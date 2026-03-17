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Zee SalaamIndian Muslimजिंदा है गंगा-जमुनी तहज़ीब, रमजान में देवी मां की चुनरी बुन रहे प्रयागराज के मुस्लिम कारीगर

जिंदा है गंगा-जमुनी तहज़ीब, रमजान में देवी मां की चुनरी बुन रहे प्रयागराज के मुस्लिम कारीगर

Prayagraj Communal Harmony Story: प्रयागराज के लालगोपालगंज में मुस्लिम कारीगर रमजान का रोजा रखते हुए नवरात्रि के लिए चुनरी, रामनामी और कलावा बना रहे हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 17, 2026, 12:47 PM IST

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जिंदा है गंगा-जमुनी तहज़ीब, रमजान में देवी मां की चुनरी बुन रहे प्रयागराज के मुस्लिम कारीगर

Prayagraj News: संगम की धरती प्रयागराज ने एक बार फिर गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल कायम की है. रमजान के पाक महीने के दौरान यहां का स्थानीय मुस्लिम समुदाय न केवल रोजे रख रहा है, बल्कि आने वाले नवरात्रि के त्योहार के लिए पूजा-पाठ की सामग्री तैयार करके धार्मिक सद्भाव का एक बेहतरीन संदेश भी दे रहा है.

दरअसल,  शहर से 60 किलोमीटर दूर स्थित लालगोपालगंज कस्बे में कपड़े रंगने वाले समुदाय से जुड़े मुस्लिम परिवार पीढ़ियों से देवी मां के लिए चुनरी, भगवान राम का नाम लिखे दुपट्टे और कलावा बनाते आ रहे हैं. इस साल की एक खास बात यह है कि रमज़ान और नवरात्रि एक ही समय पर पड़ रहे हैं. फिर भी, ये लोग अपने रोज़े रखते हुए भी पूरी लगन और समर्पण के साथ पूजा की ये सामग्रियां बनाने का काम जारी रखे हुए हैं.

मुसलमान अपने हाथों से बनाते हैं चुनरी
मुसलमानों के हाथों से बनी चुनरी और कलावा देश भर के कई मशहूर मंदिरों तक पहुंचते हैं. यहां तैयार की गई सामग्री को विंध्याचल, मैहर देवी, चित्रकूट, वाराणसी और अयोध्या जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पवित्र भेंट के रूप में चढ़ाया जाता है. नवरात्रि के दौरान इन चीज़ों की मांग में जबरदस्त उछाल आ जाता है, जिससे यह समय इन परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है. लालगोपालगंज और उसके आस-पास के लगभग आधे दर्जन गांवों में लगभग 2,000 मुस्लिम परिवार इस काम में लगे हुए हैं. उनके लिए यह महज़ एक व्यापारिक काम नहीं है. बल्कि यह उनके विश्वास और परंपरा का एक अभिन्न अंग बन चुका है.

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मोहम्मद ताहिर ने क्या कहा?
मोहम्मद ताहिर बताते हैं कि उनका परिवार चार पीढ़ियों से इस दस्तकारी के काम में लगा हुआ है. उनके लिए, देवी मां के लिए चुनरी बनाना महज रोजी-रोटी का जरिया नहीं, बल्कि सम्मान और सौभाग्य की बात है. ताहिर इस बात की पुष्टि करते हैं कि रमज़ान के दौरान रोज़े रखने के बावजूद, वे यह काम पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं. उनके मुताबिक, नवरात्रि का समय उनके लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दौरान उनके उत्पादों की मांग अपने चरम पर पहुंच जाती है. वहीं, रज्जब नाम के एक अन्य कारीगर का कहना है कि वे इन धार्मिक चीज़ों को उतनी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ बनाते हैं, जितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ भक्त इन्हें मंदिरों में चढ़ाते हैं. 

यह भी पढ़ें:- ईद के पहले उत्तम नगर में डर का माहौल, हिंदू संगठन की धमकी के बाद मुसलमानों का पलायन

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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