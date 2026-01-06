उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थन में JNU में हुआ प्रदर्शन, मोदी और शाह के खिलाफ लगे आपत्तिजनक नारे

JNU Protest News: जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थन में प्रदर्शन हुआ. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए. इस घटना के बाद विवाद खड़ा हो गया है.
Trending Photos
JNU Protest News: वर्ष 2020 के दिल्ली दंगो से जुड़े मामले में पांच सालों से जेल में कैद छात्र नेता उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 जनवरी) को खारिज कर दिया. इस फैसले के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में वामपंथी संगठन से जुड़े छात्रों ने प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों ने आपत्तिजनक नारे भी लगाए.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में यह प्रदर्शन सोमवार (5 जनवरी) की रात को साबरमती हॉस्टल के बाहर हुआ. यह प्रदर्शन छात्र नेता उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थन में और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोनों छात्रों की जमानत याचिका खारिज करने के विरोध में किया गया. इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारी छात्रों ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी JNU की धरती पर, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी JNU की धरती पर जैसे आपत्तिजनक नारे लगाए गए.
इस प्रदर्शन के बाद JNU एक बार फिर विवादों में आ गया है. BJP नेता कपिल मिश्रा जिन पर खुद दिल्ली दंगा भड़काने का आरोप है. उन्होंने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) ट्वीट करते हुए लिखा कि सांपों का फन कुचले जा रहे हैं, तो सपोले बिलबिला रहे हैं. उन्होंने आगे लिखा कि JNU में नक्सलियों, आतंकियों, दंगाइयों के समर्थन में नारे लगाने वाले हताश हैं, क्योंकि नक्सली खत्म किए जा रहे हैं, आतंकी निपटाए जा रहे हैं और दंगाइयों को कोर्ट पहचान चुका है.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में 7 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से 5 को शर्तों के साथ जमानत दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने जिन पांच लोगों को जमानत दी है, उनके नाम गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर-रहमान, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान है. वहीं, कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया.
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि शरजील इमाम और उमर खालिद अगले 1 वर्ष तक जमानत याचिका दायर नहीं कर सकते हैं. बता दें कि दोनों छात्र पिछले पांच सालों से जेल में बंद हैं लेकिन उनके खिलाफ कोर्ट में अभी तक चार्जशीट पेश नहीं की गई है. साथ ही दोनों के ऊपर लगे आरोपों की ट्रायल भी शुरू नहीं किया गया है. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि एक वर्ष के अंदर इस मामले में सभी गवाहों को सुनकर कोर्ट में चार्जशीट पेश की जाए.