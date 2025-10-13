मोहम्मद(स.) के शहर मदीना में हिन्दू संत प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए दुआ; देखें Video

हिंदुस्तान की सरजमीं पर कई अलग-अलग मजहब के लोग एक साथ अमन-शांति और प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं. हालांकि, बीते कुछ सालों से उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में दक्षिणपंथी संगठन लगातार गंगा जमुनी तहजीब और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबे नाकाम साबित हो रहे हैं.

इसी तरह की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक मुस्लिम नौजवान इस्लाम के सबसे पाक और मुकद्दस जगहों में से एक मदीना में मशहूर संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य के लिए दुआएं कर रहे हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, प्रेमानंद महाराज की तबियत खराब है. वह किडनी संबंधी बीमारियों से जूझ रहे हैं.

प्रेमानंद महाराज के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हिंदुस्तान की सरहदों के पार इस्लाम के पाक शहर में भी दुआएं मांगी जा रही हैं. प्रयागराज के मुस्लिम नौजवान ने मदीना के सबसे मुकद्दस मस्जिद में से एक 'मस्जिद-ए-नबवी' में दुआ की. मुस्लिम नौजवान का नाम सुफियान इलाहाबादी है. सुफियान इस समय सऊदी अरब के मदीना शहर में हैं.

सुफियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक मिनट से ज्यादा की वीडियो पोस्ट की है. वीडियो में पीछे 'मस्जिद-ए-नबवी' का 'गुंबद-ए-खिजरा' नजर आ रहा है. वीडियो में सुफियान मोबाइल में प्रेमानंद महाराज की तस्वीर दिखाते हुए उनके लिए दुआ करने की जानकारी दे रहे हैं.

सुफियान में वीडियो कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि "यह हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं. हिंदुस्तान के बहुत अच्छे इंसान, मैं इस समय 'गुंबद-ए-खिजरा' में हूं. मुझे मालूम हुआ है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है. इसलिए मैं यहां से दुआ करता हूं कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएं." उन्हें आगे यह भी कहते हुए सुना जा सकता है कि "यह बहुत ही सच्चे और अच्छे इंसान हैं."

आगे सुफियान कहता हैं कि "हम उस प्रयागराज से हैं, जो अपने गंगा-जमुना तहजीब के लिए मशहूर है. " सुफियान कहते हैं, "अभी वह मदीना में मौजूद हैं, यहां से दिलों में बैठी मैल खत्म हो जाती है. इंसान तो इंसान, क्या हिन्दू क्या मुसलमान, हम मदीने शहर से हिन्दू भाई के लिए दुआ करते हैं. न हिन्दू न मुसलमान सिर्फ नेक इंसान होना चाहिए." सुफियान कह रहे हैं, "हम महाराज जी के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए."

