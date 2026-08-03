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लालू के लाल से मुसलमानों का हो गया है मोहभंग; क्या PK की जीत से बदल जाएगा बिहार का सियासी माहौल?

Bankipur Muslim Vote Bank: बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों से यह साफ हो गया है कि RJD के पारंपरिक मुस्लिम-यादव वोट बैंक में सेंध लग रही है और प्रशांत किशोर का समर्थन बढ़ रहा है. ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या बिहार में मुसलमानों का तेजस्वी यादव से मोहभंग हो गया है? जानने के लिए पूरी खबर पढ़ें.

Written ByTauseef Alam
Published: Aug 03, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 01:41 PM IST
लालू के लाल से मुसलमानों का हो गया है मोहभंग; क्या PK की जीत से बदल जाएगा बिहार का सियासी माहौल?

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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