Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3108459
Zee SalaamIndian MuslimQadeemi Masjid: सेंट्रल विस्टा की भेंट चढ़ सकती है दिल्ली की ये 100 साल पुरानी मस्जिद

Qadeemi Masjid: सेंट्रल विस्टा की भेंट चढ़ सकती है दिल्ली की ये 100 साल पुरानी मस्जिद

Qadeemi Masjid in Central Vista: दिल्ली में नए संसद भवन के आस-पास के इलाके को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत पुनर्निर्माण करने का काम चल रहा है, जिसमें अब कृषि भवन और शास्त्री भवन को तोड़कर नए सिरे से बनाने का टेंडर जारी किया गया है, लेकिन इस टेंडर के नक़्शे में वहां मौजूद 100 साल पुरानी मस्जिद के नहीं होने से मस्जिद के वजूद पर सवाल खड़े हो गए हैं. 

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Feb 13, 2026, 05:42 PM IST

Trending Photos

Qadeemi Masjid: सेंट्रल विस्टा की भेंट चढ़ सकती है दिल्ली की ये 100 साल पुरानी मस्जिद

नई दिल्ली: दिल्ली की कई मस्जिद और मजारें सरकार के निशाने पर हैं.अब इसमें एक और नई मस्जिद का नाम जुड़ गया है, जिसके वजूद पर खतरा है. 100 साल पुरानी ये मस्जिद संसद भवन से कुछ फासले पर कृषि भवन परिसर के पास मौजूद है. दावा किया जा रहा है कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जद में ये मस्जिद आ गई है, इस वजह से ये मस्जिद यहाँ से हटाई जा सकती है. 

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, CPWD ने पिछले महीने ही कृषि भवन और शास्त्री भवन के पुर्निर्माण के लिए एक टेंडर जारी किया था. इस टेंडर के साथ जारी किये गए नक्शों में दिखाया गया है कि यहाँ पहले से मौजूद भवनों को डिमोलिश करने के बाद नए सिरे से कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स 4 और 5 बनाने का प्रस्ताव है. लेकिन नए प्लान में कृषि भवन परिसर में स्थित कदीमी मस्जिद को शामिल नहीं किया गया है, जिसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि कृषि भवन और शास्त्री भवन के पुनर्निर्माण के लिए जारी नए टेंडर के बाद इस ऐतिहासिक मस्जिद को यहाँ से हटाया जा सकता है. हालांकि, इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली वक्फ बोर्ड ने पहले ही अपनी चिंता जाहिर कर चुकी है.

दरअसल, केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा और कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार के कई पुराने सरकारी भवनों को तोड़कर नई इमारतें बनाई जानी है. इसी के तहत कृषि भवन और शास्त्री भवन को भी तोड़कर नया भवन बनाया जाना है. इसके लिए CPWD की जानिब से टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं.  

Add Zee News as a Preferred Source

इस मस्जिद में औरतें भी पढ़ती हैं नमाज़ 
इस मामले में वक्फ बोर्ड का कहना है कि इस टेंडर से जुड़े नए नक्शों में कदीमी मस्जिद को नहीं दिखाया गया है, जिससे उसके भविष्य और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो गए हैं. ये मस्जिद 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, और मस्जिद तबसे हैं जब कृषि भवन भी यहाँ नहीं था. यहां काफी पहले से नियमित रूप से नमाज भी होती रही है. इस मस्जिद में कृषि भवन और शास्त्री भवन के मुस्लिम कर्मचारी और अधिकारी के साथ आसपास के अन्य मुस्लिम नियमित रूप से नमाज पढ़ते हैं. यहाँ तक कि इस मस्जिद के बेसमेंट में औरतों के लिए भी नमाज अदा करने की व्यवस्था है.  

कोर्ट जा सकता है वक्फ बोर्ड 
वक्फ बोर्ड ने कहा कि इससे पहले साल 2021 में भी इस मस्जिद की सुरक्षा को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था.उस वक़्त  सरकार की तरफ से ये भरोसा दिलाया गया था कि पुनर्विकास के दौरान मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा.सरकार के इस आश्वासन के बाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन ये भी कहा था कि अगर भविष्य में मस्जिद को कोई खतरा होता है तो वक्फ बोर्ड दोबारा अदालत का रुख कर सकता है. अब इस मस्जिद के इमाम भी मस्जिद के तोड़े जाने की आशंका से परेशान हैं. उनका कहना है कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि लोगों की आस्था से जुड़ी हुई जगह है. हालांकि फिलहाल सरकार क जानिब से भी मस्जिद को हटाने को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. 

इसे भी पढ़ें: दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 123 प्रॉपर्टीज पर ठोका अपना दावा, दूसरे पक्ष को 30 दिन की मोहलत

About the Author
author img
Hussain Tabish

TAGS

Qadeemi MasjidMosque Near Krishi BhavanMOsque near Shastri bhavanMasjid in Central VistaDelhi Waqf Board

Trending news

Qadeemi Masjid
Qadeemi Masjid:सेंट्रल विस्टा की भेंट चढ़ सकती है दिल्ली की ये 100 साल पुरानी मस्जिद
Delhi news
"सम्मान में खड़ा रहूंगा, पर गाऊंगा नहीं" वंदे मातरम पर इमरान मसूद का क्लियर स्टैंड
Ajmer Sharif Dargah News
उन्नाव से मक्का तक पैदल निकले कामरानुद्दीन, अजमेर शरीफ में मांगी कामयाबी की दुआ
Bangladesh news
बांग्लादेश में कट्टरपंथ को वोट की चोट; जमात के कई मौलानाओं की जमानत जब्त
Bangladesh news
Bangladesh: 17 साल का बनवास, कई बार जेल; अब सत्ता के शीर्ष पर तारिक रहमान
murshidabad news
“बाबर के नाम पर कोई मस्जिद नहीं बनेगी”, हुमायूं कबीर पर भड़के BJP नेता दिलीप घोष
Delhi Waqf News
दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 123 प्रॉपर्टीज पर ठोका अपना दावा, दूसरे पक्ष को 30 दिन की मोहलत
Bangladesh Election 2026
पीएम मोदी ने तारिक रहमान को बांग्लादेश में ऐतिहासिक जीत पर दी बधाई
Saharanpur news
UP: ‘जंगल ले जाकर पैर में गोली मारी’, जज के सामने कैदी ने खोली फर्जी एनकाउंटर की परत
former PM Imran Khan
जेल में इमरान खान की आंख की रोशनी लगभग खत्म, सुप्रीम कोर्ट में वकीलों का बड़ा खुलासा