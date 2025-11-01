Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2983659
Zee SalaamIndian Muslim

Netanyahu के खिलाफ भारी गुस्से में इजराइली जनता, सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन

Israel IDF Recruitment: नेतन्याहू सरकार के खिलाफ इजराइल की जनता काफी गुस्से में है. वजह सेना में सर्विस देना अनिवार्य करना है. लोगों की मांग है कि खास तबके को इसमें छूट दी जाए. पूरी खबर पढ़ें

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 01, 2025, 10:43 AM IST

Trending Photos

Netanyahu के खिलाफ भारी गुस्से में इजराइली जनता, सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन

Israel IDF Recruitment: इज़राइल में सेना में सर्विस देना जरूरी रखा गया है, जिसके विरोध में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं. सैन्य सेवा के विरोध में यरुशलम में एक रैली आयोजित की गई. विदेशी मीडिया के मुताबिक, लाखों लोगों की इस रैली में शामिल लोग एक ऐसे कानून की मांग कर रहे थे जो इज़राइल में अनिवार्य सैन्य सेवा से बचने के अधिकार की गारंटी दे. 

लोगों ने तिरपाल में लगाई आग

रैली में शामिल लोगों में काली टोपी पहने पुरुषों की भीड़ ने तिरपाल के टुकड़ों में आग लगा दी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जबकि सैकड़ों पुलिस अधिकारियों ने शहर भर में कई सड़कों को रोक दिया गया. प्रदर्शनकारियों ने यरुशलम की ओर जाने वाली प्रमुख सड़कों पर मार्च निकाला, और सैन्य भर्ती की निंदा करते हुए तख्तियां लिए हुए थे.

हाल ही में, इज़राइली सरकार ने कट्टरपंथी मसौदा तैयार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की है, हज़ारों लोगों को समन जारी किए हैं और कई भगोड़ों को जेल में डाला है. रिपोर्टों के अनुसार, 1948 में इज़राइल के निर्माण के समय अति-रूढ़िवादी यहूदियों की संख्या बहुत कम थी. तभी से पवित्र यहूदी ग्रंथों के अध्ययन में अपना समय लगाने वाले पुरुषों को अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा से छूट दी गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

खाली पदों को भरना चाहती है इजराइली सेना

अक्टूबर 2023 में गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से, इस प्रावधान पर दबाव बढ़ गया है, क्योंकि इज़राइली सेना अपने खाली पदों को भरने के लिए संघर्ष कर रही है. इस छूट को खत्म करने को लेकर इज़राइल में लंबे समय से बहस चल रही है.

नेतन्याहू ने वादा किया था कि उनकी सरकार इस छूट की गारंटी के लिए कानून बनाएगी, लेकिन वह अब तक ऐसा करने में नाकामयाब रही है. जुलाई 2024 में, अति-रूढ़िवादी शास पार्टी के मंत्रियों ने इस मुद्दे पर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, हालांकि पार्टी ने औपचारिक रूप से गठबंधन नहीं छोड़ा है.

नेतन्याहू की सरकार का समर्थन करने वाली शमास पार्टी के 11 संसद मेंबर हैं. पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर कानून में सैन्य सेवा से छूट शामिल नहीं है तो वह नेतन्याहू का समर्थन नहीं करेगी.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

NetanyahuIsrael Hamas Warisrael newsHamas news

Trending news

Hezbollah
मिडिल ईस्ट में एक और जंग की सुगबुगाहट! Israel के खिलाफ ये संगठन कर रहा तैयारी
Sudan
लाखों विस्थापित, बेरहमी से हो रहे कत्लेआम; कैसे हैं मुस्लिम देश Sudan के हालात?
Jharkhand
Jharkhand के शख्स की सऊदी अरब में मौत, अब घर आएगी लाश; पुलिस की फायरिंग में गई जान
Umar Khalid
Delhi में दंगे वाले दिन शहर में नहीं थे Umar Khalid; SC में क्या बोले आरोपी के वकील?
Afghanistan Pakistan Border Tension
पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने सीजफायर पर भरी हामी, तुर्किए ने बताया कब होगी अगली बैठक
Madhya Pradesh
MP: भैंस को गौकशी बताकर दमोह में तनाव; हिंदू संगठन का दावा कसाइयों ने किया हमला!
Azam Khan news
'चार की इजाज़त है… पर नसीब सबका नहीं', आज़म खान का रामपुर सांसद पर तंज़
Bangladesh news
बांग्लादेश में कानून की हत्या! जज और वकील बन गए अत्याचार के शिकार, बड़ा खुलासा
Jamiat on Bihar Muslims
बिहार में मुसलमानों को कौन कर रहा है बदनाम? जमीयत महासचिव का फूटा गुस्सा
Faridabad
शिक्षा विभाग की अफसर स्कूल में भी खोज रही लव जिहाद एंगल; फजीहत के बाद मांगी माफ़ी!