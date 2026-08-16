/ईरानी पायलटों पर घमासान! कतर ने हिरासत से किया इनकार, कौन बोल रहा है झूठ?

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Iran Qatar Iranian Pilots Dispute: ईरान पर इजरायली और अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का एक पायलट उड़ान भरकर कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के बाद लौट रहा था. इस दौरान ईरान ने दावा किया कि कतर के एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट्स ने ईरानी फाइटर जेट पर हमला किया. इस हमले में एक ईरानी पायलट मारा गया, जबकि तीन दूसरे को कतर ने ज़िंदा पकड़ लिया. इसके बाद कतर ने पकड़े गए पायलटों को सौंपने के मामले में तेहरान के अधिकारियों से संपर्क किया. वहीं, कतर ने उन दावों को खारिज कर दिया कि उसने ईरानी पायलटों को हिरासत में लिया था.
कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजेद अल अंसारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "हम ईरानी पायलटों को हिरासत में लेने के बारे में फैल रहे दावों का पूरी तरह से खंडन करते हैं और इस खास समय पर ऐसे गुमराह करने वाले बयानों से हैरान हैं." शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, अल अंसारी ने कहा कि संबंधित पायलटों द्वारा कतर के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने के बाद उनसे संपर्क किया गया और अधिकारियों ने उनके उड़ान पथ की पुष्टि की. उन्होंने कहा, "जुड़ाव के नियमों का पालन करने और उनसे संपर्क करने की कोशिश करने के बावजूद कोई जवाब न मिलने पर अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार हमारे क्षेत्र की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए गए."
इससे पहले ईरान ने किया था बड़ा दावा
उन्होंने यह भी कहा कि उस समय आधिकारिक चैनलों के माध्यम से स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी. प्रवक्ता ने कहा कि इसके बाद कतर की खोज और बचाव टीमों ने पायलटों के अवशेषों की तलाश के लिए अभियान चलाया. उन्होंने कहा कि कतर ने एक पायलट के अवशेष मिलने के बाद उन्हें सौंपने के लिए ईरान से बातचीत की थी. ईरान के एक सैन्य कमांडर ने शनिवार को कहा कि कतर की सेना ने तीन ईरानी पायलटों को पकड़ लिया था, जिनके लड़ाकू विमानों को मार्च में कतर में अमेरिकी ठिकाने के खिलाफ सैन्य मिशन से लौटते समय मार गिराया गया था. कमांडर ने कहा कि चौथा पायलट मारा गया था.
ईरान पर कब हुआ था हमला
इजरायल और अमेरिका ने 28 फरवरी को तेहरान और ईरान के अन्य शहरों पर संयुक्त हमले किए, जिसमें देश के तत्कालीन सर्वोच्च नेता अली खामेनेई, सैन्य कमांडर और नागरिक मारे गए. ईरान ने जवाब में इजरायल और क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाते हुए कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए. मारे गए ईरानी पायलट माजिद काज़ेमी का शव ईरान लौटा दिया गया और जुलाई के आखिर में दक्षिणी शहर शिराज में उन्हें दफनाया गया.