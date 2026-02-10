आजम खान और उनके बेटे की रिहाई के लिए दिल्ली में हुंकार, जंतर मंतर पर उमड़ा हुजूम

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimआजम खान और उनके बेटे की रिहाई के लिए दिल्ली में हुंकार, जंतर मंतर पर उमड़ा हुजूम

Azam Khan News: आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई की मांग को लेकर राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ. देश भर के सामाजिक, किसान, मानवाधिकार और अल्पसंख्यक संगठन न्याय की मांग के लिए एकजुट हुए.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 10, 2026, 09:44 AM IST

Rampur News: देश के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान जेल में हैं. उनकी रिहाई की मांग उठ रही है. आजम खान और उनके बेटे की रिहाई की मांग को लेकर देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुए. इन विरोध प्रदर्शनों में देश भर के कई कई सामाजिक, किसान, ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी संगठनों ने हिस्सा लिया. प्रोटेस्ट के ऑर्गनाइजर ने कहा कि प्रोटेस्ट का मकसद बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के आदर्शों और इंसाफ, बराबरी और आजादी के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना है. स्पीकर्स ने आरोप लगाया कि आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान और उनके परिवारों को लगातार कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उनके खिलाफ दर्ज केस की निष्पक्ष जांच की मांग की. 

कई संगठनों ने कहा कि रामपुर के केस में राजनीतिक द्वेष के कारण कार्रवाई की गई। पूर्व डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस अधिकारियों ने भी अपने विचार रखे और निष्पक्ष जांच की जरूरत पर जोर दिया. सपा के नेशनल सेक्रेटरी और सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद अरशद खान ने कहा कि आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ दर्ज केस को फेयर ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जाना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ 350 से ज़्यादा केस दर्ज किए गए हैं, जो अपने आप में जस्टिस सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

प्रदर्शन के दौरान यूपी पुलिस पर लगे गंभीर आरोप
विरोध प्रदर्शन में अलग-अलग सामाजिक संगठनों, किसान संगठनों और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. स्पीकर्स ने यह भी मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए, जो सभी केसों की मॉनिटरिंग करे और यह पक्का करे कि जांच किसी भी दबाव या भेदभाव से मुक्त हो. प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग की कि जेल में बंद नेताओं को नियमों के मुताबिक सभी कानूनी और मानवीय सुविधाएं दी जाएं. उन्होंने कहा कि किसी भी आरोपी के साथ कानून के मुताबिक बर्ताव किया जाना चाहिए, न कि राजनीतिक विरोध के आधार पर.

प्रदर्शन में कितने लोगों ने लिया हिस्सा
प्रदर्शन में 600 से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया. प्रोटेस्ट के आखिर में ऑर्गनाइज़र्स ने प्रेसिडेंट को एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें तीन मुख्य मांगें थीं. पहली, आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म खान से जुड़े सभी केस दूसरे राज्य में ट्रांसफर किए जाएं. दूसरी, निष्पक्ष जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए और तीसरी, जेल में बंद नेताओं के लिए सभी कानूनी सुविधाएं पक्की की जाएं. ऑर्गनाइज़र ने कहा कि यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि देश में न्याय, संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सही न्याय नहीं मिला, तो इस मुद्दे पर देश भर में एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Rampur NewsAzam Khan newsAzam Khan release demand

