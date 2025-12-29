Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3057305
Zee SalaamIndian Muslim

नमाज पढ़ने के लिए नहीं थी जगह, तो सिख समुदाय ने मस्जिद के लिए दान दी जमीन

Punjab Masjid News: पंजाब के जाखेवाली गांव में सिख महिला माता राजिंदर कौर ने मुस्लिम समुदाय के लिए मस्जिद बनाने के लिए 5 मरले जमीन दान की. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Dec 29, 2025, 02:16 PM IST

Trending Photos

नमाज पढ़ने के लिए नहीं थी जगह, तो सिख समुदाय ने मस्जिद के लिए दान दी जमीन

Punjab News: पंजाब की धरती इंसानियत और भाईचारे की मिसाल कायम करने के लिए जानी जाती है. एक बार फिर, पंजाब ने भाईचारे की एक शानदार मिसाल पेश की है. एक पंजाबी परिवार ने जाखेवाली गांव के रहने वाले मुसलमानों के लिए मस्जिद बनाने के लिए जमीन दान दी है.

दरअसल, जाखेवाली गांव में नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की पवित्र परंपरा से जुड़े गुरुद्वारा मंजी साहिब की पवित्र भूमि पर स्वर्गीय जरनैल सिंह की बीवी माता राजिंदर कौर ने गांव के मुस्लिम समुदाय के लिए मस्जिद बनाने के लिए अपनी 5 मरला जमीन दान कर दी. जाखेवाली गांव में मुस्लिम समुदाय को लंबे समय से नमाज पढ़ने के लिए सही जगह की कमी का सामना करना पड़ रहा था. यह देखकर माता राजिंदर कौर आगे आईं और मस्जिद के लिए अपनी निजी जमीन दान करने का फैसला किया. गांव वालों का कहना है कि यह फैसला बिना किसी दबाव के पूरी तरह से इंसानियत और आपसी सम्मान की भावना से लिया गया.

पंजाब के शाही इमाम ने क्या कहा?
इस मौके पर पंजाब के शाही इमाम मौलाना मुहम्मद उस्मान रहमानी खास तौर पर लुधियानवी मस्जिद की नींव रखने के लिए जाखेवाली पहुंचे. नींव रखने की रस्म के दौरान, उन्होंने माता राजिंदर कौर के इस काम की दिल खोलकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब कुछ ताकतें समाज को बांटने की कोशिश कर रही हैं, पंजाब की इस धरती से भाईचारे का यह संदेश पूरे देश और दुनिया के लिए एक प्रेरणा है. मौलाना उस्मान रहमानी ने कहा, “पंजाब की मिट्टी ने हमेशा प्यार, बलिदान और इंसानियत सिखाई है. यहां सभी धर्मों के लोग मिलजुलकर रहते हैं और एक-दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं. यही सच्ची धार्मिकता है.” 

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों ने की शांति और भाईचारे के लिए दुआ
उन्होंने यह भी कहा कि गुरु परंपरा ने हमेशा कमज़ोरों, पीड़ितों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की है और आज माता राजिंदर कौर के फैसले में उसी परंपरा की झलक दिखती है. इस कार्यक्रम में सिख, मुस्लिम और दूसरे समुदायों के बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. 
 

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Punjab newsPunjab Masjid News

Trending news

Punjab news
नमाज पढ़ने के लिए नहीं थी जगह, तो सिख समुदाय ने मस्जिद के लिए दान दी जमीन
Hindu Killings in Bangladesh
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, ओवैसी ने दिया बड़ा बयान
Pakistan News
पाकिस्तान से टैलेंट का पलायन: हजारों डॉक्टर-इंजीनियर देश छोड़ने को मजबूर
UP News
UP News: 189 मदरसों की मंजूरी में करोड़ों का घोटाला, SIT रिपोर्ट से मचा हड़कंप
Indonesia News
इंडोनेशिया के मनाडो में नर्सिंग होम में लगी भीषण आग, 16 लोगों की मौत
Mufti Shamail Nadwi Controversy
मुफ्ती शमाइल नदवी के बयान पर मचा बवाल, कांग्रेस नेता ने की कार्रवाई की मांग
ujjain news
MP News: उज्जैन में महिला से छेड़छाड़ का आरोप; उधार पैसे मांगने गया था मुस्लिम शख्स
Syria Mosque Blast
Syria: मस्जिद में बम विस्फोट के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, 4 की मौत दर्जनों घायल
Humayun Kabir Son Arrest
"बुआ-भतीजे" के राज में.., हुमायूं कबीर के बेटे की गिरफ्तारी पर भड़के सुवेंदु अधिकारी
Hamas Infrastructure Europe
यूरोप में हमास को बड़ा झटका, इजरायल की मदद से इटली में हमास नेता गिरफ्तार