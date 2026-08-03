/लालू के लाल से मुसलमानों का हो गया है मोहभंग; क्या PK की जीत से बदल जाएगा बिहार का सियासी माहौल?

सरकार की विफलता को भुनाने में तेजस्वी यादव विफल

बिहार में हाल में हुए कुछ बड़े मामलों और सरकार विरोधी लहर को तेजस्वी यादव भुनाने में असफल रहे. NEET को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शनों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरोध से तेजस्वी यादव सिरे से गायब रहे हैं. पटना में NEET छात्रा का रेप और हत्या मामले में भी तेजस्वी यादव चूक गए. इस सरकार विरोधी लहर को भुनाने में वो नाकाम रहे.जानकार ये भी मानते हैं कि नीतीश कुमार के बाद बिहार में एक नए राजनीतिक विकल्प की तलाश तेज हो रही है, और मौजूदा हालात में प्रशांत किशोर उस विकल्प के तौर पर उभरते हुए दिख रहे हैं. हालांकि, सीनियर पत्रकार शादाब सिद्दीकी कहते हैं ," PK या उनकी पार्टी को नीतीश या तेजस्वी का विकल्प मान न लेना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी. बांकीपुर में PK की जीत वोर्टर का सत्ता के प्रति तात्कालिक गुस्सा या नाराजगी का नतीजा हो सकता है. हो सकता है कि आने वाले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में बांकीपुर के वोटर्स फिर से भाजपा को वोट कर दें, तो इसमें कोई हैरत नहीं होगी."