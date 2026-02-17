पप्पू यादव ने लगाई अजमेर दरगाह में हाजिरी, PM मोदी-CM योगी के सद्बुद्धि की मांगी दुआ!

Ajmer Sharif Dargah News: अजमेर में स्थित आलमी मशहूर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह पर बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने हाजिरी लगाई. इस मौके पर ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर पप्पू यादव चादर पेश कर मुल्क की खुशहाली और भाईचारे की दुआ मांगी. दरगाह पहुंचने पर उन्होंने ख्वाजा साहब की मजार पर चादरपोशी कर अपनी जिंदगी में कामयाबी और खुशियों की दुआ की. इस दौरान दरगाह के खादिम पीर सैय्यद नफीस मिया ने उन्हें जियारत कराई, दस्तारबंदी की और तबर्रुक पेश किया.

दरगाह जियारत के बाद मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज से बेहद अकीदत है और जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है तो वह ख्वाजा साहब को याद करते हैं. उन्होंने अजमेर दरगाह में खास तौर पर देश में भाईचारा, मोहब्बत और अमन कायम रहने की दुआ मांगी. उन्होंने कहा कि देश से नफरत और गरीबी खत्म हो, किसी की आंख में आंसू न आए और सभी लोग खुश रहें. पप्पू यादव ने कहा कि वह ख्वाजा साहब के दरबार में एक भिखारी बेटे की तरह आए हैं और खिदमत-ए-खल्क के लिए दुआ मांग रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Turkaman Gate Case: मस्जिद फैज-ए-इलाही हिंसा मामले में 12 लोगों को ज़मानत; माननी होगी ये 5 शर्तें

Add Zee News as a Preferred Source

पूर्णिया सांसद ने अपने अंदाज में कहा कि वह दुनिया के साथ चलने वाले नहीं हैं, बल्कि दुनिया के लिए जीने और जरूरत पड़ने पर मरने की सोच रखते हैं. उन्होंने राजस्थान में अमन-चैन और राज्य की खूबसूरती कायम रहने की दुआ भी की. साथ ही उन्होंने कहा कि जनता उन्हें इतनी ताकत दे कि वह जुल्म, सितम और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ सकें और देश के हर मजहब, जाति और समाज की बेटियों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ सकें.

बिहार की स्थिति पर बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा कि बिहार को दुनिया की सबसे गरीब रियासतों में गिना जाता है. उन्होंने कहा कि बिहार इंसानियत के लिए जीता है और सबकी तामीर करता है, लेकिन खुद अपनी तरक्की और खुशहाली के लिए काम नहीं कर पाता, इसलिए राज्य की आर्थिक तरक्की बेहद जरूरी है. उन्होंने बिहार के हर घर और हर परिवार के लिए दुआ की कि सब खुशहाल रहें और किसी की आंख में आंसू न आए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के "सबका साथ, सबका विकास" के नारे पर उन्होंने कहा कि वह दुआ करते हैं कि ऊपरवाला सबको अच्छी समझ दे, सभी मजहब और जाति का सम्मान किया जाए और देश के संविधान को गीता की तरह मानते हुए गीता, कुरान, बाइबिल और रामायण जैसे पवित्र ग्रंथों की भावना के साथ देश चलाया जाए.

पप्पू यादव की अजमेर दरगाह में मौजूदगी के दौरान जायरीन में उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई. इसके अलावा अजमेर में कारोबार कर रहे बिहार के लोगों ने भी उनसे मुलाकात की. दरगाह और आसपास की दुकानों पर काम करने वाले बिहारियों ने उनकी गुलपोशी की और उनकी सेहत व सलामती के लिए दुआ भी मांगी.

यह भी पढ़ें: सऊदी में चांद का दीदार होते ही रमजान का आगाज, भारत में 19 फरवरी को रखा जाएगा पहला रोजा ?