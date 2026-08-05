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चलती ट्रेन में मुस्लिम लड़की की तस्वीर खींची, फिर AI से अश्लील बनाते हुए मुसाफिर कर दिया कांड!

Muslim Girl Harassment Case: महाराष्ट्र में मिराज-पुणे ट्रेन के जनरल डिब्बे में एक शख्स ने मुबय्यना तौर पर बुर्का पहनी मुस्लिम लड़की की तस्वीर लेकर एआई की मदद से अश्लील तस्वीर बनाने की कोशिश की. हालांकि, मुल्जिम की इस हरकत को मौके पर एक मुसाफिर ने देख लिया, और पुलिस में शिकायत कर दी. पूरी घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 05, 2026, 11:03 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:10 PM IST
चलती ट्रेन में मुस्लिम लड़की की तस्वीर खींची, फिर AI से अश्लील बनाते हुए मुसाफिर कर दिया कांड!
Image Credit: चलती ट्रेन में मुस्लिम लड़की तस्वीर खींच कर अश्लील बनाते पकड़ा गया शख्स

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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