Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /मुहर्रम पर सड़कों पर न जुलूस निकलेगा न होगा मातम; ताज़िया कमेटी के फैसले से लोग हैरान!

मुहर्रम पर सड़कों पर न जुलूस निकलेगा न होगा मातम; ताज़िया कमेटी के फैसले से लोग हैरान!

Muharram Juloos in Prayagraj: प्रयागराज की ऐतिहासिक बड़ा ताज़िया कमेटी के जरिये इस साल मुहर्रम को लेकर किए गए ऐलान ने सबको चौंका दिया. कमेटी ने इस साल नौवीं और दसवीं तारीख को ताज़िया और अलम का जुलूस न निकालने का फैसला किया है. हालांकि इमामबाड़े में सभी धार्मिक रस्में निभाई जाएंगी.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 12, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:06 PM IST
मुहर्रम पर सड़कों पर न जुलूस निकलेगा न होगा मातम; ताज़िया कमेटी के फैसले से लोग हैरान!
Image Credit: प्रयागराज में मुहर्रम में नहीं निकेलगा जुलूस

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मुहर्रम पर सड़कों पर न जुलूस निकलेगा न होगा मातम; ताज़िया कमेटी के फैसले से लोग हैरान
Uttar Pradesh news15 min ago
2
qatar news53 min ago
3
Gaza News2 hrs ago
4
Uttar Pradesh news2 hrs ago
5
muslim news2 hrs ago