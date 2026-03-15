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हरियाणा सरकार के यू-टर्न पर हाईकोर्ट सख्त, वक्फ बोर्ड गठन मामले में मांगा हलफनामा

High Court on Haryana Waqf Board Formation Dispute: हरियाणा वक्फ बोर्ड के गठन को लेकर चल रहे विवाद में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के बदलते रुख पर सवाल उठाए हैं. अदालत ने सरकार से हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि 12 नवंबर 2025 को दिया गया बयान किसके निर्देश पर था. बता दें राज्य में करीब 12,524 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनका क्षेत्रफल 20,855 एकड़ से ज्यादा है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 15, 2026, 05:21 PM IST

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(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Haryana Waqf Board Formation Dispute: हरियाणा वक्फ बोर्ड के गठन को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में अब एक नया मोड़ आया है. वक्फ बोर्ड के गठन को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के विरोधाभासी रुख पर गंभीर सवाल उठाए हैं. अदालत ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि वह हलफनामा दाखिल कर यह साफ करे कि 12 नवंबर 2025 को अदालत के सामने दिया गया बयान किसके निर्देश पर दिया गया था.

गौरतलब है कि 6 मार्च 2020 को हरियाणा सरकार ने हरियाणा वक्फ बोर्ड के लिए 8 सदस्यों को नामित किया था. सभी सदस्यों सदस्यों का जिक्र करेत हुए सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था. इसके बाद 12 मार्च 2020 को एडवोकेट मोहम्मद अरशद ने इस नोटिफिकेशन को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दे दी. सुनवाई के दौरान अदालत ने 1 मार्च 2020 के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी.

बाद में 12 अगस्त 2021 को हाईकोर्ट ने पूरे नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए राज्य सरकार को कानून के मुताबिक नया वक्फ बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया. इसके बाद 26 अगस्त 2021 को हरियाणा सरकार ने वक्फ एक्ट 1995 की धारा 99 के तहत चौधरी जाकिर हुसैन को हरियाणा वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया, जो नए बोर्ड के गठन तक अस्थायी रूप से व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं.

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यह भी पढ़ें: यूपी सरकार को हाईकोर्ट ने दिखाया आईना, महाराजगंज में दो मदरसों को 24 घंटे में खोलने के दिए आदेश

इसी बीच सरकार ने 6 सितंबर 2024 को एक और नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें वक्फ बोर्ड के लिए कुछ सदस्यों को नामित किया गया. इस नोटिफिकेशन को भी एडवोकेट मोहम्मद अरशद ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद अदालत ने इस मामले में नोटिस जारी किया.

हरियाणा सरकार अपने वादे से पलटी
इस मामले में अहम मोड़ 12 नवंबर 2025 को आया, जब अलग-अलग याचिकाओं की सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि नए कानून के मुताबिक ही तीन महीने के भीतर वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया जाएगा. पक्षों की सहमति के आधार पर हाईकोर्ट ने इस बयान को रिकॉर्ड में लेते हुए आदेश जारी किया था.

हालांकि, जनवरी 2026 में राज्य सरकार ने उसी आदेश में संशोधन और स्पष्टीकरण के लिए एक याचिका दाखिल कर दी. अब अदालत ने सरकार से औपचारिक हलफनामा मांगते हुए यह साफ करने को कहा है कि 12 नवंबर 2025 को दिया गया बयान किसकी जिम्मेदारी और किस पृष्ठभूमि में दिया गया था. 

हरियाणा में कितनी है वक्फ संपत्ति?
हरियाणा में वक्फ संपत्तियों की संख्या काफी बड़ी है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में करीब 12,524 वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं. इन संपत्तियों का कुल क्षेत्रफल 20,855 एकड़ से ज्यादा बताया जाता है. इनमें से लगभग दो-तिहाई संपत्तियां ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं, जबकि बाकी शहरी क्षेत्रों में हैं.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, कुछ जिलों में वक्फ संपत्तियों की संख्या सबसे ज्यादा है. नूंह (मेवात) जिले में करीब 2,218 वक्फ संपत्तियां हैं, जो पूरे राज्य में सबसे ज्यादा मानी जाती हैं. इसके अलावा अंबाला में लगभग 1,080, कुरुक्षेत्र में करीब 985, पानीपत में लगभग 972 और हिसार में करीब 904 वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं.

वक्फ संपत्तियों में आम तौर पर मस्जिद, कब्रिस्तान, इमामबाड़ा, मदरसे और धार्मिक या सामाजिक भलाई के लिए दान में दी गई जमीनें शामिल होती हैं. इन संपत्तियों का उपयोग समुदाय से जुड़े धार्मिक और सामाजिक कामों के लिए किया जाता है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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