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ईरानी पायलटों पर घमासान! कतर ने हिरासत से किया इनकार, कौन बोल रहा है झूठ?

Iran Qatar Iranian Pilots Dispute: कतर ने ईरानी पायलटों को हिरासत में लिए जाने के दावों को खारिज कर दिया है. कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसके अधिकारियों ने उन ईरानी पायलटों से संपर्क करने की कोशिश की थी जिन्होंने उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 16, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 09:30 AM IST
ईरानी पायलटों पर घमासान! कतर ने हिरासत से किया इनकार, कौन बोल रहा है झूठ?

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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