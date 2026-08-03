/लालू के लाल से मुसलमानों का हो गया है मोहभंग; क्या PK की जीत से बदल जाएगा बिहार का सियासी माहौल?

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Bankipur by Election Result 2026: बिहार की राजधानी पटना में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के रुझान लगभग सामने आ चुके हैं. 12 वें राउंड की काउंटिंग में भी जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा से आगे चल रहे हैं, जबकि आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर हैं. वोटों की गिनती के दसवें राउंड के बाद प्रशांत किशोर को 23 हजार 756 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के राहुल सिन्हा को 17 हजार 110 वोट मिले हैं. आरजेडी उम्मीदवार को सिर्फ 4850 वोट मिले हैं. इस रुझान को देखते हुए माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर को मुस्लिम, ब्राह्मण और OBC समुदायों में खासकर यादवों का काफी समर्थन मिला है. इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या बिहार में मुसलमान तेजस्वी यादव से निराश हो गए हैं? और राजद के कोर वोटर यादव भी अब राजद से किनारा करने लगे हैं? एक बार सवाल ये भी उठा रहा है कि बांकीपुर के इस उपचुनाव के बाद अब क्या प्रशांत किशोर की जीत के बाद बिहार की सियासी तस्वीर बदल जाएगी?
बिहार में कोई भी चुनाव होता है तो अमूमन कहा जाता है कि बिहार के लोग अपने मत नहीं देते बल्कि अपने जाति को चुनते हैं. लेकिन बांकीपुर उपचुनाव का माहौल कुछ अलग ही लग रहा है. इस सीट पर प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि बांकीपुर में कायस्थ आबादी काफी ज़्यादा है. इतिहास गवाह है कि इस सीट पर हमेशा कायस्थ समुदाय के नेता ही जीतते आए हैं. इस सीट पर 31 सालों से बीजेपी का कब्जा है. यह सीट बीजेपी के नितिन नबिन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, जिनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा पहले विधायक रह चुके थे. फिर भी इस बार सियासी माहौल बदल गया है. प्रशांत किशोर ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जो बांकीपुर सीट पर कुल वोटरों का सिर्फ़ 7 फीसद हिस्सा हैं, जबकि कायस्थ समुदाय की आबादी लगभग 15 फीसद है. इसी वजह से आम तौर पर यह माना जा रहा था कि बीजेपी उम्मीदवार बांकीपुर में आसानी से जीत हासिल कर लेंगे.
क्या 'MY' समीकरण ध्वस्त हो गया?
बिहार की सियासत में 'MY' (मुस्लिम-यादव) समीकरण को लंबे वक्त से RJD की सबसे बड़ी ताकत माना जाता रहा है. इसी मजबूत वोट बैंक के दम पर RJD ने बिहार में लगभग 15 साल तक सत्ता संभाली. आज भी मुस्लिम और यादव वोटरों के बड़े समर्थन की वजह से RJD बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी बनी हुई है. लेकिन, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के शुरुआती रुझान इस पारंपरिक समीकरण को लेकर नए सवाल खड़े कर रहे हैं? बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में भी मुस्लिम और यादव वोटरों की अच्छी-खासी संख्या है. बाकीपुर में कुल वोटरों में यादवों और मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 23 फीसद है. इसके बावजूद इस चुनाव में RJD तीसरे स्थान पर पिछड़ती हुई दिख रही है. राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इस बार मुस्लिम वोटरों के एक हिस्से ने प्रशांत किशोर का समर्थन किया है.
क्या राजद से उठ रहा है लोगों का भरोसा
अब सवाल यह उठता है कि क्या बिहार के लोग RJD और उसके नेतृत्व से निराश हो रहे हैं? बिहार की सियासत पर बारीकी से नजर रखने वाले सामाजिक कार्यकर्त्ता और नेता अख्तर अली कहते हैं," बांकीपुर के रुझान RJD के लिए एक बड़े खतरे का संकेत हैं. बांकीपुर तो बस एक झलक है; बाकी बिहार का हाल अभी आना बाकी है. पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं." अली ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की सक्रियता के स्तर पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि बिहार और देश से जुड़े अहम मुद्दों पर तेजस्वी की मौजूदगी, एक प्रमुख विपक्षी नेता से की जाने वाली उम्मीदों के मुकाबले कम रही है.
सरकार की विफलता को भुनाने में तेजस्वी यादव विफल
बिहार में हाल में हुए कुछ बड़े मामलों और सरकार विरोधी लहर को तेजस्वी यादव भुनाने में असफल रहे. NEET को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शनों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरोध से तेजस्वी यादव सिरे से गायब रहे हैं. पटना में NEET छात्रा का रेप और हत्या मामले में भी तेजस्वी यादव चूक गए. इस सरकार विरोधी लहर को भुनाने में वो नाकाम रहे.जानकार ये भी मानते हैं कि नीतीश कुमार के बाद बिहार में एक नए राजनीतिक विकल्प की तलाश तेज हो रही है, और मौजूदा हालात में प्रशांत किशोर उस विकल्प के तौर पर उभरते हुए दिख रहे हैं. हालांकि, सीनियर पत्रकार शादाब सिद्दीकी कहते हैं ," PK या उनकी पार्टी को नीतीश या तेजस्वी का विकल्प मान न लेना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी. बांकीपुर में PK की जीत वोर्टर का सत्ता के प्रति तात्कालिक गुस्सा या नाराजगी का नतीजा हो सकता है. हो सकता है कि आने वाले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में बांकीपुर के वोटर्स फिर से भाजपा को वोट कर दें, तो इसमें कोई हैरत नहीं होगी."