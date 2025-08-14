Netanyahu के खिलाफ सड़कों उतरे इजराइली लड़ाकू पायलट, की ये बड़ी मांगे

Protest in Israel: इज़राइली लड़ाकू पायलटों ने गाजा जंग को खत्म करने की मांग को लेकर रक्षा बल मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है. इज़राइली मीडिया के मुताबिक, सक्रिय रिजर्व पायलटों और पूर्व इज़राइली वायु सेना के पायलटों ने मंगलवार को क्यारिया (सैन्य मुख्यालय) के बाहर गाजा युद्ध को समाप्त करने का आह्वान किया.

बंधकों की जान को खतरा

उन्होंने चेतावनी दी कि इस प्लान से बंधकों की जान को खतरा होगा. यह प्रदर्शन तेल अवीव के म्यूजियम प्लाजा में होस्ट स्क्वायर के पास 'शॉल गेट' के पास हुआ. विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे एक अनुभवी पायलट ने कहा कि प्रदर्शन कुछ पूर्व पायलटों के जरिए आयोजित किया गया था.

उन्होंने कहा कि जंग को रोका जाना चाहिए और बंधकों को वापस किया जाना चाहिए. एयरफोर्स के पायलट्स ने सेना प्रमुख से राजनीतिक दबाव में न आने की गुजारिश की. अनुभवी पायलट ने यह भी कहा कि प्रदर्शन का मकसद सेना प्रमुख का समर्थन करना है. यह चीफ ऑफ स्टाफ के समर्थन का प्रदर्शन है. हमारा संदेश सरल है: उन्हें सरकार के खिलाफ आईडीएफ की भावना के मुता अपने सिद्धांतों पर टिके रहना चाहिए और राजनीतिक दबाव में नहीं आना चाहिए.

नेतन्याहू के खिलाफ हुआ इजराइली

बता दें, इजराइल ने गाजा सिटी को कैप्चर करने का प्लान बनाया है और बीती रोज इसे आर्मी से भी मंजूरी मिल गई है. हालांकि नेतन्याहू के खिलाफ जनता का भारी विरोध प्रदर्शन जारी है. जिनका कहना है कि अगर नेतन्याहू गाजा में और आक्रमक होते हैं तो इससे बंधकों की जान को खतरा होगा. इसकी वजह से उनकी मौत होने के संभावाना काफी ज्यादा है.

हालांकि इजराइली सरकार का कहना है कि वह पहले आम फिलिस्तीनियों को बचे हुए इलाकों से निकालेगी और फिर वहां हमास के साथ जंग करेगी. लेकिन, ऐसा करना काफी मु्श्किल साबित हो सकता है. हमास ने 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमला किया था. इस दौरान लड़ाकों ने कई लोगों को बंधक बनाया था. इस अटैक में 1200 लोगों की मौत हुई थी. इसके बाद से ही इजराइल लगातार अटैक कर रहा है और अब तक 61 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है.