इफ्तार की तैयारी कर रहे युवकों पर हिंदूवादियों का हमला, पुणे में धार्मिक पहचान पर हिंसा से हड़कंप

Maharashtra News: पुणे शहर के असकरवाड़ी इलाके में रोजेदार मुस्लिम युवकों के एक ग्रुप इफ्तार का इंतजाम कर रहा था, तभी कट्टरपंथी हिंदूवादी भीड़ ने मुस्लिम युवकों के ग्रुप पर धार्मिक पहचान की वजह से लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया. इस हमले में ग्रुप के पांच युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Maharashtra News: महाराष्ट्र में पुणे शहर के पास इफ्तार की तैयारी कर रहे मुस्लिम युवाओं के एक ग्रुप पर एक कट्टरपंथी हिंदूवादी भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें पांच लोग घायल हो गए. इस घटना के बाद पुलिस ने एक दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना शुक्रवार (13 मार्च) को शाम करीब 6:30 बजे सासवड पुलिस स्टेशन के असकरवाड़ी इलाके में एक तालाब के पास हुई.
FIR के मुताबिक, शिकायत करने वाले फिरोज जावेद सैयद (25) और उसके दस दोस्त इफ्तार की तैयारी कर रहे थे, तभी मोटरसाइकिल पर करीब 100 लोग आए और उनसे पूछताछ करने लगे. FIR में कहा गया है कि उन्होंने कथित तौर पर युवकों से पूछा कि क्या यह जगह उनकी है, उनसे अपनी टोपी उतारने को कहा और यह जानने पर जोर दिया कि उन्होंने वहां एक खास तरह के कपड़े क्यों पहने हैं?
शिकायत करने वाले ने पुलिस को बताया कि इसके बाद भीड़ ने कथित तौर पर ग्रुप के साथ बदसलूकी की और उन पर लाठी-डंडों समेत धारदार हथियारों से हमला कर दिया. एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि भीड़ के हमले में चार से पांच युवक घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां से बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई. उन्होंने कहा कि इंडियन पीनल कोड की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
IPC के तहत एक रिपोर्ट दर्ज की गई है, जो खतरनाक हथियारों से जानबूझकर नुकसान पहुंचाने या गंभीर चोट पहुंचाने, गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने, दंगा करने और शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर बेइज्जती करने से जुड़ी है। ससूद पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर कुमार कर्दम ने कहा कि इस मामले में अब तक 15 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। दूसरे आरोपियों का पता लगाने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं और घटना की आगे की जांच चल रही है.