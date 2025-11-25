मस्जिद में फिल्म की शूटिंग करने पर विवाद; शाही इमाम ने सोनव बाजवा पर दर्ज कराई FIR

Film Pitt Siyapa Masjid Controversy: फिल्म 'पीट सियापा' की शूटिंग मस्जिद में करने पर विवाद खड़ा हो गया है. पंजाब के शाही इमाम ने फिल्म 'पीट सियापा' की एक्ट्रेस सोनम बाजवा, डायरेक्टर और शूटिंग टीम पर मुकदमा दर्ज कराया है और बिना देरी किए सख्त कार्रवाई की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Film Pitt Siyapa Masjid Controversy: पंजाबी फिल्म स्टार और मशहूर एक्ट्रेस सोनम बाजवा के खिलाफ मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हो गया है. दरअसल, सोनम बाजवा अपनी अपकमिंग फिल्म 'पीट स्यापा' की शूटिंग पंजाब के एक ऐतिहासिक मस्जिद में कर रही थीं, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है.
पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने एक्ट्रेस सोनम बाजवा और फिल्म 'पीट सियापा' के शूटिंग मेंबर्स के खिलाफ मस्जिद की पवित्रता भंग करने और मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है. फिर्म 'पीट स्यापा' की शूटिंग पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के सरहिंद में ऐतिहासिक भगत साधना मस्जिद के अंदर हो रही थी.
पंजाब के शाही इमाम ने फतेहगढ़ के एसएसपी से इस बात की शिकायत की है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. इमाम शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी ने कहा कि किसी भी मस्जिद के अंदर शूटिंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिल्म 'पीट सियापा' की एक्ट्रेस और टीम ने ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण काम किया.
उन्होंने आगे कहा कि इस ऐतिहासिक मस्जिद का नाम भगत साधना के नाम पर रखा गया है, जिनका सिख और मुस्लिम दोनों समुदाय बहुत एहतराम किया जाता है. भगत साधना के भजन गुरु ग्रंथ साहिब में भी मौजूद हैं. शाही इमाम ने कहा कि मस्जिद में फिल्म की शूटिंग करना चौंकाने वाली घटना है.
उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि भगत साधना मस्जिद के बाहर शूटिंग न करने को लेकर बोर्ड भी लगी है. इसके बावजूद भी मस्जिद के अंदर रात में शूटिंग की गई और वहां पर खाने-पीने का भी काम किया गया. उन्होंने इन कामों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि ये काम धार्मिक मर्यादाओं के खिलाफ हैं.