दोषी पाया गया, तो दे देना फांसी; बेटे की हत्या के इल्जाम पर पूर्व DGP मुस्तफा का बड़ा बयान

Punjab Former DGP: पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा का बड़ा बयान आया है. उन्होंने कहा है कि अगर वह दोषी पाए गए तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 23, 2025, 10:09 AM IST

Punjab Former DGP: पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने अपने बेटे आक़िल अख्तर की मौत पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख है और बेटे की मौत किसी साजिश का नहीं, बल्कि ड्रग्स की लत का नतीजा है. उन्होंने इस मामले में दर्ज एफआईआर और लगाए गए आरोपों को घटिया राजनीति बताया है.

मुझे दे देना फांसी: पूर्व डीजीपी

उन्होंने कहा कि पिता के लिए अपने इकलौते बेटे को खोने से बड़ा कोई दर्द नहीं हो सकता. मेरा बेटा 18 साल से नशे की लत से जूझ रहा था. यह एक ओवरडोज़ का मामला है. कुछ लोग इस दुखद घटना का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता. क्या आपने कभी सुना है कि कोई पिता अपने बेटे को मारता है?"

दरअसल, शम्सुद्दीन चौधरी नाम के व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने मुस्तफा, उनकी पत्नी रज़िया सुल्ताना, बेटी और बहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. शिकायत में आरोप लगाया गया कि आक़िल को बंधक बनाकर रखा गया और उसने मरने से पहले एक वीडियो में परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे.

मोहम्मद मुस्तफा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वह जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और सच्चाई सामने आने का स्वागत करते हैं. उन्होंने कहा कि शम्सुद्दीन चौधरी एक नेता के मोहरे बन गए हैं. मैं किसी से डरता नहीं हूं. अगर कोई थाने में शिकायत करता है, तो पुलिस का काम है केस दर्ज करना. उसने एक पैराग्राफ लिखकर दिया, पुलिस ने उसे एफआईआर में बदल दिया. मैं इसका स्वागत करता हूं और पूरी तरह जांच में सहयोग दूंगा. अगर मैं दोषी हूं, तो मुझे फांसी दी जाए.

पंचकुला में आकिल की मौत

35 साल के आक़िल अख्तर पंचकुला के सेक्टर-4 स्थित घर में पाए गए थे और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. शुरुआती जांच में पुलिस को किसी तरह की साजिश के संकेत नहीं मिले थे, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आने के बाद मामला नया मोड़ ले चुका है.

इससे पहले कही थी ये बात

इससे पहले सहारनपुर में मीडिया से बातचीत में भी मुस्तफा ने बताया था कि उन्होंने बेटे का इलाज कई जगह कराया और कई बार उसे कमरे में दो-तीन दिन तक बंद रखा, ताकि वह नशा छोड़ दे. इस बीच पंचकुला की डीसीपी श्रीष्टी गुप्ता ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और एक विशेष जांच टीम (SIT) गठित की गई है.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

PunjabPunjab newsmuslim news

