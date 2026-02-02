अजमेर दरगाह में एकता कपूर की हाजिरी, 'भूत बंगला' और 'लॉकअप' के कामयाबी की मांगी दुआ

Ajmer Dargah Sharif News: अजमेर शरीफ दरगाह वह मुकद्दस मुकाम है, जहां मजहब, जाति और सरहदों से ऊपर उठकर लोग अमन, मोहब्बत और दुआ की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं. मशहूर सूफी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह सदियों से आस्था का ऐसा केंद्र रही है, जहां देश-दुनिया की नामचीन हस्तियां भी अदब और अकीदत के साथ हाजिरी लगाती रही हैं. इसी सिलसिले में अब मशहूर फिल्म और टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर भी अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचीं.

बालाजी टेलीफिल्म लिमिटेड की प्रोड्यूसर-डायरेक्टर एकता कपूर बेहद अकीदत और एहतराम के साथ अजमेर शरीफ दरगाह में हाजिरी देने पहुंचीं. इस दौरान वह अपने बेटे रवि कपूर के साथ दरगाह आईं और सूफी ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्ला अलैह की मजार मुबारक पर चादर और फूल पेश किए. दरगाह में एकता कपूर ने पूरी शिद्दत के साथ जियारत की और ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर सलामी अदा की.

एकता कपूर ने अपने पूरे परिवार की तरफ से चादरपोशी की. इस दौरान उन्होंने अपने वालिद और बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर जितेंद्र कपूर की सेहतयाबी, भाई एक्टर तुषार कपूर और पूरे कपूर खानदान की खुशहाली के लिए दुआ की. दरगाह के खादिम सैय्यद इमरान चिश्ती ने एकता कपूर को जियारत कराई, जबकि सैय्यद गुलफाम चिश्ती ने उन्हें दरबार का तबर्रुक पेश किया.

मिली जानकारी के मुताबिक, एकता कपूर करीब 30 मिनट तक आस्ताना शरीफ में रुकीं. इस दौरान उन्होंने अपने घर-परिवार की सलामती के साथ-साथ अपने नए प्रोजेक्ट्स की कामयाबी के लिए भी दुआ मांगी. उन्होंने मन्नत के तौर पर धागा भी बांधा और ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर अपने दिल की मुराद रखी.

दरगाह के खादिम सैय्यद नदीम चिश्ती ने बताया कि कपूर खानदान ख्वाजा साहब से बेहद अकीदत रखता है. उन्होंने कहा कि यही वजह है कि जब भी एकता कपूर कोई नई फिल्म या टीवी सीरियल बनाती हैं, तो उसकी कॉपी रील अजमेर दरगाह में पेश करती हैं. इस बार भी एकता कपूर ने अपने नए प्रोजेक्ट्स "भूत बंगला" और "लॉकअप्प" की कॉपी ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर पेश की और जिंदगी व कामयाबी के लिए दुआ मांगी.

खादिमों के मुताबिक, यही वजह है कि इस बार भी एकता कपूर अपने शो और सीरियल्स की कॉपी लेकर अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचीं. वह अपने नए प्रोजेक्ट्स और सीरियल्स के साथ-साथ बालाजी टेलीफिल्म प्रस्तुत "भूत बंगला" और "लॉकअप" की कामयाबी के लिए खास तौर पर अजमेर आई थीं. इसके अलावा एकता कपूर ने अपने कारोबार में तरक्की, परिवार की खुशहाली के साथ-साथ अपने बेटे रवि कपूर और भतीजे लक्ष्य कपूर के लिए भी बुजुर्ग खादिम सैय्यद अब्दुल गनी चिश्ती उर्फ कल्लू मिया से खास दुआ करवाई.

