बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए अमेरिका के कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन, की गई ये बड़ी मांग

Violence Against Hindu in Bangladesh: बांग्लादेश में हिंदू समेत अन्य अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमलों के खिलाफ अमेरिका में हिंदू समुदाय ने कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने लोगों से आह्वान किया कि वे इस जुल्म के खिलाफ चुप न रहें, क्योंकि चुप रहना स्वीकृति के बराबर है. साथ ही इन मामलों के खिलाफ अमेरिकी सांसदों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों से कार्रवाई करने का आग्रह किया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 01, 2026, 10:10 AM IST

Violence Against Hindu in Bangladesh: बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार की कई घटनाएं सामने आई हैं. इसको लेकर भारत में हिंदू समाज के साथ मुस्लिम समुदाय ने भी इन घटनाओं का विरोध किया. वहीं, अब यह मामला अमेरिका तक पहुंच चुका है. अमेरिका के लगभग दो दर्जन शहरों में बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए प्रदर्शन, रैलियां और सभाएं की गईं. इन सभाओं में हिंदू अमेरिकियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर टार्गेटेड हमलों का विरोध किया और अमेरिकी सांसदों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों से कार्रवाई करने का आग्रह किया.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रदर्शन अमेरिका के प्रिंसटन, लॉस एंजिल्स, शिकागो, बे एरिया, डेट्रॉइट और टैम्पा सहित कई शहरों में हुए. प्रदर्शन के आयोजकों ने कहा कि इन विरोध प्रदर्शनों का मकसद लोगों में जागरूकता बढ़ाना और बांग्लादेश में हिंदू समेत अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के संबंध में जवाबदेही के लिए दबाव डालना था.

प्रिंसटन रैली में, एक वक्ता ने कहा कि यहां प्रदर्शनकारी बांग्लादेशी हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के समर्थन में इकट्ठा हुए हैं. उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर पिछले साल से 3,000 से अधिक हमले हुए हैं.

डेट्रॉइट शहर में प्रदर्शन हुए. प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमले को धीरे-धीरे होने वाला नरसंहार बताया. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है. इस आयोजन में प्रदर्शनकारियों ने समर्थकों से "अपने सांसदों को फोन करने", स्थानीय स्तर पर एकजुट होने और वाशिंगटन कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया.

लॉस एंजिल्स में भी बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए प्रदर्शन हुए और सभा का आयोजन किया गया. इस प्रदर्शन में वक्ताओं ने प्रार्थना को नागरिक कार्रवाई के आह्वान के साथ मिलाया. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर होने वाले जुल्म के खिलाफ कृपया चुप न रहें, बोलें, क्योंकि चुप्पी स्वीकृति है.

