Ambala News: जावेद को लालच देकर किया रूसी सेना में भर्ती, 23 दिनों से परिवार से टूटा संपर्क!

नई दिल्ली: हरियाणा के अंबाला से रूस कमाने गया जावेद नाम का एक नौजवान रूसी आर्मी के लिए काम करके वहां फंस गया है. बीते 23 दिनों से उसके घर वालों का उससे कोई राबता कायम नहीं होने से घर में कोहराम मचा हुआ है. घर वालों को किसी अनहोनी की आशंका सताए जा रही है. अब उन लोगों ने सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग की है.

दरअसल, अंबाला का मोहम्मद जावेद आंखों में बड़े सपने लेकर कमाने के लिए रूस गया था. शुरुआत में तो उसने वहां एक प्राइवेट नौकरी की, लेकिन ज्यादा पैसों की चाह में एक एजेंट की बात में फंसकर उसने रूस की आर्मी जॉइन कर ली. आर्मी में भर्ती होने के बाद उसकी रोजाना अंबाला में अपने परिजनों से बात होती थी. लेकिन अब पिछले 23 दिनों से जावेद का कोई पता नहीं लग पा रहा है. परिजनों का उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है. दरअसल, जावेद अपने घर का इकलौता बेटा है जिसके ऊपर पत्नी, मां, बहन और तीन बच्चों की जिम्मेदारी है. बीते 23 दिनों से घर वालों से उसका कोई संपर्क नहीं होने से परिवार में मातम मचा हुआ है. लोग किसी अनहोनी की आशंका से घिर गए हैं. जावेद की पत्नी सपना ने बताया है कि 23 दिन पहले जावेद ने फोन कर परिजनों से कहा था कि उसकी पत्नी और बच्चों का ख्याल रखना.. इसके बाद उसका कोई कॉल नहीं आया. अंबाला में बैठे जावेद के परिजन सरकार से जावेद के बारे में पता लगाने की गुहार लगा रहे हैं.

जावेद की बहन ने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा है कि उसका भाई रूस में जहां काम करता था, वहां एक कर्नल के आदेश पर बंकर खोदने की बात बताई थी. रूसी आर्मी में भर्ती होने के बाद उसे सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी. इसके बाद उसे बॉर्डर पर ले जाकर खड़ा कर दिया गया था. अब पिछले 23 दिनों से जावेद से उनकी कोई बात नहीं हो पाई है, न ही उसकी कोई सूचना मिल पा रही है. जावेद के घर वालों ने सरकार से जावेद के बारे में पता लगाने की गुहार लगाई है.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि पिछले दो सालों से ज्यादा वक़्त से रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है. इसमें भारत से रूस और यूक्रेन नौकरी या पढाई के लिए जाने या रहने वाले भारतीय के सामने संकट पैदा हो गया है. दोनों देशों की आर्मी यहाँ के लोगों से जबरन सेना में भर्ती होकर उनके लिए लड़ने के लिए दबाव बनाती है. अबतक कई लोगों के सेना में जबरन भर्ती की सूचना सामने आ चुकी है. इस मामले में भारत सरकार का रुख भी साफ़ नहीं है. इसे लेकर सरकार न तो यहाँ के नागरिकों के लिए कोई एडवाइजरी जारी कर रही है, न ही उन देशों से इस तरह का कोई संवाद करने के मामले सामने आये हैं कि जबरन किसी भारतीय को सेना में भर्ती न किया जाए..

मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam

