VHP को सरकार और पुलिस पर नहीं है भरोसा, बकरीद पर गांव- गांव तैनात करेगा गौरक्षक

VHP on Eid-Ul-Adha: देश में इस बार बकरीद की खुशियां कुछ फीकी दिखाई पड़ रही हैं. वजह है कि कुर्बानी के जानवरों तक मंडियों तक पहुंचाने में हो रही परेशानी और दक्षिणपंथी संगठनों के विरोध की वजह से लोगों में डर का माहौल है. इस बीच बकरीद पर VHP ने गौकशी रोकने के लिए बड़ा ऐलान किया है.
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Uttar Pradesh News Today in Hindi: ईद-उल-अजहा को इस्लाम के पाक त्योहारों में गिना जाता है. भारत समेत एशिया के कई देशों में यह "बड़ी ईद" और बकरीद के नाम से भी मशहूर है. इसे इस्लाम में कुर्बानी, त्याग और इंसानियत की भावना का बड़ा पर्व माना जाता है. हर साल यह त्योहार आपसी भाईचारे और धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जाता है.
हालांकि, जैसे-जैसे बकरीद करीब आ रही है, वैसे-वैसे कुर्बानी को लेकर विवाद भी तेज होने लगे हैं. इसी बीच विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने काशी प्रांत में बड़ा ऐलान करते हुए बकरीद के दौरान विशेष गोरक्षक दस्ते तैनात करने का ऐलान किया है.
विश्व हिंदू परिषद की गोरक्षा यूनिट ने कहा है कि बकरीद के मौके पर गोवंश की तस्करी और कथित गौहत्या रोकने के लिए काशी प्रांत के हर हिस्से में गोरक्षक सचल दस्ते बनाए जाएंगे. हर दस्ते में 11-11 गोरक्षकों को तैनात किया जाएगा, जो अलग-अलग इलाकों में निगरानी करेंगे.
विश्व हिंदू परिषद के मुताबिक, ये टीमें सिर्फ गोवंश की सुरक्षा ही नहीं करेंगी, बल्कि उन लोगों पर भी नजर रखेंगी, जिन पर गोतस्करी या गौहत्या में शामिल होने का शक होगा. संगठन ने खास तौर पर उन इलाकों को संवेदनशील बताया है, जहां पहले भी गौतस्करी और गौहत्या के मामले सामने आते रहे हैं.
संगठन का कहना है कि मुस्लिम बहुल और संवेदनशील क्षेत्रों में गोरक्षक दल विशेष रूप से एक्टिव रहेंगे. इन इलाकों में निगरानी बढ़ाई जाएगी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत लोकल यूनिट्स और प्रशासन तक पहुंचाई जाएगी.
विश्व हिंदू परिषद की गोरक्षा इकाई के प्रांत मंत्री लालमणि तिवारी ने कहा कि गाय हिंदू समाज के लिए माता के समान है. उन्होंने दावा किया कि बकरीद के दौरान बड़े पैमाने पर गोवंश की हत्या की घटनाएं सामने आती हैं. इसी वजह से गोवंश की सुरक्षा और उन्हें कथित कसाइयों से बचाने के लिए गोरक्षक सचल दस्तों का गठन किया गया है.
लालमणि तिवारी ने कहा कि काशी प्रांत के सभी प्रखंडों में गोरक्षक तैनात रहेंगे. खास तौर पर वे इलाके, जिन्हें पहले से संवेदनशील माना जाता रहा है, वहां ये टीमें ज्यादा एक्टिव रहेंगी. उन्होंने बताया कि अगर कहीं भी गोतस्करी या गोवंश की हत्या की सूचना मिलती है, तो सचल दस्ता तुरंत जिले की इकाई को जानकारी देगा.
इसके बाद जिला स्तर की यूनिट्स स्थानीय प्रशासन और पुलिस की मदद से कार्रवाई कराने की कोशिश करेंगी. संगठन का कहना है कि समय रहते सूचना देकर गोवंश की तस्करी और हत्या रोकने में मदद की जाएगी.
(प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट)
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