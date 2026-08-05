/चलती ट्रेन में मुस्लिम लड़की की तस्वीर खींची, फिर AI से अश्लील बनाते हुए मुसाफिर कर दिया कांड!

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Maharashtra News Today: महाराष्ट्र में एक बार फिर अक्लियतों के तहफ्फुज को लेकर सवाल खड़े होने लगे है. इसी तरह का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जब मुंह छिपाकर अश्लील हरकत करने वाला शख्स उस वक्त बेनकाब हो गया, जब उसने एक बेगुनाह मुस्लिम लड़की की तस्वीर लेकर, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करने की कोशिश की. मुल्जिम ने पर्दे में बैठी एक औरत को आसान निशाना समझा, लेकिन उसकी यह नापाक कोशिश ज्यादा देर तक छिप न सकी.
एक हमसफर मुसाफिर की नजर उस पर पड़ते ही पूरा मामला खुल गया और आखिरकार उसे रेल पुलिस के हवाले कर दिया गया. इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह वाकया सोमवार (3 अगस्त) का बताया जा रहा है, लेकिन इसकी जानकारी बुधवार (5 अगस्त) को उस समय सामने आई, जब ट्रेन के कोच में बनाई गई एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई.
मामला मिराज से पुणे जा रही पुणे-कोल्हापुर स्पेशल ट्रेन के जनलर डिब्बे का है. एक चश्मदीद मुसाफिर के मुताबिक, एक शख्स चुपके से डिब्बे में बैठी बुर्का पहने एक मुस्लिम लड़की की तस्वीर ले रहा था. इसके बाद उसने चैटजीपीटी एआई की मदद से उस तस्वीर से उसके कपड़े हटाकर बेहूदा और अश्लील तस्वीर बनाने की कोशिश की.
वीडियो बनाने वाले मुसाफिर ने बताया, "मैं ऊपर वाली सीट पर बैठा था. मैंने देखा कि उसने बुर्का पहने एक मुस्लिम लड़की की तस्वीर ली. इसके बाद वह ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसकी तस्वीर से कपड़े हटाने की कोशिश करने लगा." यह देखकर मुसाफिर ने फौरन रेल पुलिस को इत्तिला दी. इसके बाद वह अपने एक साथी के साथ उस शख्स के पास पहुंचा और उसका मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया. जब उन्होंने उसके मोबाइल में एआई खोला तो हाल की हिदायत में लिखा था, "तस्वीर से इसे हटा दो."
हालांकि, ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले उस माध्यम ने इस हिदायत को मानने से इनकार कर दिया. उसने साफ बताया कि उसके पास नंगी, अश्लीलता और जिस्मानी बेहयाई से जुड़ी चीजों पर रोक लगाने वाले सुरक्षा इंतजाम मौजूद हैं. इसी वजह से वह ऐसी तस्वीर तैयार नहीं ले सकता. जिस मुस्लिम खातून की तस्वीर ली गई थी, वह उसी डिब्बे में मुल्जिम के सामने वाली सीट पर बैठी हुई थी. जब मुसाफिरों ने उससे इस हरकत के बारे में सवाल किया तो वह सफाई देने लगा, लेकिन इस दौरान मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई भी कर दी.
सियासत की रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बाद रेल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुल्जिम के खिलाफ फौरन कार्रवाई की. पुलिस ने वीडियो बनाने वाले शख्स से यह भी कहा कि वह इस घटना की वीडिय की सोशल मीडिया पर शेयर न करे. हालांकि, बुर्का पहने लड़की की वालिदा की राय अलग थी. उन्होंने वीडियो बनाने वाले मुसाफ़िर से कहा कि इस वाकये को लोगों तक पहुंचाए, ताकि अवाम को ऐसी हरकतों के बारे में आगाह किया जा सके और लोग सतर्क रहें.