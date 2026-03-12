'ईरान के अधिकार मानो, तभी खत्म होगी जंग'; पेजेशकियन का ट्रंप और नेतन्याहू को कड़ा संदेश

Iran News: ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच पिछले 13 दिनों से जंग जारी है. ईरान ने इजरायल और अरब देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है. साथ ही Strait of Hormuz को भी बंद कर दिया है, जिससे कई देशों में गैस और तेल संकट से जूझ रहे हैं. दुनिया भर के देश इस युद्ध को खत्म करने की अपील कर रहे हैं लेकिन युद्ध रुक नहीं रहा है. तेहरान ने फ्रांस, रूस, चीन और पाकिस्तान की सीजफायर अपील को भी खारिज कर दिया है. इस बीच ईरान सीजफायर के तैयार हो गया है लेकिन जंग खत्म करने के लिए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने बड़ी शर्तें रखी हैं.

राष्ट्रपति पेजेशकियन ने कहा कि रूस और पाकिस्तान के नेताओं के साथ अपनी बातचीत में उन्होंने इलाके में शांति के लिए ईरान का कमिटमेंट दोहराया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "इज़रायल और यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा शुरू की गई जंग को खत्म करने का एकमात्र तरीका ईरान के कानूनी अधिकारों को पहचानना, जंग से हुए नुकसान की भरपाई करना और भविष्य में किसी भी हमले को रोकने के लिए मजबूत इंटरनेशनल गारंटी देना है."

कई जहाज जलकर हुआ राख

पेजेशकियन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान, अमेरिका और इज़राइल के बीच चल रहे जंग की वजह से इलाके में तनाव बहुत ज़्यादा है. मंगलवार को ईरान ने कहा कि वह मिडिल ईस्ट के देशों में US और इज़राइली ठिकानों को टारगेट कर रहा है. ईरान के हमले में चारों तरफ तबाही मची हुई है. Strait of Hormuz में ईरान ने कई तेल टैंकर को डुबो दिया है. कई पर ड्रोन हमला किया है. हाल में ही ईरान ने अमेरिका के एक जहाज पर ड्रोन से हमला किया है. इस हमले में अमेरिकी जहाज पूरी तरह जलकर राख हो गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- UNSC में पाकिस्तान ने ईरान के साथ कर दिया गद्दारी, रूस-चीन ने नहीं डाला वोट

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका ने ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला किया था. ईरान पर न्यूक्लियर बम बनाने और ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद हो गए थे. उनकी शहादत के बाद ईरान ने अरब देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाते हुए इजरायल पर मिसाइलों की बौछार कर दी थी. मिडिल ईस्ट बुरी तरह तबाह हो गया है.