नफरत के सौदागरों का मुंह काला! ब्राह्मण परिवार ने मस्जिद के लिए दी ज़मीन और चंदा

Punjab News: भारत को पूरी दुनिया में गंगा जमुनी तहजीब के गहवारे के रूप में जाना जाता है. यहां हजारों साल से अलग-अलग धर्म, जाति और एक दूसरे से अलग भाषा बोलने वाले लोग मिलजुल कर रहते आए हैं. इसकी पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है. हालांकि, बीते कुछ सालों में देश के कई राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं. कई जगहों पर मुसलमानों को उनके धार्मिक पहचान, इबादत के तरीके और रहन-सहन को लेकर निशाना बनाया जाता रहा है.

इस बीच देश में बढ़ती नफरत और तनाव की खबरों के बीच पंजाब के संगरूर जिले से भाईचारे और मोहब्बत का एक अनोखी मिसाल सामने आई है, जहां एक हिंदू पंडित परिवार ने अपने गांव के मुस्लिम समुदाय के लिए मस्जिद बनवाकर सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश की है. हिंदू परिवार के इस कदम की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं और इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों को नसीहत लेने की सलाह दे रहे हैं.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के विधानसभा क्षेत्र धूरी के गांव पूनेवाल में एक ब्राह्मण परिवार ने मस्जिद बनाने के लिए अपनी बेशकीमती जमीन दान दी. पंडित जसपाल राम और पंडित विजय कुमार ने बताया कि गांव में मुस्लिम भाइयों के पास नमाज अदा करने के लिए कोई जगह नहीं थी और उन्हें इबादत के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था. इस परेशानी को देखते हुए उनके परिवार ने अपनी जायदाद में से मस्जिद के लिए करीब 5 मरला जमीन देने का फैसला किया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मेरठ में धार्मिक पहचान देख फहीम पर टूट पड़े दबंग, बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल!

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इतना ही नहीं, जमीन दान में देने के बाद परिवार ने खुद ही और गांव के लोगों से चंदा जुटाकर मस्जिद की इमारत तैयार करवाई, जिसमें दो कमरे और एक बरामदा बनाया गया है. गांव में करीब 2500 लोग रहते हैं, जिनमें लगभग 30 मुस्लिम परिवार शामिल हैं. मस्जिद न होने की वजह से मुस्लिम परिवारों को नमाज पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था. मस्जिद तैयार होने के बाद अब गांव के मुसलमान यहीं नमाज अदा कर सकेंगे.

मस्जिद का उद्घाटन 8 फरवरी को पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने किया. इस मौके पर गांव के सरपंच मक्कड़ सहित हिंदू और मुस्लिम परिवारों ने शाही इमाम का स्वागत किया और उद्घाटन के बाद मस्जिद में पहली बार नमाज अदा की गई. शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने कहा कि पंजाब की सरजमीं पर नफरत के लिए कोई जगह नहीं है.

दैनिक भास्कर ने पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी के हवाले से कहा कि गुरु नानक देव जी के समय से ही पंजाब में हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय मिलजुलकर रहते आए हैं. इस मौके पर मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने मस्जिद के लिए जमीन देने वाले ब्राम्हण परिवार को खासतौर से सम्मानित किया और कहा कि संगरूर जिले में एक हिंदू परिवार के जरिये किया गया यह कार्य पूरे देश के लिए मिसाल है.

यह भी पढ़ें: Uttrkhand News: महमूद मदनी पर लगा उत्तरखंड की पवित्र भूमि पर मुस्लिम बस्ती बसाने का इल्ज़ाम