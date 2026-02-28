मिडिल ईस्ट जंग के बीच पीवी सिंधु दुबई में अटकीं; एयरस्पेस बंद होने से सैकड़ों उड़ानें ठप

US Israel Iran War Update: मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमलों के बाद क्षेत्र में हालात तेजी से बदल रहे हैं. बढ़ते तनाव की वजह से खाड़ी देशों के कई एयरस्पेस बंद कर दिए गए हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी असर पड़ा है. इसी बीच भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु दुबई एयरपोर्ट पर फंस गईं, जहां से उन्हें प्रतिष्ठित ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आगे यात्रा करनी थी.

डबल ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु शनिवार (28 फरवरी) को दुबई एयरपोर्ट पर उस समय फंस गईं, जब मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से कई उड़ानों का संचालन रोक दिया गया. पीवी सिंधु, दुबई के रास्ते ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में हिस्सा लेने जा रही थीं. यह टूर्नामेंट अगले मंगलवार (3 मार्च) से शुरू होने वाला है.

पीवी सिंधु ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया. इस वीडियो में एयरपोर्ट पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है. उन्होंने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, "अगले आदेश तक सभी उड़ानों की आवाजाही कैंसल कर दी गई है." शनिवार को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बड़ा सैन्य हमला शुरू किया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान ईरान की अवाम को उकसाते हुए कहा कि वे 1979 से देश पर शासन कर रही इस्लामी नेतृत्व को सत्ता से हटा दें.

एयर इंडिया ने कई उड़ानें की रद्द

इन सैन्य हमलों के बाद मिडिल ईस्ट के कई देशों ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया, जिससे कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुईं. इसका असर एमिरेट्स और एयर इंडिया जैसी एयरलाइनों की उड़ानों पर भी पड़ा है. एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि उसने खाड़ी क्षेत्र के लिए अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं. इनमें मुख्य रूप से अबू धाबी, दम्माम, दोहा, दुबई, जेद्दा, मस्कट, रियाद और इजरायल के तेल अवीव के लिए आने-जाने वाली उड़ानें शामिल हैं.

एयरलाइन ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर जारी बयान में दी है. इसी बीच दुबई एयरपोर्ट ने भी ऐलान किया है कि मिसाइल हमलों के बाद एयरस्पेस बंद होने की वजह से एयरपोर्ट पर सभी उड़ानों का संचालन अनिश्चित समय के लिए निलंबित कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि यह स्थिति अमेरिका और इजरायल के जरिये ईरान पर किए गए हमलों के बाद पैदा हुई है, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में विमान सेवाएं प्रभावित हो गई हैं.

