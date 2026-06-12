यही वजह है कि इस फैसले को लेकर शहर में तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. कमेटी के इस फैसले के बाद फिलहाल तय है कि इस साल प्रयागराज में बड़ा ताज़िया का रिवायती जुलूस सड़कों पर दिखाई नहीं देगा, जबकि मुहर्रम से जुड़ी मजहबी रस्में इमामबाड़े में पहले की तरह जारी रहेंगी. कमेटी के इस फैसले से मुस्लिम समुदाय के साथ-साथ हिंदू समुदाय के लोग भी हैरान हैं, जो हर साल जुलूस में शामिल होकर गंगा जमुनी तहजीब की अद्भुत मिसाल पेश करते थे.