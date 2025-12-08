Advertisement
Punjab: सिखों की दी जमीन पर तैयारी हुई बेहतरीन मस्जिद; दूसरे गांव में पढ़नी पड़ती थी नमाज

Punjab News: पंजाब के मलेर कोटला में मुस्लिम समाज के पास कोई मस्जिद नहीं थी. उन्हें दूसरे गांव में नमाज के लिए जाना पड़ता था. ये देखते हुए सिख समुदाय ने 6 एकड़ की जमीन मुस्लिम समुदाय को दान कर दी और साथ ही पांच लाख रुपये भी दिए, ताकि मस्जिद बनाई जा सके.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 08, 2025, 10:38 AM IST

Punjab News: पंजाब में इंसानियत और भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए मलेर कोटला जिले के उमरपुरा गांव में सिख भाइयों की मस्जिद के लिए दान की गई ज़मीन पर मदीना मस्जिद का काम पूरा हो गया है. मस्जिद के उद्घाटन के मौके पर पर पंजाब के शाही इमाम मौलाना मुहम्मद उस्मान लुधियानवी और मस्जिद के लिए ज़मीन दान करने वाले दूसरे सिख मौजूद थे. एक तरफ जहां हिंदु्स्तान में मंदिर और मस्जिदों को लेकर लगातार बवाल जारी है, वहीं दूसरी ओर सिखों के जरिए दान गई जमीन पर मस्जिद की तामीर होने की खबर भाईचारे की मिसाल पेश करती है.

नमाज के लिए जाना होता था दूसरे गांव

उमरपुरा गांव में जहां मस्जिद न होने की वजह से मुसलमानों को नमाज़ के लिए पड़ोसी गांव जाना पड़ता था. ऐसे में सिख भाइयों ने मस्जिद बनाने के लिए 6 एकड़ ज़मीन और 5 लाख रुपये दान किए थे. अब ये मस्जिद बनकर तैयार हो गई है और अब मुसलमानों को नमाज पढ़ने रे लिए दूसरे गांव में नहीं जाना होगा.

मदद करने वाले सिख समाज का कहना है कि इस गांव में कई मुस्लिम घर हैं लेकिन इत्तेफाक से यहां कोई मस्जिद नहीं थी. मुस्लिम नमाज़ पढ़ने के लिए दूसरे गांवों में जाते थे. इस ज़रूरत को समझते हुए सिख भाइयों ने अपनी तरफ से पहल की। ​​रविवार को यह मस्जिद बनकर तैयार हो गई, जिसका नाम मदीना मस्जिद रखा गया है.

यह नज़ारा दिल को छू लेने वाला था जब देश में मौजूदा नफ़रत के माहौल में, सिख भाइयों ने अपने मुस्लिम भाइयों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई और अपनी ज़मीन दान करने से लेकर मस्जिद बनाने तक हर चीज़ में असल में हिस्सा लिया.

रविवार को ज़ोहर के वक्त पहली बार नमाज अदा की गई. यह नमाज शाही इमाम मौलाना मुहम्मद उस्मान लुधियानवी ने नमाज़ पढ़ाई. इस मौके पर उन्होंने जमा हुए लोगों को संबोधित भी किया और कहा कि देश में मौजूदा हालात क्या हैं और कैसे मतभेद और नफ़रत को हवा दी जा रही है, पंजाब वहीं है और प्यार, शांति और भाईचारे का एक नया इतिहास बना रहा है.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

PunjabPunjab newsmuslim news

