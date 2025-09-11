Punjab Flood पीड़ितों के लिए जमीयत कर रही है प्लानिंग; रामपुर में बड़ी बैठक

UP News: उत्तर प्रदेश रामपुर में जमीयत उलेमा की एक अहम मीटिंग हुई है. इस मीटिंग का मकसद पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद के लिए प्लानिंग करना था. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.
UP News: रामपुर के मदरसा फैजुल उलूम स्थित कार्यालय में जमीयत उलेमा-ए-हिंद एक बैठक हुई. यह मीटिंग संगठन के चीफ मौलाना मुहम्मद असलम जावेद कासमी की सदारत में हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों मौजूद रहे.
इस मीटिंग का मकसद पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए एक प्लान तैयार करना था. इस दौरान मौलाना मुहम्मद अकरम ने कहा कि कल सभी मस्जिदों में घोषणा की जानी चाहिए और इकट्ठा सहयोग को पंजाब के प्रभावित लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए.
मौलाना मनसब अली ने कहा कि आमतौर पर सिख समुदाय बुरे समय में लोगों की मदद करता है. आज जब यह आपदा की चपेट में है, हमें बढ़-चढ़कर उनकी मदद करनी चाहिए. मानवता के आधार पर हमें उनका सहयोग करना चाहिए और उनकी सहानुभूति के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए.
मीटिंग के दौरान मौलाना मुहम्मद असलम जावेद कासमी ने बताया कि हमारी जमीयत उलेमा रामपुर की यूनिटें अपने-अपने इलाकों में काम कर रही हैं. दढ़ियाल से लगभग दो लाख रुपए इकट्ठा करके वहां पहुंचाए गए.
उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह सवार की जमीयत भी बड़े जोश से काम कर रही है और डोनकपुरी टांडा की जमीयत और मुस्लिम बंजार के ज़िम्मेदार लोगों ने मिलकर एक बड़ी राहत सामग्री इकट्ठा की है, जिसमें सात पैकेट शाहबाद गेट पर ज़िला अध्यक्ष की मौजूदगी में भेजे जाएँगे और शुक्रवार और शनिवार को जो सहयोग हमें मिलेगा वो भी लोगों तक पहुंचेगा और उनकी ज़रूरतों में मददगार और मददगार साबित होगा.
बता दें, देश भर से मुसलमानों ने पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद की है. लोगों का कहना था कि जिस तरह सरदार उनकी हर मुश्किल में खड़े रहते हैं, ठीक उसी तरह उनका भी फर्ज है कि वह पंजाब में बाढ़ मुतास्सिरीन की मदद करें. कई मदरसों ने कई-कई ट्रंक सामान पंजाब भेजा है.