मोहाली में अनोखी मिसाल! मुस्लिम परिवार ने मंदिर के लिए दान कर दी 80 लाख की जमीन

Punjab News: जब सांप्रदायिकता की आवाजें समाज को बांटने की कोशिश करती हैं, तब भारत की धरती से निकलने वाली ऐसी खबरें इंसानियत और आपसी भाईचारे की नई मिसाल पेश करती हैं. पंजाब के संगरूर में हिंदू परिवार द्वारा मस्जिद के लिए जमीन दान करने के बाद अब मोहाली जिले के झामपुर गांव में एक मुस्लिम परिवार ने मंदिर निर्माण के लिए अपनी कीमती जमीन दान कर हिंदू-मुस्लिम एकता का मजबूत संदेश दिया है.

पंजाब के मोहाली जिले के झामपुर गांव में मोहम्मद इमरान उर्फ हैप्पी मलिक नामक मुस्लिम कारोबारी ने लगभग 80 लाख रुपये कीमत की 325 वर्ग गज जमीन मंदिर निर्माण के लिए दान कर दी है. खास बात यह है कि उन्होंने सिर्फ जमीन ही नहीं दी, बल्कि मंदिर निर्माण का पूरा खर्च उठाने का भी फैसला किया है. स्थानीय हिंदू निवासियों ने बताया था कि गांव में धार्मिक स्थल बनाने के लिए कोई खाली जमीन उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि बढ़ती आबादी के चलते ज्यादातर जगहों पर पहले ही निर्माण हो चुका था.

गुरुवार (12 फरवरी) को आयोजित कार्यक्रम में पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमान लुधियानवी मौजूद रहे. इस दौरान इमरान ने मंदिर कमेटी के सदस्य राजाराम को रजिस्ट्री के दस्तावेज औपचारिक रूप से सौंपे. हवन यज्ञ के बाद मंदिर निर्माण का काम भी शुरू कर दिया गया. यहां हनुमान जी का मंदिर और सनातन धर्म मंदिर बनाया जाएगा. योजना के मुताबिक, तीन मरले जमीन पर हनुमान जी मंदिर और दस मरले जमीन पर सनातन धर्म मंदिर का निर्माण होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: प्यार को दिया 'लव जिहाद' का नाम; दक्ष चौधरी और हिंदू संगठनों का मुस्लिन नौजवान पर जानलेवा हमला

शाही इमाम ने इस मौके पर कहा कि पंजाब की धरती से निकलने वाला यह संदेश पूरे देश के लिए अमृत जैसा है और आपसी भाईचारे की मिसाल पेश करता है. उन्होंने बताया कि गांव में मंदिर के लिए जमीन नहीं मिल रही थी, जिसके बाद पंडित राजाराम ने इमरान से संपर्क किया. मौलाना लुधियानवी के मुताबिक, इमरान ने खुद आगे आकर जमीन दान करने की इच्छा जताई और कहा कि यदि इससे हिंदू भाइयों को फायदा मिलता है तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है.

मंदिर कमेटी सदस्य राजाराम ने इस पहल को समुदाय के लिए खुशी का पल बताया और कहा कि उनका सपना इमरान और शाही इमाम की वजह से पूरा हो रहा है. उन्होंने झामपुर गांव के लोगों का भी धन्यवाद किया, जो हर समय एक-दूसरे के साथ खड़े रहते हैं. राजाराम ने कहा कि यहां कोई खुद को हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई के रूप में अलग नहीं देखता, बल्कि सब भाईचारे के साथ रहते हैं.

मंदिर से जुड़े एक अन्य अधिकारी ने कहा कि लोग अपने घरों और आस्थाओं के आधार पर पहचान रखते हैं, लेकिन जब समाज के रूप में साथ खड़े होते हैं तो सबसे पहले इंसान होते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर के लिए जमीन देने का साहस किसी अन्य ने नहीं दिखाया, बल्कि हैप्पी मलिक ने आगे आकर यह पहल की.

मोहम्मद इमरान ने बताया कि बचपन से उनका सपना रहा है कि लोगों की जरूरतों को पूरा करने में योगदान दें. उनका लक्ष्य भविष्य में अस्पताल खोलना है ताकि गरीबों को इलाज मिल सके. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मस्जिद बनवाई तो यह संदेश नहीं देना चाहते थे कि वे सिर्फ मुस्लिम होने के कारण ऐसा कर रहे हैं, इसलिए बाद में चर्च भी बनवाया और अब मंदिर निर्माण का निर्णय लिया है. उनके दोस्त संजय जिंदल भी मंदिर निर्माण में सहयोग करेंगे.

यह भी पढ़ें: बुरा फंसे विवादों के 'हिट मशीन' हिमंता बिस्वा सरमा, मुस्लिम हेट स्पीच केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट