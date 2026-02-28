Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3126196
Zee SalaamIndian Muslimमिडिल ईस्ट जंग के बीच पीवी सिंधु दुबई में अटकीं; एयरस्पेस बंद होने से सैकड़ों उड़ानें ठप

मिडिल ईस्ट जंग के बीच पीवी सिंधु दुबई में अटकीं; एयरस्पेस बंद होने से सैकड़ों उड़ानें ठप

PV Sindhu Stuck at Dubai Airport: अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है. कई देशों ने एयरस्पेस बंद कर दिए, जिससे अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुईं. इसकी वजह से भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु दुबई एयरपोर्ट पर फंस गईं, जहां से उन्हें ऑल इंग्लैंड ओपन टूर्नामेंट के लिए आगे जाना था.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 28, 2026, 11:46 PM IST

Trending Photos

स्टार शटलर पीवी सिंधु दुबई में फंसी (फाइल फोटो)
स्टार शटलर पीवी सिंधु दुबई में फंसी (फाइल फोटो)

US Israel Iran War Update: मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमलों के बाद क्षेत्र में हालात तेजी से बदल रहे हैं. बढ़ते तनाव की वजह से खाड़ी देशों के कई एयरस्पेस बंद कर दिए गए हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी असर पड़ा है. इसी बीच भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु दुबई एयरपोर्ट पर फंस गईं, जहां से उन्हें प्रतिष्ठित ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आगे यात्रा करनी थी.

डबल ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु शनिवार (28 फरवरी) को दुबई एयरपोर्ट पर उस समय फंस गईं, जब मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से कई उड़ानों का संचालन रोक दिया गया. पीवी सिंधु, दुबई के रास्ते ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में हिस्सा लेने जा रही थीं. यह टूर्नामेंट अगले मंगलवार (3 मार्च) से शुरू होने वाला है.

पीवी सिंधु ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया. इस वीडियो में एयरपोर्ट पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है. उन्होंने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, "अगले आदेश तक सभी उड़ानों की आवाजाही कैंसल कर दी गई है." शनिवार को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बड़ा सैन्य हमला शुरू किया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान ईरान की अवाम को उकसाते हुए कहा कि वे 1979 से देश पर शासन कर रही इस्लामी नेतृत्व को सत्ता से हटा दें.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: US-इजरायल की दरिंदगी; ईरान गर्ल्स स्कूल पर बरसाए बम, 85 से ज्यादा बच्चों की मौत

एयर इंडिया ने कई उड़ानें की रद्द
इन सैन्य हमलों के बाद मिडिल ईस्ट के कई देशों ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया, जिससे कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुईं. इसका असर एमिरेट्स और एयर इंडिया जैसी एयरलाइनों की उड़ानों पर भी पड़ा है. एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि उसने खाड़ी क्षेत्र के लिए अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं. इनमें मुख्य रूप से अबू धाबी, दम्माम, दोहा, दुबई, जेद्दा, मस्कट, रियाद और इजरायल के तेल अवीव के लिए आने-जाने वाली उड़ानें शामिल हैं. 

एयरलाइन ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर जारी बयान में दी है. इसी बीच दुबई एयरपोर्ट ने भी ऐलान किया है कि मिसाइल हमलों के बाद एयरस्पेस बंद होने की वजह से एयरपोर्ट पर सभी उड़ानों का संचालन अनिश्चित समय के लिए निलंबित कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि यह स्थिति अमेरिका और इजरायल के जरिये ईरान पर किए गए हमलों के बाद पैदा हुई है, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में विमान सेवाएं प्रभावित हो गई हैं.

यह भी पढ़ें: तेल-गैस, खनिज संपदा से मालामाल ईरान, क्या इसी खजाने पर टिकी है US-इजरायल की निगाहें?

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

dubai newsUS Israel Iran WarPV Sindhumuslim news

Trending news

dubai news
मिडिल ईस्ट जंग के बीच पीवी सिंधु दुबई में अटकीं; एयरस्पेस बंद होने से उड़ानें ठप
iran news
तेल-गैस, खनिज संपदा से मालामाल ईरान, क्या इसी खजाने पर टिकी है US-इजरायल की निगाहें?
iran news
US-इजरायल की दरिंदगी; ईरान गर्ल्स स्कूल पर बरसाए बम, 85 से ज्यादा बच्चों की मौत
protest against israel
War News: भारत में ईरान के सर्मथन और इसराइल- US के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग
iran news
क्या मारे गए ईरान के रक्षा मंत्री नसीरजादेह और IRGC कमांडर? तेहरान पर टिकी निगाहें
iran news
कौन हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई; जिनसे अमेरिका और इजरायल को लगता है डर?
UP News
लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज की जगह और FIR वापसी की मांग पर छात्रों के आरपार का ऐलान
UP News
मेरठ की IIMT यूनिवर्सिटी में होली के नाम पर बर्बरता; मुस्लिम छात्र को दौड़ाकर पीटा
Gujarat news
गुजरात में BJP सरकार ने मशहूर दरगाह को ढहाया, हिंदू संगठन के दबाव के बाद हुआ एक्शन!
muslim news
74 साल बाद दोहराया गया इतिहास, चतरा नगर परिषद को मिला मुस्लिम अध्यक्ष