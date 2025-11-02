कपूरथला में स्पाई ट्रैप का भंडाफोड़! राजा-जसकरण-गुरनाम कर रहे थे पाकिस्तान की जासूसी

Punjab News Today: पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है. यह कार्रवाई कपूरथला जिले में की गई, जहां तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी और रक्षा क्षेत्रों की तस्वीरें पाकिस्तान भेज रहे थे.

कपूरथला पुलिस को 28 अक्टूबर को खुफिया जानकारी मिली थी कि इलाके में कुछ लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में हैं और संवेदनशील जानकारियां शेयर कर रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने कडबी इलाके के रहने वाले एक नौजवान राजा को गिरफ्तार किया. बताया जा रहा है कि राजा कडबी क्षेत्र में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करता था. वह अपने सहयोगियों की मदद से भारतीय सेना के ठिकानों की तस्वीरें और गोपनीय दस्तावेज पाकिस्तान भेजता था.

राजा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज की और उसे तीन दिन की पुलिस रिमांड पर लिया. पूछताछ में उसने अन्य सहयोगियों के नाम बताए. इसके बाद पुलिस ने दूसरे आरोपी जसकरण सिंह निवासी धर्मकोट को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की. जसकरण सिंह से पूछताछ के दौरान पुलिस को मुख्य साजिशकर्ता के बारे में जानकारी मिली.

पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी गुरनाम सिंह है, जो फिरोजपुर का रहने वाला है. पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर गुरनाम सिंह गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि गुरनाम सिंह का पाकिस्तान से सीधा संपर्क था और उसी के जरिये बाकी आरोपियों को निर्देश मिल रहे थे. गुरनाम सिंह को अदालत में पेश कर दो दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया, जहां उससे पूछताछ जारी है.

पुलिस अधीक्षक प्रभजोत सिंह ने बताया कि तीनों आरोपियों से कुल छह मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल सेना से संबंधित इलाकों की तस्वीरें और गुप्त जानकारी पाकिस्तान भेजने में किया जा रहा था. उन्होंने कहा, "गुरनाम सिंह इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड है. उसके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि यह नेटवर्क काफी बड़ा है और इसमें कई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं."

एसपी प्रभजोत सिंह ने कहा कि इस पूरे मामले की गहन जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां भी इस नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय संपर्कों की जांच कर रही हैं. पुलिस का कहना है कि पंजाब में इस तरह की जासूसी सरगर्मियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं, इसलिए इस मामले को तरजीह दी गई है.

पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार तीनों आरोपी राजा, जसकरण सिंह और गुरनाम सिंह ने अब तक कई अहम जानकारियां शेयर की हैं. पुलिस और जांच एजेंसियां उनसे जुड़े अन्य संदिग्धों की तलाश में जुटी हैं.

