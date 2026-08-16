/ईरानी पायलटों पर घमासान! कतर ने हिरासत से किया इनकार, कौन बोल रहा है झूठ?

कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजेद अल अंसारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "हम ईरानी पायलटों को हिरासत में लेने के बारे में फैल रहे दावों का पूरी तरह से खंडन करते हैं और इस खास समय पर ऐसे गुमराह करने वाले बयानों से हैरान हैं." शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, अल अंसारी ने कहा कि संबंधित पायलटों द्वारा कतर के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने के बाद उनसे संपर्क किया गया और अधिकारियों ने उनके उड़ान पथ की पुष्टि की. उन्होंने कहा, "जुड़ाव के नियमों का पालन करने और उनसे संपर्क करने की कोशिश करने के बावजूद कोई जवाब न मिलने पर अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार हमारे क्षेत्र की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए गए."