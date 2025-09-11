Punjab Flood पीड़ितों के लिए जमीयत कर रही है प्लानिंग; रामपुर में बड़ी बैठक
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2917385
Zee SalaamIndian Muslim

Punjab Flood पीड़ितों के लिए जमीयत कर रही है प्लानिंग; रामपुर में बड़ी बैठक

UP News: उत्तर प्रदेश रामपुर में जमीयत उलेमा की एक  अहम मीटिंग हुई है. इस मीटिंग का मकसद पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद के लिए प्लानिंग करना था. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 11, 2025, 09:34 AM IST

Trending Photos

Punjab Flood पीड़ितों के लिए जमीयत कर रही है प्लानिंग; रामपुर में बड़ी बैठक

UP News: रामपुर के मदरसा फैजुल उलूम स्थित कार्यालय में जमीयत उलेमा-ए-हिंद एक बैठक हुई. यह मीटिंग संगठन के चीफ मौलाना मुहम्मद असलम जावेद कासमी की सदारत में हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों मौजूद रहे.

क्या था इस मीटिंग का मकसद?

इस मीटिंग का मकसद पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए एक प्लान तैयार करना था. इस दौरान मौलाना मुहम्मद अकरम ने कहा कि कल सभी मस्जिदों में घोषणा की जानी चाहिए और इकट्ठा सहयोग को पंजाब के प्रभावित लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए.

मौलाना मनसब अली ने कहा कि आमतौर पर सिख समुदाय बुरे समय में लोगों की मदद करता है. आज जब यह आपदा की चपेट में है, हमें बढ़-चढ़कर उनकी मदद करनी चाहिए. मानवता के आधार पर हमें उनका सहयोग करना चाहिए और उनकी सहानुभूति के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

2 लाख रुपये पहुंचाए गए

मीटिंग के दौरान मौलाना मुहम्मद असलम जावेद कासमी ने बताया कि हमारी जमीयत उलेमा रामपुर की यूनिटें अपने-अपने इलाकों में काम कर रही हैं. दढ़ियाल से लगभग दो लाख रुपए इकट्ठा करके वहां पहुंचाए गए. 

उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह सवार की जमीयत भी बड़े जोश से काम कर रही है और डोनकपुरी टांडा की जमीयत और मुस्लिम बंजार के ज़िम्मेदार लोगों ने मिलकर एक बड़ी राहत सामग्री इकट्ठा की है, जिसमें सात पैकेट शाहबाद गेट पर ज़िला अध्यक्ष की मौजूदगी में भेजे जाएँगे और शुक्रवार और शनिवार को जो सहयोग हमें मिलेगा वो भी लोगों तक पहुंचेगा और उनकी ज़रूरतों में मददगार और मददगार साबित होगा.

कई ट्रक सामान भेजा पंजाब

बता दें, देश भर से मुसलमानों ने पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद की है. लोगों का कहना था कि जिस तरह सरदार उनकी हर मुश्किल में खड़े रहते हैं, ठीक उसी तरह उनका भी फर्ज है कि वह पंजाब में बाढ़ मुतास्सिरीन की मदद करें. कई मदरसों ने कई-कई ट्रंक सामान पंजाब भेजा है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

PunjabPunjab newsJamiat Ulemamuslim news

Trending news

gaza
Gaza: इजराइल की वॉर्निंग के बाद भी गाजा सिटी क्यों नहीं छोड़ना चाहता WHO?
Israel targeted Hamas in Qatar
कतर पर फिर होगी बमों की बारिश? नेतन्याहू ने दी बड़ी धमकी हमास
Charlie Kirk Murder
इस्लाम विरोधी चार्ली किर्क की हत्या से दुख में हैं, ट्रंप और नेतन्याहू
Charlie Kirk Murder
इस्लाम विरोधी चार्ली किर्क की हत्या से दुख में हैं, ट्रंप और नेतन्याहू
India on Qatar Attack
कतर पर इजरायली हमले पर आ गया भारत का पक्ष, PM मोदी ने कतर के अमीर से की बात
MP Geeta Pages Controversy
MP: गीता के पन्नों से किसने की थी पूजन सामग्री की पैकिंग? जाकिर की दुकान पर खुली पोल
Harada News
MP: '2 दिन में इतने लाख', हरदा के मुसलमानों ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाए पैसे
Muslim Driver
Ratlam:मुसलमान आरोपी नहीं सीधे हो जाता है अपराधी; सरकारी चालक को जेल भेजने पर बवाल
Who is Abidur Chowdhury
iPhone AIR डिज़ाइन करने वाले अबिदुर चौधरी क्यों बन गए सोशल मीडिया सनसनी
Jalore News
बिहार के अफजल ने राजस्थान में किया नाबालिग लड़की से रेप, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
;