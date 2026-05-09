मधु किश्वर आजाद, उनकी पोस्ट रीपोस्ट करने वाला मुस्लिम पत्रकार गिरफ्तार!

Telangana News: सोशल मीडिया पर एक मैसेज को दोबारा शेयर करना हैदराबाद के एक मुस्लिम फ्रीलांस जर्नलिस्ट को भारी पड़ गया. पंजाब पुलिस ने एक ऐसे मामले में कार्रवाई की है, जिसने अभिव्यक्ति की आजादी और कानून के इस्तेमाल को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

पंजाब पुलिस ने हैदराबाद के रहने वाले फ्रीलांस जर्नलिस्ट हसन मोहिउद्दीन सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है. मोहिउद्दीन सिद्दीकी पर आरोप है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मधु किश्वर के जरिये शेयर की गई एक वीडियो रिपोस्ट किया. पुलिस का कहना है कि यह वीडियो कथित तौर पर भ्रामक और गलत जानकारी फैलाने से जुड़ा हुआ है.

बता दें, मधु किश्वर मशहूर लेखिका और पत्रकार हैं, और इससे पहले वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कट्टर समर्थक रही हैं. मधु किश्वर को पोस्ट को रिपोस्ट करने के आरोप में हसन मोहिउद्दीन सिद्दीकी को चंडीगढ़ के सेक्टर-26 थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इसके बाद इतवार (9 मई) तक के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. मामले में अभी और जानकारी सामने आने का इंतजार किया जा रहा है.

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गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं हसन

जर्नलिस्ट होने के साथ-साथ हसन मोहिउद्दीन सिद्दीकी इतिहास में भी गहरी रुचि रखते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हसन वह गंभीर अग्न्याशय बीमारी (Pancreas Disease) से पीड़ित हैं और उन्हें लगातार चिकित्सकीय देखभाल की जरूरत पड़ती है.

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बताया जा रहा है कि हसन ने जिस मैसेज को दोबारा शेयर यानी रिपोस्ट किया था, उसे मधु किश्वर ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल एक्स (पहले ट्विटर) पर शेयर किया था. हालांकि अब खुद मधु किश्वर के जरिये वह मैसेज हटाया जा चुका है.

पिछले महीने इस मामले में मधु किश्वर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था. चंडीगढ़ के सेक्टर-26 थाने में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं और इंफॉर्मेशन टेक्नॉलोजी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. इन धाराओं में धर्म, नस्ल और भाषा के आधार पर अलग-अलग समूहों के बीच नफरत या दुश्मनी फैलाने से जुड़ी धारा 196, जालसाजी से संबंधित धारा 336(1) और मानहानि से जुड़ी धारा 356 शामिल है.

पुलिस में एक चंडीगढ़ के शख्स ने दर्ज कराई थी FIR

सियासत में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में एक शख्स के जरिये दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कई सोशल मीडिया यूजर्स अश्लील और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लगातार भ्रामक कंटेंट के साथ वीडियो मैसेज फैला रहे थे. शिकायतकर्ता का दावा है कि वीडियो में दिख रहे शख्स की गलत पहचान बताकर कंटेंट शेयर किया जा रहा था.

शिकायत में यह भी कहा गया कि यह झूठा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार करने की सुनियोजित कोशिश थी. शिकायतकर्ता के मुताबिक कंटेंट शेयर करने वालों को यह जानकारी थी कि संदेश भ्रामक और गलत है, फिर भी उन्हें जानबूझकर फैलाया गया ताकि किसी शख्स की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके.

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि वीडियो का इस्तेमाल एक संवैधानिक पद पर बैठे शख्स की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और समाज में शांति व्यवस्था बिगाड़ने के मकसद से किया गया. इसी आधार पर मामले की जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है.

मधु किश्वर की अभी तक नहीं हुई गिरफ्तारी!

हालांकि, इसी मामले में मधु किश्वर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है. चंडीगढ़ पुलिस ने ही मशहूर लेखिका और कभी पीएम मोदी की कट्टर समर्थक रहीं मधु किश्वर समेत दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ भी केस दर्ज किया है. इस मामले में 19 अप्रैल 2026 के एक शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने मधु किश्वर को पूछताछ के लिए नोटिस भी जारी किया, लेकिन वह हाजिर नहीं हुईं.

मधु किश्वर की ही पोस्ट को जर्नलिस्ट हसन मोहिउद्दीन सिद्दीकी ने रिपोस्ट किया था. हैरानी की बात यह है कि मधु किश्वर को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, जबकि हसन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वह भी ऐसे समय में जब हसन गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं. इसके उलट मधु किश्वर नोटिस जारी होने के बावजूद पुलिस के सामने पेश नहीं हुईं.

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