासंद प्रज्ञा ठाकुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आरोप लग रहे हैं कि वह इस वीडियो में वह सीधे तौर पर एक समुदाय का बहिष्कार करने की बात करती नजर आ रही हैं. यहीं नहीं, वह सीधे हिंसा को बढ़ावा देती भी दिख रही हैं.

प्रज्ञा ठाकुर का वीडियो वायरल

वीडियो में प्रज्ञा ठाकुर कहती दिख रही हैं कि किसी भी मियां को अपना भाई न बनाना. इनमें भाई-बहन का रिश्ता नहीं होता है. अगर कोई ऐसा करने आ रहा तो समझ लेना कि वह तुम्हारे साथ धोखा करेगा. प्रज्ञा कहती हैं,"मियाओं में भाई बहन का रिश्ता होता ही नहीं है, तो वह तुमसे भाई का रिश्ता कैसे निभा लेंगे. वह बहन बनाने आएं तो समझ लेना कि वह बहन बनाने नहीं आ रहे हैं, बल्कि धोखा करने के लिए आ रहे हैं."

सीधे तौर पर आर्थिक बहिष्कार

आरोप लग रहे हैं कि प्रज्ञा ठाकुर सीधे तौर पर जिहादी बोलकर मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने की बात करती नजर आ रही हैं. प्रज्ञा ठाकुर कहती हैं कि अपने घरों में किसी भी जिहादी को आने न दें. लाइट सही करने के लिए न आने दें, नल सही करने के लिए न आने दें, गाड़ी चलाने के लिए न आने दें और सफाई करने के लिए आने न दें.

Add Zee News as a Preferred Source

यहां जो बैठे हैं वह संकल्प लें वह इन विधर्मियों को अपने घरों में न आने दें. प्रज्ञा ज़हर उगलने से यहीं नहीं रुकती हैं, वह आगे कहती हैं कि हमें एक और संकल्प लेना होगा. विधर्मियों के जरिए बनाई गई हम कोई भी चीज नहीं खाएंगे.

हिंसा को प्रोत्साहन

प्रज्ञा ठाकुर वीडियो में सीधे तौर पर हिंसा को बढ़ावा देती दिख रही हैं. वह कह रही हैं कि अगर कोई विधर्मी मंदिर के आसपास प्रसाद बेचता मिलता है तो उसे पकड़कर उसकी ठुकाई करो और फिर उसे पुलिस के हवाले करो. विधर्मियों के जरिए दिया गया हम प्रसाद न तो लेंगे, न उन्हें बेचने देंगे और न ही उन्हें कैंपस में आने देंगे.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Pragya Thakurpragya thakur newsmuslim news

Trending news

america
India की तरह America में भी मस्जिद के लाउडस्पीकर पर बवाल; पुलिस ने लिया ये एक्शन
gaza
Gaza: जिसका था डर वही हुआ; Hamas ने Israel से की हमले रोकने की गुज़ारिश
UP News
गाजियाबाद: बजरंग दल की चेतावनी पर हटे 'I Love Muhammad' पोस्टर? पुलिस का बड़ा खुलासा
jamat e islami hind
इसके पीछे राजनीतिक मकसद; Tawqir Raza की गिरफ्तारी पर Jamat E Islami का बड़ा बयान
Asia Cup 2025
नकवी की जिद से Pak की हुई किरकिरी; टीम इंडिया ने ट्रॉफी लेने से किया इंकार
Asia Cup 2025
बुमराह के अंदाज ने मचाई धूम; रऊफ की इरफान पठान ने चुटकी-'फ्लाइट लैंड कर दी'
Donald Trump
ट्रंप की पोस्ट से मची सनसनी; मिडिल ईस्ट में होने वाला है स्पेशल, लेकिन क्याा?
UP News
बरेली हिंसा केस में 12 आरोपी गिरफ्तार; पुलिस ने दर्ज की 10वीं FIR, जानें पूरी डीटेल
Uttar Pradesh news
यूपी में 'I Love Muhammad' पर बवाल, बैनर-पोस्टर खोजते दिखाई पड़े हिंदू संगठन!
Indian law
FIR-NCR नहीं हो रही? पुलिस केस दर्ज करने में नहीं करेगी टाल-मटोल, जानें पूरा अधिकार
;