नमाज पढ़ने के लिए नहीं थी जगह, तो सिख समुदाय ने मस्जिद के लिए दान दी जमीन

Punjab News: पंजाब की धरती इंसानियत और भाईचारे की मिसाल कायम करने के लिए जानी जाती है. एक बार फिर, पंजाब ने भाईचारे की एक शानदार मिसाल पेश की है. एक पंजाबी परिवार ने जाखेवाली गांव के रहने वाले मुसलमानों के लिए मस्जिद बनाने के लिए जमीन दान दी है.

दरअसल, जाखेवाली गांव में नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की पवित्र परंपरा से जुड़े गुरुद्वारा मंजी साहिब की पवित्र भूमि पर स्वर्गीय जरनैल सिंह की बीवी माता राजिंदर कौर ने गांव के मुस्लिम समुदाय के लिए मस्जिद बनाने के लिए अपनी 5 मरला जमीन दान कर दी. जाखेवाली गांव में मुस्लिम समुदाय को लंबे समय से नमाज पढ़ने के लिए सही जगह की कमी का सामना करना पड़ रहा था. यह देखकर माता राजिंदर कौर आगे आईं और मस्जिद के लिए अपनी निजी जमीन दान करने का फैसला किया. गांव वालों का कहना है कि यह फैसला बिना किसी दबाव के पूरी तरह से इंसानियत और आपसी सम्मान की भावना से लिया गया.

पंजाब के शाही इमाम ने क्या कहा?

इस मौके पर पंजाब के शाही इमाम मौलाना मुहम्मद उस्मान रहमानी खास तौर पर लुधियानवी मस्जिद की नींव रखने के लिए जाखेवाली पहुंचे. नींव रखने की रस्म के दौरान, उन्होंने माता राजिंदर कौर के इस काम की दिल खोलकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब कुछ ताकतें समाज को बांटने की कोशिश कर रही हैं, पंजाब की इस धरती से भाईचारे का यह संदेश पूरे देश और दुनिया के लिए एक प्रेरणा है. मौलाना उस्मान रहमानी ने कहा, “पंजाब की मिट्टी ने हमेशा प्यार, बलिदान और इंसानियत सिखाई है. यहां सभी धर्मों के लोग मिलजुलकर रहते हैं और एक-दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं. यही सच्ची धार्मिकता है.”

लोगों ने की शांति और भाईचारे के लिए दुआ

उन्होंने यह भी कहा कि गुरु परंपरा ने हमेशा कमज़ोरों, पीड़ितों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की है और आज माता राजिंदर कौर के फैसले में उसी परंपरा की झलक दिखती है. इस कार्यक्रम में सिख, मुस्लिम और दूसरे समुदायों के बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे.

