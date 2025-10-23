दोषी पाया गया, तो दे देना फांसी; बेटे की हत्या के इल्जाम पर पूर्व DGP मुस्तफा का बड़ा बयान

Punjab Former DGP: पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने अपने बेटे आक़िल अख्तर की मौत पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख है और बेटे की मौत किसी साजिश का नहीं, बल्कि ड्रग्स की लत का नतीजा है. उन्होंने इस मामले में दर्ज एफआईआर और लगाए गए आरोपों को घटिया राजनीति बताया है.

मुझे दे देना फांसी: पूर्व डीजीपी

उन्होंने कहा कि पिता के लिए अपने इकलौते बेटे को खोने से बड़ा कोई दर्द नहीं हो सकता. मेरा बेटा 18 साल से नशे की लत से जूझ रहा था. यह एक ओवरडोज़ का मामला है. कुछ लोग इस दुखद घटना का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता. क्या आपने कभी सुना है कि कोई पिता अपने बेटे को मारता है?"

दरअसल, शम्सुद्दीन चौधरी नाम के व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने मुस्तफा, उनकी पत्नी रज़िया सुल्ताना, बेटी और बहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. शिकायत में आरोप लगाया गया कि आक़िल को बंधक बनाकर रखा गया और उसने मरने से पहले एक वीडियो में परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

मोहम्मद मुस्तफा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वह जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और सच्चाई सामने आने का स्वागत करते हैं. उन्होंने कहा कि शम्सुद्दीन चौधरी एक नेता के मोहरे बन गए हैं. मैं किसी से डरता नहीं हूं. अगर कोई थाने में शिकायत करता है, तो पुलिस का काम है केस दर्ज करना. उसने एक पैराग्राफ लिखकर दिया, पुलिस ने उसे एफआईआर में बदल दिया. मैं इसका स्वागत करता हूं और पूरी तरह जांच में सहयोग दूंगा. अगर मैं दोषी हूं, तो मुझे फांसी दी जाए.

पंचकुला में आकिल की मौत

35 साल के आक़िल अख्तर पंचकुला के सेक्टर-4 स्थित घर में पाए गए थे और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. शुरुआती जांच में पुलिस को किसी तरह की साजिश के संकेत नहीं मिले थे, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आने के बाद मामला नया मोड़ ले चुका है.

इससे पहले कही थी ये बात

इससे पहले सहारनपुर में मीडिया से बातचीत में भी मुस्तफा ने बताया था कि उन्होंने बेटे का इलाज कई जगह कराया और कई बार उसे कमरे में दो-तीन दिन तक बंद रखा, ताकि वह नशा छोड़ दे. इस बीच पंचकुला की डीसीपी श्रीष्टी गुप्ता ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और एक विशेष जांच टीम (SIT) गठित की गई है.