Pune: पार्क में महिलाओं ने पढ़ी नमाज, तो भड़क गए लोग; गंगा जल से शुद्धिकरण

Maharashtra News: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर एक बगीचे में नमाज़ अदा कर रही हैं और आसपास कुछ लोग उन्हें देख रहे हैं. कई यूज़र्स ने दावा किया है कि यह घटना महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड में मौजूद मोरया गोसावी गणपति मंदिर के पास वाले बगीचे की है. इसके साथ ही लोग दावा कर रहे हैं कि महिलाएं मंदिर के पास जाने वाले रास्ते पर नमाज पढ़ती दिख रही हैं. हालांकि ये वीडियो पुणे की है.

वीडियो शेयर करते हुए एक यूज़र ने मराठी में लिखा कि मंदिर से थोड़ी दूरी पर मस्जिद है, लेकिन फिर भी वे मंदिर के पास नमाज़ पढ़ना चाहती हैं. यह शुरुआत है. पहले एक-दो महिलाएं भेजते हैं माहौल देखने के लिए, फिर धीरे-धीरे तादाद बढ़ती है, और एक दिन वहां दरगाह बना दी जाती है और दावा कर दिया जाता है.

Muslim women doing namaz near Morya Gosavi mandir in Pimpri-Chinchwad, Pune...even though there is a local mosque nearby.

If they are allowed to continue this, in some time, they will claim right over this land citing 'Waqf by User'pic.twitter.com/lvXGxy7mfu

