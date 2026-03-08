पुणे में मुस्लिम नौजवान के साथ हैवानियत, किन्नर व हिंदू संगठन ने मारपीट कर जबरन खिलाया गोबर

Maharashtra News: बीते एक हफ्ते में बिहार में दो, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में एक-एक शख्स की चरमपमंथियों ने हत्या कर दी. हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें सभी पीड़ित देश की सबसे बड़ी बहुंसख्यक आबादी यानी मुस्लिम समुदाय से हैं. यह मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र के पुणे में एक किन्नर ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक मुस्लिम नौजवान को जबरन गाय का गोबर खिलाया. इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हंगामा खड़ा हो गया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक किन्नर अपने साथियों के साथ, गायों से लदी कंटेनर के सामने एक मुस्लिम नौजवान से मारपीट करते हुए दिखाई पड़ रहा है. किन्नर के साथ उसके तीन और साथी दिखाई पड़ रहे हैं. आरोपी किन्नर पीड़ित को पीटते हुए कह रहा है कि "अमी रोटी के साथ बोटी खाने वाले और तुम रोटी के साथ गोबर खाने वाले." इसके बाद आरोपी किन्नर अपने साथियों के साथ मिलकर मुस्लिम नौजवान को पीटते हुए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसके मुंह में जबरन गोबर ठूंस देता है.

In #Maharashtra's #Pune, a Muslim youth was brutally beaten and forced to eat cow dung by #Hindutva extremists, led by a transgender woman named Bipasha Manikam. pic.twitter.com/HhixaagG2j Add Zee News as a Preferred Source — Hate Detector (@HateDetectors) March 8, 2026

हिंदूवादी संगठन और किन्नर ने मुस्लिम नौजवान को खिलाया गोबर

मिली जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के पुणे में मुस्लिम नौजवान को कथित तौर पर जबरन गोबर खिलाने और उसके साथ मारपीट करने वाले आरोपी किन्नर की पहचान बिपाशा मणिकम के रूप में हुई, जबकि मौके पर मौजूद अन्य आरोपियों की पहचान उजागर नहीं हुई है. किन्नर बिपाशा मणिकम और अन्य आरोपियों का ताल्लुक कट्टरपंथी हिंदूवादी संगठन से हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी बिपाश और उसके गाली गलौज करते हुए मुस्लिम नौजवान के मुंह में जबरन गोबर डाल देते हैं.

इस वीडियो में किन्नर बिपाशा मणिकम से पीड़ित मुस्लिम नौजवान ऐसा करने के और उसको छोड़े देने के लिए मिन्नतें करता है, इसके बावजूद आरोपियों का दिल नहीं पसीजा. 25 सेकेंड की वायरल वीडियो में किन्नर बिपासा मणिकम कहती है कि तुम लोग इधर हाथ जोड़ते हो और उधर जाकर सोशल मीडिया पर गालियां देते हो और फिर वह मुस्लिम नौजवान को चेहरे पर थप्पण मारती है. ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम नौजवान के साथ मारपीट और अपमानित करने का मकसद जानबूझकर किया गया है, जिससे समाज में तनाव फैले. इस मामले में पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई की, अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

पुणे में बिरयानी की दुकान पर भी बिपाशा, गुर्गों के साथ कर चुकी है हमला

आरोपी किन्नर बिपाशा मणिकम, इससे पहले भी मुस्लिम दुकानदारों और व्यापारियों के साथ मारपीट उन्हें अपमानित करने के आरोप लगते रहे हैं. पुणे शहर के अंबेगांव बुद्रुक इलाके में 14 फरवरी को एक बिरयानी रेस्टोरेंट को बंद करने की बिपाशा ने धमकी थी. आरोप है कि बिपाशा मानिकम के नेतृत्व में कुछ हिंदू कट्टरपंथी वहां पहुंचे और रेस्टोरेंट को हमेशा के लिए बंद करने की मांग की. बिपाशा माणिकम आए दिन मुसलमानों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाती रही है.

बताया गया कि बिपाशा माणिकम ने आरोप लगाया कि यह रेस्टोरेंट हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है. इसी को लेकर वहां काफी हंगामा हुआ. इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद बिपाशा ने अपने गुर्गों के साथ रेस्टोरेंट में काम करने वाले मुस्लिम रसोइयों के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया. इस दौरान उसने उन्हें गालियां देते हुए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया. जाते-जाते उसने रेस्टोरेंट मालिक को धमकी देते हुए कहा था कि अगर दुकान बंद नहीं तो काम करने वालों के साथ पूरी दुकान को आग लगा देगी.

