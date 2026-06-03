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हिन्दू अपीजमेंट की सियासत से देश हो रहा तबाह, जनता से किए वादे पूरे करे सरकार

Problems Of Hindu Appeasement Politics: यह लेख देश की राजनीति में अपीजमेंट की बहस पर सवाल उठाता है. लेखक का तर्क है कि राजनीतिक दलों को धार्मिक और पहचान आधारित मुद्दों के बजाय रोजगार, महंगाई, शिक्षा, किसानों की आय और विकास जैसे जनसरोकारों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। साथ ही सरकार से चुनावी वादे पूरा करने की मांग की गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Edited By: Zeeshan Alam|Last Updated: Jun 03, 2026, 07:59 PM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Problems Of Hindu Appeasement Politics: मुल्क की सियासत के रुख को देख कर समझ में नहीं आता कि इसको क्या नाम दिया जाए? आख़िर देश में कब तक अपीजमेंट-अपीज़मेंट की राजनीति होती रहेगी? एक मुद्दत तक कांग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट की सियासत करती रही. नतीजा क्या निकला सबको पता है. जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई तो पता चला कि मुल्क के मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर हो चुकी है. इस पर बड़ी चर्चा हुई. बड़े-बड़े सेमिनार हुए. ये चर्चाएं किस लिए हुई थीं, इसका आज तक पता नहीं चला!

कांग्रेस और उसके चाहने वालों ने सेमीनारों का मक़सद मुसलमानों को पसमांदगी से निकालना था या इस क़ौम को मज़ीद ज़लील करना था. इस दौरान भाजपा ने भी बड़ी सियासी रोटियां सेंकी. एक तरफ़ कहती रही कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों  की बात करती है. सब कुछ उसके लिए करती है. पूरा देश मुसलमानों को देना चाहती है. इसको मुसलमानों की पार्टी तक घोषित कर दिया, जबकि सच्चाई भाजपा को भी पता थी.

जब साल 2014 में केंद्र में भाजपा की क़यादत वाली एन.डी.ए की सरकार आई और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद से सियासत का नया दौर शुरू होता है. अब मुस्लिम अपीज़मेंट की दुकान बंद हो जाती है और हिन्दू अपीज़मेंट की बड़ी दूकान खोल दी जाती है. लव जिहाद, लैंड जिहाद, सिविल सर्विसेस जिहाद, थूक जिहाद, पेशाब जिहाद और न जाने कौन कौन से जिहाद का नारा बुलंद किया जाने लगा.

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अब दौर हिन्दुओं को खुश करने का था और है. हर रोज़ भाजपा और इसकी सरकार कुछ ऐसा करती है जिससे हिन्दू तब्क़ा खुश हो. पिछले 11 साल की केंद्र सरकार में भाजपा विकास और वादा पूरा करने के नाम पर सबसे ज़्यादा ज़िक्र जिनका करती है वह अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, कश्मीर में धारा 370 को हटाना, मुस्लिम औरतों के लिए तीन-तलाक़ पर क़ानून लाना, सी.ए.ए का क़ानून लाना, एस आई आर लाना और अब एन.आर.सी, यूसीसी लाने का ऐलान.

अब सवाल यह है कि क्या भाजपा ने साल 2014 में यही वादे किए थे? बहुत हुई मंहगाई की मार अबकी बार मोदी सरकार का नारा किसी को याद है क्या? किसानों की आय दोगुनी की जायेगी, हर शहर में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाएगा, हर साल दो करोड़ नौकरियां दी जाएंगी , हर सांसद को एक गांव गोद लेना होगा और उसको आदर्श गांव बनाना होगा, पीएम ने भी गांव गोद लिया था लेकिन इन सबका क्या हुआ? 

पिछले 11 साल में आज भी अगर 85 करोड़ आबादी 5 किलो अनाज पर आश्रित है तो क्या विकास हुआ? आज नौजवानों के सामने रोज़गार का मसला सबसे बड़ा मसला है. पेपर लीक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बन गया है. देश पर क़र्ज़ बढ़ता जा रहा है , नफ़रत की आग बढ़ती जा रही है , विदेशी इन्वेस्टर अपने पैसे विड्रॉअल कर रहे हैं. सिर्फ इसी साल क़रीब 2 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट का पैसा विड्राल कर लिया गया. लेकिन इस पर बात हो रही है क्या? 

भाजपा सरकार में जितने घर ग़रीबों के लिए बनाए नहीं गए उससे ज़्यादा गिराए गए.  हर तरफ बुलेट और बुल्डोज़र की चर्चा हो रही है. त्योहारों पर भी राजनीति शुरू हो गई है. सिर्फ एक तबक़े को खुश करने के लिए. लेकिन मुझे लगता है कि हिन्दू भाइयों को इससे खुश नहीं होना चाहिए. सरकार को भी चाहिए कि वह अपने नारे सबका साथ सबका विकास पर आगे बढ़े. देश को पाषाण काल में ना ले जाकर चाँद पर लेकर चले.

कुछ लोग देश को खोद देना चाहते हैं लेकिन उनको लगाम देकर देश में निर्माण का काम शुरू करना चाहिए. हिन्दू अपीज़मेंट की राजनीति से कुछ हासिल होने वाला नहीं सिवाय तबाही के, कॉर्पोरेट नहीं पब्लिक निज़ाम को अहमियत दी जाए. यही हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए.

लेखक वरिष्ठ पत्रकार और राजनितिक विषलेखक- डॉ मुमताज़ आलम रिज़वी 

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