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Zee SalaamIndian Muslimदालमंडी में 6 मस्जिदों को हटाने की डेडलाइन तय; 226 साल पुरानी मस्जिद पर भी खतरा

दालमंडी में 6 मस्जिदों को हटाने की डेडलाइन तय; 226 साल पुरानी मस्जिद पर भी खतरा

Dalmandi Mosque Demolition Row: वाराणसी के दालमंडी में प्रशासन ने चौड़ीकरण अभियान तेज कर दिया है. अब इस तरक्की की जद में छह पुरानी और ऐतिहासिक मस्जिदें भी आ रही हैं. प्रशासन 31 मई तक इमारतें हटाने की तैयारी में है. प्रशासन के इस रवैये से मुस्लिम समुदाय में चिंतित है और इन मस्जिदों को सम्मानजनक तरीके से दूसरी जगह स्थापित करने की मांग की है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 16, 2026, 10:57 AM IST

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(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Varanasi Dalmandi News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी की दालमंडी इस समय चर्चा में है. वजह है कि तरक्की और चौड़कीकरण के नाम पर लगातार जारी बुलडोजर कार्रवाई, इसकी वजह से कई लोग बेघर हो गए हैं और उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है. 

मुस्लिम बाहुल दालमंडी में इन दिनों चौड़ीकरण का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है. संकरी गलियों और पुराने मकानों के बीच अब बुलडोजर की आवाज लगातार गूंज रही है. प्रशासन का कहना है कि इलाके को चौड़ा और व्यवस्थित बनाने के लिए तेजी से कार्रवाई की जा रही है. हालिया दिनों वक्फ बोर्ड के मुसाफिरखाने के साथ सैकड़ों घरों को प्रशासन ढहा दिया है.

वहीं, अब दालमंडी की छह पुरानी मस्जिदों को लेकर भी बड़ा फैसला सामने आया है, जिसने इलाके में हलचल बढ़ा दी है. लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, अब तक 107 मकानों को गिराया जा चुका है. बाकी बची हुई इमारतों पर भी जल्द कार्रवाई की तैयारी है. प्रशासन ने लक्ष्य रखा है कि 31 मई तक चौड़ीकरण के रास्ते में आने वाली सभी इमारतों को हटाकर जमीन समतल कर दी जाए. इसके बाद अगले दो महीनों में पूरे काम को पूरा करने की योजना है.

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यह भी पढ़ें: भोजशाला फैसले से कहीं खुशी कहीं गम; मुस्लिम पक्ष से हिंदू पैरोकार तक ने क्या कहा?

दालमंडी में जानें किन 6 मस्जिदों को है गिराने की तैयारी?
प्रशासन ने साफ किया है कि चौड़ीकरण की जद में आने वाली छह मस्जिदों को भी 31 मई तक हटाया जाएगा. इनमें चौक थाने के आसपास मौजूद मिर्जा करीमुल्लाह बेग मस्जिद, संगमरमर वाली मस्जिद, अली रजा खान मस्जिद, निसारन मस्जिद, रंगीले शाह मस्जिद और लंगड़े हाफिज मस्जिद शामिल है. सालों पुरानी मस्जिदों को गिराने के फैसले से मुस्लिम समुदाय में चिंतित है, तो दूसरी तरफ कई सामाजिक संगठनों ने अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों पर तरक्की के नाम पर हमला करार दिया है.  

प्रशासन ने मस्जिदों को लेकर की खास पेशकश
इन मस्जिदों को लेकर प्रशासन ने खास इंतजाम की पेशकश की है. अधिकारियों का कहना है कि मस्जिद जिस जमीन पर बनी है, उसका मालिकाना हक वक्फ के नाम साबित होता है तो नियमों मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा. वहीं, अगर जमीन का मालिकाना हक स्पष्ट नहीं हुआ तो "रूल्स फॉर रिलोकशन ऑफ प्लेसेज ऑफ वर्शिप" के तहत दूसरी जगह मस्जिद बनाने का इंतजाम प्रशासन करेगा.

दालमंडी में चल रही कार्रवाई के दौरान अब तक 43 लोगों को मुआवजा भी दिया जा चुका है. इलाके में रोजाना तीन बुलडोजर और सौ से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं. प्रशासन का दावा है कि पूरे अभियान को तेजी से पूरा किया जाएगा ताकि चौड़ीकरण का काम समय पर खत्म हो सके.

226 साल पुरानी मस्जिद पर भी लटकी तलवार
मस्जिदों को हटाने के फैसले पर स्थानीय लोगों और मस्जिदों से जुड़े जिम्मेदार लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है. करीमुल्लाह बेग मस्जिद के मुअज्जिन बाबू जान ने कहा कि अगर कोई कानूनी प्रक्रिया होगी तो उसमें प्रशासन का साथ दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई असंवैधानिक कदम उठाया गया तो उसका पुरजोर विरोध भी किया जाएगा.

बाबू जान ने यह भी कहा कि करीमुल्लाह बेग मस्जिद करीब 226 साल पुरानी है और इसका ऐतिहासिक महत्व है. उनके मुताबिक, अगर मस्जिद को हटाना जरूरी समझा जाता है तो उसे किसी दूसरी जगह सम्मान के साथ स्थापित किया जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें: गंगा इफ्तार केस में 8 मुस्लिम नौजवानों को राहत, हाईकोर्ट ने माफीनामे को माना अहम

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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