Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3103863
Zee SalaamIndian Muslimनफरत के सौदागरों का मुंह काला! ब्राह्मण परिवार ने मस्जिद के लिए दी ज़मीन और चंदा

नफरत के सौदागरों का मुंह काला! ब्राह्मण परिवार ने मस्जिद के लिए दी ज़मीन और चंदा

Sangrur Mosque Constructed by Hindu Brahmins: देश में बढ़ती नफरत के बीच पंजाब के संगरूर से सांप्रदायिक सौहार्द और धार्मिक भाईचारे की अनोखी मिसाल देखने को मिल रही है. इसकी अब पूरी दुनिया में जमकर तारीफ हो रही है. संगरूर के एक गांव में मुसलमानों के लिए इबादत की जगह न होने पर हिंदू ब्राम्हण परिवार ने न सिर्फ अपनी बेशकीमती जमीन दान दे दी बल्कि, उसके निर्माण का खर्चा भी इकट्ठा किया.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 09, 2026, 09:48 PM IST

Trending Photos

संगरूर में हिंदू ब्राम्हण परिवार ने मस्जिद के लिए दान की जमीन (PC-DB)
संगरूर में हिंदू ब्राम्हण परिवार ने मस्जिद के लिए दान की जमीन (PC-DB)

Punjab News: भारत को पूरी दुनिया में गंगा जमुनी तहजीब के गहवारे के रूप में जाना जाता है. यहां हजारों साल से अलग-अलग धर्म, जाति और एक दूसरे से अलग भाषा बोलने वाले लोग मिलजुल कर रहते आए हैं. इसकी पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है.  हालांकि, बीते कुछ सालों में देश के कई राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं. कई जगहों पर मुसलमानों को उनके धार्मिक पहचान, इबादत के तरीके और रहन-सहन को लेकर निशाना बनाया जाता रहा है.

इस बीच देश में बढ़ती नफरत और तनाव की खबरों के बीच पंजाब के संगरूर जिले से भाईचारे और मोहब्बत का एक अनोखी मिसाल सामने आई है, जहां एक हिंदू पंडित परिवार ने अपने गांव के मुस्लिम समुदाय के लिए मस्जिद बनवाकर सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश की है. हिंदू परिवार के इस कदम की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं और इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों को नसीहत लेने की सलाह दे रहे हैं.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के विधानसभा क्षेत्र धूरी के गांव पूनेवाल में एक ब्राह्मण परिवार ने मस्जिद बनाने के लिए अपनी बेशकीमती जमीन दान दी. पंडित जसपाल राम और पंडित विजय कुमार ने बताया कि गांव में मुस्लिम भाइयों के पास नमाज अदा करने के लिए कोई जगह नहीं थी और उन्हें इबादत के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था. इस परेशानी को देखते हुए उनके परिवार ने अपनी जायदाद में से मस्जिद के लिए करीब 5 मरला जमीन देने का फैसला किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मेरठ में धार्मिक पहचान देख फहीम पर टूट पड़े दबंग, बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल!

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इतना ही नहीं, जमीन दान में देने के बाद परिवार ने खुद ही और गांव के लोगों से चंदा जुटाकर मस्जिद की इमारत तैयार करवाई, जिसमें दो कमरे और एक बरामदा बनाया गया है. गांव में करीब 2500 लोग रहते हैं, जिनमें लगभग 30 मुस्लिम परिवार शामिल हैं. मस्जिद न होने की वजह से मुस्लिम परिवारों को नमाज पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था. मस्जिद तैयार होने के बाद अब गांव के मुसलमान यहीं नमाज अदा कर सकेंगे. 

मस्जिद का उद्घाटन 8 फरवरी को पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने किया. इस मौके पर गांव के सरपंच मक्कड़ सहित हिंदू और मुस्लिम परिवारों ने शाही इमाम का स्वागत किया और उद्घाटन के बाद मस्जिद में पहली बार नमाज अदा की गई. शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने कहा कि पंजाब की सरजमीं पर नफरत के लिए कोई जगह नहीं है. 

दैनिक भास्कर ने पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी के हवाले से कहा कि गुरु नानक देव जी के समय से ही पंजाब में हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय मिलजुलकर रहते आए हैं. इस मौके पर मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने मस्जिद के लिए जमीन देने वाले ब्राम्हण परिवार को खासतौर से सम्मानित किया और कहा कि संगरूर जिले में एक हिंदू परिवार के जरिये किया गया यह कार्य पूरे देश के लिए मिसाल है.

यह भी पढ़ें: Uttrkhand News: महमूद मदनी पर लगा उत्तरखंड की पवित्र भूमि पर मुस्लिम बस्ती बसाने का इल्ज़ाम

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Punjab newssangrur newshindu muslim unitymuslim news

Trending news

Mahmood Madani
महमूद मदनी पर लगा उत्तरखंड की पवित्र भूमि पर मुस्लिम बस्ती बसाने का इल्ज़ाम
Delhi news
राजनाथ सिंह से मुस्लिम समाज ने की मुलाकात, बोले- अपने ही मुल्क में न बनाएं बेगाना
madhya pradesh news
मनोज शुक्ला ने मुसलमानों को बांटा रमजान का कैलेंडर; BJP को नहीं हुआ बर्दाश्त!
UP News
मेरठ में धार्मिक पहचान देख फहीम पर टूट पड़े दबंग, बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल!
Uttar Pradesh news
मदद करने पहुंचे मेराज पर टूट पड़े टोल कर्मी! मैगलगंज टोल पर दबंगई की वीडियो वायरल
muslim news
दालमंडी में टूटे 21 मकान, विरोध करने पर हिरासत में लिए गए 4 मुस्लिम व्यापारी
Allahabad High Court
'कानून के शिकंजे' में ASP अनुज चौधरी; FIR आदेश के खिलाफ HC में गिड़गिड़ाए!
Shabana Mahmood
Britain: शबाना महमूद के तौर पर ब्रिटेन को मिल सकती है पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री
Faridabad News
UP: मिल्कीपुर के अब्दुल रहमान की जेल में हत्या, कश्मीरी कैदी पर लगा है इल्जाम
Uttar Pradesh news
AIMIM नेता शौकत अली ने किसे दी जूते मारने की धमकी, बयान से गरमाई यूपी की सियासत