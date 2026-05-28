ट्रेन में मारपीट के बाद लापता हुआ छात्र फैजान सही-सलामत घर लौटा

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मऊ में स्थित मदरसा दारुल उलूम अमजदिया घोसी में पढ़ाई करने वाला छात्र फैजान रज़ा सोमवार (25 मई) को बकरीद की छुट्टी पर अपने घर लौट रहा था. फैजान के साथ ट्रेन में कुछ कट्टरपंथियों ने मारपीट की, फैजान ने इसकी जानकारी अपने पिता को मैजेस के जरिए दी, जिसके बाद फैजान लापता हो गया था. फैजान के परिवार वाले इस घटना से घबरा गए और पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. वहीं, सोशल मीडिया पर फैज के लिए आवज उठाई गई. अब खबर है कि फैजान अपने घर पहुंच गया है.

फैजान बिहार के गोपालगंज जिले का रहने वाला है, उसने अपने घर जाने के लिए मऊ जंक्शन से पूर्वांचल एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी. लेकिन ट्रेन में उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की. फैजान ने इस घटना की जानकारी अपने पिता को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए दी थी, उसने अपने पिता को लिखा, "अब्बू, ट्रेन में लड़ाई हो गई है… सब मार रहे हैं… छुपकर मैसेज कर रहा हूं."

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फैजान रजा द्वारा किए गए मैसेज को देख परिवार के लोग घबरा गए, उन्होंने फैजान से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कॉल लगाने पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था. इस बीच फैजान का फोन कुछ समय के लिए ऑन हुआ, परिवार ने फैजान से कॉल पर बात की, फैजान ने बताया कि वह असम के गुवाहाटी में हूँ, उसने आगे कहा कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है. परिवार वालों ने फैजान को वहीं ठहरने को कहा, गुहाटी में कुछ जानने वाले लोग रहते हैं.

अब खबर है कि फैजान रज़ा असम के गुहाटी से सही-सलामत अपने घर पहुंच गया है. फैजान रज़ा बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया थाना क्षेत्र के चुरामन चक भटवलिया गांव का रहने वाला है. सोशल मीडिया पर लोगों ने पुलिस-प्रशासन और रेलवे विभाग का शुक्रिया किया है.

गौरतलब है कि ट्रेन में मुस्लिम समुदाय के साथ उसके धार्मिक पहचान की वजह से मारपीट करने और हत्या करने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है. हाल ही में बरेली से अपने घर लौट रहे मौलाना तौसिफ को ट्रेन के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद उनकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिला. इसीलिए पूर्वांचल एक्सप्रेस ट्रेन में फैजान अहमद के साथ मारपीट की घटना होने, जिसके बाद फोन स्विच ऑफ होने और फैजान का घर पर समय से न पहुंचने से परिवार में बेचैनी थी. फैजान की हत्या का भी शक था. लेकिन अब खबर है कि फैजान अपने घर सही-सलामत लौट गया है.