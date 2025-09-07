Punjab Flood: सहारनपुर के मुसलमानों ने भेजी 10 ट्रक राहत सामग्री, हो रही जमकर तारीफ

Punjab Flood News: सहारनपुर के जामिया रहमत खागर वाली (अरबी कॉलेज) से राहत सामग्री से लदे 10 पिकअप ट्रकों का काफिला पंजाब के बाढ़ मुतास्सिरों की मदद के लिए रवाना किया गया है. इसके साथ ही जामिया के चीफ और राष्ट्रीय परिषद के युवा संगठन के राष्ट्रीय संयोजक डॉ. मौलाना अब्दुल मलिक मुगीसी के नेतृत्व में एक मेडिकल टीम सहित कुल 57 लोगों को पंजाब भेजा गया.

लाखों रुपये का खाना

डॉ. मौलाना अब्दुल मलिक मुगीसी ने बताया कि राहत सामग्री में लाखों रुपयों का खाना किट, दवाइयां, तिरपाल, छाते, बैटरी और अन्य जरूरी सामान शामिल हैं. रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया को बताया कि यह सारा सामान सहारनपुर जिले के ग्रामीण इलाकों के दानी लोगों के जरिए दान किया गया है, उन्होंने उन गांवों के नाम बताए जहां से यह सामान भेजा गया था,

इन गांव से आया दान

जिन गांवों को दान दिया गया है उनमें घग्गर वाली, पांची, पथनपुरा, लोदीपुर, सिदुली कादिम, बटोली भोजपुर, डेकोरा, रसूलपुर, टोडरपुर, धबेरा कलां, तरफोह, नादराना, मारवा, रोगला, नैनोली गहमलपुर, दूधगढ़, एलनपुर गंडियार, मरगाह, नौशेरा, जंधिरी, ढोला हेत्री और बीर खेड़ी शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मौलाना अब्दुल मलिक मुगीसी ने कही बड़ी बात

डॉ. मौलाना अब्दुल मलिक मुगीसी ने कहा कि यह नेक काम सामाजिक और धार्मिक भावना के तहत किया गया है. उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश यह सुनिश्चित करना है कि ये सामान धर्म की परवाह किए बिना उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों को इसकी जरूरत है.

अभी और भेजा जाएगा सामान

उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ने इजाज़त दी और भी सामान भेजने का प्रयास जारी रहेगा. ज्ञात हो कि पिछले दिनों जामिया रहमत में आसपास के ग्रामीण इलाकों के अधिकारियों की एक परामर्शी बैठक हुई थी, जिसमें राहत सामग्री भेजने का फैसला लिया गया था. बता दें, देश के अलग-अलग हिस्सों से मुसलमान पंजाब में आई बाढ़ से मुतास्सिर लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं.