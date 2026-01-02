Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3061107
Zee SalaamIndian MuslimPratapgarh: कर्बला मैदान पर कब्जे की कोशिश, JCB लेकर पहुंचे आरोपी; पुलिस लिया सख्त एक्शन

Pratapgarh: कर्बला मैदान पर कब्जे की कोशिश, JCB लेकर पहुंचे आरोपी; पुलिस लिया सख्त एक्शन

Pratapgarh News: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कर्बला को लेकर भारी विवाद हुआ. यहां कुछ लोग जेसीबी मशीने लेकर पहुंच गए. कमेटी के लोगों ने विरोध किया तो उनके साथ बदसलूकी की गई. इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात नॉर्मल किए और आरोपियों को हिरासत में लिया.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Jan 02, 2026, 08:44 AM IST

Trending Photos

Pratapgarh: कर्बला मैदान पर कब्जे की कोशिश, JCB लेकर पहुंचे आरोपी; पुलिस लिया सख्त एक्शन

Pratapgarh News: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रंजीतपुर चिलबिला इलाके में मौजूद कर्बला की जमीन पर कथित कब्जे की कोशिश के मामले में पुलिस ने बुधवार को चार लोगों को गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक, एक दिन पहले विजय मौर्य के नेतृत्व में कुछ लोग दो जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंचे थे और कर्बला की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी. 

कमेटी के मेंबर्स के साथ बदसलूकी

जेसीबी मशीनों से जमीन को समतल करने और साफ करने का काम शुरू कर दिया गया, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया. कथित कब्जे की जानकारी मिलते ही इलाके में दहशत फैल गई. कई कर्बला कमेटी के सदस्य मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे. आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने कमेटी के सदस्यों के साथ मारपीट की और उन्हें धमकाया भी. आपराधिक धमकी के आरोप लगने के बाद हालात और बिगड़ गए.

पुलिस  ने हालात किए कंट्रोल

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए अलग-अलग थानों से चार पुलिस टीमों को तैनात किया गया. इन टीमों का नेतृत्व सर्किल ऑफिसर प्रशांत राज कर रहे थे. मौके पर एएसपी शैलेंद्र लाल और एसडीएम नैन्सी सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने दोनों  जेसीबी की ज़ब्त

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों जेसीबी मशीनों को जब्त कर लिया और विजय मौर्य, विशाल मौर्य, अनूप श्रीवास्तव और अंकित जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है. मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष हैदर अली की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने मारपीट, माहौल खरबा करने, धार्मिक भावनाएं आहत करने समेत अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है.

पहले से चल रहा है इस जमीन को लेकर विवाद

बताया जा रहा है कि इस जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा है और बराचा गांव के पास स्थित इस दफन स्थल को लेकर स्थानीय निवासी रामशिरोमणि पांडेय और कर्बला कमेटी के सदस्यों के बीच मामला अदालत में विचाराधीन है. यह विवाद पहले भी इलाके में तनाव का कारण बन चुका है.

फिलहाल पुलिस का कहना है कि हालात कंट्रोल में हैं और इलाके में नजर रखी जा रही है. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है. पुलिस ने कहा है कि इलाके का माहौल खराब करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा.

उधर, उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान का मामला तूल पकड़े हुए है. आरोप है कि यह सरकारी जमीन है और इस पर कब्जा किया हुआ है. प्रशासन ने कब्जाधारकों का डाटा तैयार किया है, जिन्हें अब इस जमीन पर अपना हक जाहिर करना होगा. अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

PratapgarhPratapgarh Newsmuslim news

Trending news

Pratapgarh
Pratapgarh: कर्बला मैदान पर कब्जा नाकाम, JCB लेकर पहुंचे आरोपी; पुलिस का सख्त एक्शन
Israel
Israel के मंत्री ने ज़ाहिर की असली मंशा, Gaza पर दिया पीठ में छुरा घोंपने वाला बयान
IFJ Report
जहां सच लिखा गया, वहीं लहू बहा; ग़ज़ा से भारत तक 2025 में सैकड़ों पत्रकारों की हत्या
Pakistan News
अफगान सीमा की आग पाकिस्तान के अंदर पहुंची, आतंकी हमलों ने देश को बना दिया नर्क!
UP News
छत्तीसगढ़ से अमरोहा उड़नखटोले से आई बहू, देखने वालों की उमड़ी भीड़
Mumbai News
'खान, शेलार, शिंदे या शेख...' असलम शेख ने बताया मुंबई को किस तरह का चाहिए मेयर?
Bihar News
नवादा के बाद मधुबनी में लिंचिंग की कोशिश, 'बांग्लादेशी' बताकर मुस्लिम मजदूर को पीटा
West Bengal news
West Bengal: SIR की दहशत और अधिकारियों की बेरुखी ने ले ली सुल्तान सरदार की जान!
UP News
UP News: दोस्त जेल गया तो ले ली जान; AMU टीचर मर्डर में बदले की खौफनाक साजिश
Punjab news
गाजियाबाद के बाद लुधियाना में मुसलमानों के कत्ल की धमकी, जुमे में खलल डालने का प्लान