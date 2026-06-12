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Prayagraj News Today: हाल के सालों में मुस्लिम समुदाय मजहबी प्रोग्राम और त्योहारों के दक्षिणपंथियों संगठनों के जरिये विवाद खड़ा किया जाता रहा है. इस दौरान कई बार हिंसक घटनाएं भी देखने को मिली है. ऐसे माहौल में अल्पसंख्यक समुदाय की मजहबी रस्मों और उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं. इसी बीच संगम नगरी प्रयागराज से एक ऐसा फैसला सामने आया है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.
शहर की ऐतिहासिक बड़ा ताज़िया कमेटी ने इस साल मुहर्रम के मौके पर अपना रिवायती जुलूस नहीं निकालने का फैसला लिया है. ताज़िया कमेटी के इस फैसले पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. यह फैसला प्रयागराज में बड़ा ताज़िया कमेटी की बैठक में लिया गया.
इस फैसले के तहत मुहर्रम की नौवीं और दसवीं तारीख को निकलने वाले ताज़िए और अलम के जुलूस सड़कों पर नहीं निकाले जाएंगे. यह फैसल शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि बड़ा ताज़िया का जुलूस लंबे समय से मुहर्रम की पहचान माना जाता रहा है और इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं.
कमेटी की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, जुलूस भले ही नहीं निकलेगा, लेकिन इमामबाड़े में मुहर्रम से जुड़ी सभी मजहबी रिवायतों और रस्मों को पूरी अकीदत के साथ निभाई जाएगी. हर साल की तरह इस बार भी आने वाले जायरीन इमामबाड़े पर पहुंचकर फातिहा पढ़ सकेंगे और ताज़िए की ज़ियारत कर सकेंगे.
कमेटी ने यह भी तय किया है कि यौमे आशूरा, यानी मुहर्रम की दसवीं तारीख को ताज़िए को सड़कों पर ले जाने के बजाय प्रतीकात्मक रूप से ताज़िए पर चढ़ाए गए फूलों को कर्बला ले जाकर दफन किया जाएगा. इस तरह मजहबी रस्मों को निभाया जाएगा, लेकिन रिवायती जुलूस का आयोजन नहीं होगा.
गौरतलब है कि प्रयागराज का बड़ा ताज़िया मुहर्रम के दौरान निकलने वाले सबसे मशहूर जुलूसों में गिना जाता है. हर साल लाखों की संख्या में अकीदतमंद इमामबाड़े पहुंचते हैं और ताज़िए के साथ पैदल चलते हुए कर्बला तक जाते हैं. यही वजह है कि इस बार जुलूस न निकालने के फैसले ने लोगों को हैरान कर दिया है.
कमेटी की ओर से जारी पत्र में यह भी जिक्र किया गया है कि इससे पहले साल 2015, 2016 और 2017 में भी ताज़िए का जुलूस नहीं निकाला गया था. उस समय मुहर्रम और दशहरा एक ही वक्त में पड़ने की वजह से यह फैसला लिया गया था. हालांकि इस बार स्थिति अलग है.
इस साल इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक, मुहर्रम की दसवीं तारीख, जिसे यौमे आशूरा कहा जाता है, 26 जून को पड़ रही है. इस दौरान किसी दूसरे मजहब का कोई बड़ा पर्व भी नहीं है. इसके बावजूद बड़ा ताज़िया कमेटी ने जुलूस और अलम न निकालने का फैसला किया है. हालांकि कमेटी की ओर से जारी पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस बार जुलूस नहीं निकालने के पीछे क्या वजहें हैं.
यही वजह है कि इस फैसले को लेकर शहर में तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. कमेटी के इस फैसले के बाद फिलहाल तय है कि इस साल प्रयागराज में बड़ा ताज़िया का रिवायती जुलूस सड़कों पर दिखाई नहीं देगा, जबकि मुहर्रम से जुड़ी मजहबी रस्में इमामबाड़े में पहले की तरह जारी रहेंगी. कमेटी के इस फैसले से मुस्लिम समुदाय के साथ-साथ हिंदू समुदाय के लोग भी हैरान हैं, जो हर साल जुलूस में शामिल होकर गंगा जमुनी तहजीब की अद्भुत मिसाल पेश करते थे.