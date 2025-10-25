प्रयागराज में आलम के ढाबे पर चला बुलडोजर; आरोपी पर है धर्मांतरण का केस

Prayagraj News Today: प्रयागराज में धर्मांतरण के आरोपी मुस्लिम नौजवान पर के ढाबे को प्रशासन ने अवैध करार देते हुए बुल्डोजर से ध्वस्त कर दिया. आरोपी के ढाबे को पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई के तहत गिराया गया. सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देष के बावजूद प्रशासन के बुलडोजर कार्रवाई ने अल्पसंख्यक समुदाय को परेशान कर दिया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, प्रयागराज में मोहम्मद आलम के नौजवान पर पुलिस ने बीते दिनों कथित धर्मांतरण का केस दर्ज किया था. मोहम्मद आलम अपनी और परिवार का आजीविक चलाने के लिए एक ढाबा चलाता था, जिसे प्रशासन ने जांच के बाद अवैध करार देते हुए बुल्डोजर से ढहा दिया. आरोपी के ढाबे को पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई के तहत गिराया गया.

अधिकारियों के मुताबिक, ढाबा अवैध तरीके से बनाया गया था और इसके खिलाफ कार्रवाई करनी जरूरी थी. कथित धर्मांतरण के आरोपी आलम का ढाबा यमुनानगर के औद्योगिक थाना क्षेत्र में स्थित था और इसका नाम 'कोहिनूर हिंदुस्तान' था. प्रशासन ने बताया कि ढाबे का निर्माण करने के लिए प्रशासन से परमिशन नहीं ली गई थी, इसलिए इसे ढहा दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें, कुछ दिन पहले ही घूरपुर थाने में मोहम्मद आलम के खिलाफ धर्मांतरण का केस दर्ज हुआ था. बताया जा रहा है कि आलम पर एक हिंदू लड़की ने धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. हिंदू लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आलम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

आरोपी की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने उसकी संपत्ति और कथित अवैध निर्माणों की जांच शुरू की. इस दौरान पाया गया कि ढाबा नियमों के विरुद्ध बनाया गया था. इसी वजह से पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग ने बुलडोजर चलाकर ढाबे को ध्वस्त कर दिया. हालांकि, महज आरोप लगाने से आलम के ढाबे पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों ने सवाल खड़े किए हैं, वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं.

यह भी पढ़ें: Bengaluru: मंगनी की खबर से भड़की प्रेमिका, इशाक के खिलाफ दर्ज करा दिया धर्म परिवर्तन का केस?