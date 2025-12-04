अतीक अहमद के भाई की जमीन चुपके से बेच रहा था मुस्लिम, योगी प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई

Atiq Ahmed Brother Land Scam: अतीक अहमद के भाई अशरफ की जमीन गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई थी. लेकिन प्रयागराज एयरपोर्ट इलाके में चुपके से बेच दी गई. लैंड माफिया मोहम्मद मुस्लिम के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, और गैर-कानूनी प्लॉट गिरा दिए गए हैं. पुलिस जांच जारी है.
Prayagraj News: मरहूम पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई अशरफ की जमीन को गुपचुप तरीके से बेचने का मामला सामने आया है, जो पहले ही गैंगस्टर एक्ट के तहत ज़ब्त हो चुकी थी. यह जमीन प्रयागराज के एयरपोर्ट एरिया में है. इसके अलावा, अतीक के दूसरे भाई मोहम्मद मुस्लिम की जमीन पर भी गैर-कानूनी तरीके से प्लॉटिंग करके लोगों को बेच दिया गया. जब यह मामला सामने आया तो प्रशासन हैरान रह गया. अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लैंड माफिया के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से दर्ज FIR के मुताबिक, प्रयागराज के देवघाट में खसरा नंबर 477 में 355 स्क्वायर मीटर ज़मीन 2008 में गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई थी. यह जमीन रेवेन्यू रिकॉर्ड में बाहुबली नेता अतीक के भाई मरहूम पूर्व विधायक अशरफ के नाम पर दर्ज थी. इसे अवैध प्रॉपर्टी मानते हुए पुलिस ने जमीन ज़ब्त करके नोटिस बोर्ड लगा दिया था. लेकिन, भू-माफिया मोहम्मद मुस्लिम ने नोटिस बोर्ड उखाड़ दिया और जब्त की गई ज़मीन पर प्लॉटिंग करके बेच दिया.
कौन है मोहम्मद मुस्लिम
सब-डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लेते हुए भू-माफिया मोहम्मद मुस्लिम के खिलाफ FIR दर्ज की. उन्होंने ज़ब्त की गई जमीन पर की गई अवैध प्लॉटिंग को भी गिरा दिया. मोहम्मद मुस्लिम पर प्रयागराज के अलग-अलग थानों में 20 से ज़्यादा केस दर्ज हैं. उसे सरकार ने भू-माफिया घोषित किया हुआ है. मोहम्मद मुस्लिम कभी माफिया अतीक का बहुत करीबी था. लेकिन, जब अतीक का पतन शुरू हुआ तो उसने अतीक से दूरी बना ली.
मोहम्मद मुस्लिम पर है योगी की नजर
अब, अतीक के हटने के बाद लैंड माफिया मोहम्मद मुस्लिम की नजर माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की गैर-कानूनी प्रॉपर्टी पर है, जिन्हें वह ज़ोर-शोर से बेच रहा है. फिलहाल, पुलिस ने लैंड माफिया पर अपनी पकड़ मज़बूत करनी शुरू कर दी है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में लैंड माफिया के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी.